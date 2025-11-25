Mélypont: minden idők legrosszabb almatermése az idei - a megszokott fele termett

Közös közleményük szerint végleges adatok még nem állnak rendelkezésre a leszüretelt mennyiségről, a becslésük szerint a 2025-ös szezonban alig 160 ezer tonnányi alma termett az országban. Ez a mennyiség az előző év egyébként is nagyon alacsony termésének mindössze a fele.

Alma: minden idők legrosszabb termése az idei / Fotó: Karnok Csaba

A betakarított mennyiségből mintegy 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma és 80-100 ezer tonna az ipari minőségű gyümölcs, ami egyúttal azt is jelenti, hogy étkezésialma-termésünk egy jó évjárat termésének mindössze 55-60 százalékának felel meg, míg az ipari alma egy átlagos évjárat termésmennyiségének csupán 20-25 százaléka.

Közölték, hogy

a terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensében jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is:

a 110-120 ezer tonnás hazai étkezésialma-fogyasztástól, illetve a 350-400 ezer tonna feldolgozóipari kapacitástól is jócskán elmarad, jóllehet mindkét szegmenst legalább 90 százalékban hazai termelésből kellene kiszolgálni.

Több oka van

A kifejezetten gyenge termés mögött több tényező is áll a szervezetek szerint, a tavaly nyári és kora őszi, közel három hónapos extrém aszály- és hőségstressz – az őszi csapadékok ellenére – valószínűsíthetően hozzájárult a gyenge virágrügyfejlődéshez.

A legnagyobb károkat az április elején és május 10-én érkezett fagyok okozták.

Majd júniusban gyakran alakultak ki kánikulai hullámok, amelyek az erős, kora tavasz óta tartó aszállyal, valamint magas UV-sugárzással párosultak. Mindez elsősorban az öntözetlen ültetvényeken és a homoktalajokon okozott további mennyiségi és minőségi kiesést.

Kiemelték:

Magyarországon jelenleg mintegy húszezer hektáron zajlik almatermelés, ami már csak a fele a 20 évvel ezelőttinek.

A meredeken zuhanó termőfelület mellett a termelési potenciál egy jó évjáratban mintegy 500 ezer tonna lenne, melyből mintegy 120-130 ezer tonna az étkezési minőség, 370-380 ezer tonna pedig az ipari alma. 2024-ben is jócskán elmaradt a hazai almatermés az átlagostól: mindössze 342 ezer tonnát takarítottak be a termelők.