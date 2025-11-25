Deviza
Afrikában épít szupersztrádát a magyar vállalat: folyón visz át a gigaprojekt, Budának és Pestnek hívják a két oldalt

Jelentős külső tőkeinjekcióval felgyorsul a Duna Group afrikai óriásprojektje. A beruházás egy teljesen új, észak-déli irányú közlekedési folyosót hoz létre Közép-Afrikában.
VG
2025.11.25., 11:50

Jelentős új befektetői források érkezésével felgyorsul a Duna Group nagyszabású infrastruktúra-fejlesztése a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia határán. A korábban saját erőből finanszírozott projekt most külső tőkével gyorsít rá, így a 184 kilométeres úthálózat és a 345 méteres Luapula-híd 2027 elejére készülhet el – közölte a vállalat.

Lendületet kap a Duna Group afrikai óriásprojektje – friss tőkeinjekció gyorsítja a munkálatokat
Felgyorsultak a munkálatok / Fotó: Duna Group

A beruházás – hivatalos nevén GED Africa Route – egy teljesen új, észak-déli irányú közlekedési folyosót hoz létre Közép-Afrikában. Fő célja, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság Haut-Katanga tartományának hatalmas réz-, kobalt- és koltánbányáit rövidebb és olcsóbb úton kapcsolja össze a tanzániai Dar es Salaam kikötőjével, ahonnan a nyersanyagok az Indiai-óceánon keresztül jutnak el a világpiacra. 

Az új útvonal több mint 500 kilométerrel rövidíti meg a jelenlegi szállítási távolságot. A projekt két fő eleme:

  • a 184 kilométernyi meglévő út korszerűsítése és bővítése aszfaltburkolattal,
  • és egy 345 méter hosszú, új határhíd megépítése a Luapula folyón, Kasomena (Kongó) és Mwenda (Zambia) között.

A teljes fejlesztés 25 éves köz- és magánszféra partnerség (PPP) keretében zajlik: az első három év a kivitelezésé, a következő 22 évé pedig az üzemeltetésé és fenntartásé, beleértve az útdíjszedést is. A híd magyar tervezésű (Speciálterv Építőmérnöki Kft.), a szakmai irányítást és a beruházói szerepet a Duna Aszfalt Zrt. látja el.

A projektcég, a GED Africa Limited teljes mértékben magyar vezetés alatt áll. A helyszíni munkákat két táborból koordinálják: a folyó nyugati partján Camp Buda, a keletin Camp Pest működik – a magyar szakemberek folyamatos jelenlétének szimbólumaként. 

A most beérkezett új tőkeinjekcióval a korábbi, saját erőből finanszírozott szakasz után jelentősen felpöröghet a tempó, ami lehetővé teszi, hogy a teljes infrastruktúra 2027 első negyedévére elkészüljön. A fejlesztés nemcsak a két érintett ország gazdaságának lendíthet fel, hanem a magyar építőipari vállalatcsoport afrikai jelenlétét is tovább erősíti.

