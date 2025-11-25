Komoly anyagi kárral számolhat Japán, miután a miniszterelnöke nekiment Kínának

A kínai kormány arra utasította az ország légitársaságait, hogy 2026 márciusáig csökkentsék a Japánba közlekedő járatok számát – tudta meg a Bloomberg az ügyet ismerő személyektől. A hírügynökség szerint a lépés arra utal, hogy Peking elhúzódó diplomáciai konfliktusra készül a két ország között.

A kínai turisták tömeges útlemondása és a járatritkítások több milliárd dolláros veszteséget okozhatnak Japánnak / Fotó: Richard Whitcombe / Shutterstock

Peking pénteken adta ki az utasítást a légitársaságoknak, hogy csökkentsék a járataik számát Japánba, azután, hogy Takaicsi Sanae japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos kijelentései felháborodást váltottak ki Kínában. A japán kormányfő november közepén arról beszélt, hogy ha Kína megtámadja Tajvant, akkor országa katonai választ adhat. Kína ezután arra kérte az állampolgárait, hogy kerüljék a Japánba történő utazást, Tokió pedig készüljön a „súlyos” katonai vereségre, ha erőszakkal beavatkozik.

A hírügynökség úgy tudja, hogy a rendelkezés kiadása után, hétfőn, Donald Trump felhívta Hszi Csin-ping kínai elnököt, majd a nemrég beiktatott japán miniszterelnököt.

A kínai hatóságok a légitársaságoknak azt mondták, hogy a változtatásokat „egyelőre” hajtsák végre, ami arra utalhat, hogy a korlátozás a diplomáciai helyzet alakulásával módosulhat. Március vége a nemzetközi légi közlekedésben a téli–nyári menetrendváltás időszaka.

A Kínából Japánba irányuló turizmus már azután visszaesett, hogy Peking figyelmeztette állampolgárait, ne utazzanak Japánba. A légitársaságoknak kiadott utasítás pedig azt biztosítja, hogy az utasszámcsökkenés legalább a holdújévig, vagyis a kínai turisták külföldi költekezésének csúcsidőszakáig fennmaradjon.

A potenciális utasok lemondásai már 2026 áprilisáig megjelentek a kínai utazási piacra specializálódott kutatócég, a China Trading Desk adatai szerint.

A decemberre még menetrendben szereplő Kína–Japán közötti járatok száma több mint 20 százalékkal alacsonyabb, mint októberben volt, és az év végéig 50 százaléknál is több útvonalat törölhetnek.

Eddig legalább 12 járatot szüntettek meg – többek között Sanghajból, Kuangcsouból és Nancsingból – népszerű japán célpontok, például Nagoja, Fukuoka és Szapporo felé.