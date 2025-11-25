Átszervezés a Wizz Airnél, sztárbankárt igazol a Cititől a légitársaság – megszólalt Váradi József, ez áll a háttérben

Jelentős változásokat jelentett be felső vezetésében a Wizz Air. Ian Malin, aki jelenleg a magyar gyökerű légitársaság pénzügyi vezérhelyettese (CFO), a jövőben a cég kereskedelmi vezérhelyetteseként (CCO) folytatja munkáját. A szakember a budapesti központból felel majd a vállalat teljes kereskedelmi tevékenységéért és a bevételekért, közvetlenül a vezérigazgatónak, Váradi Józsefnek jelentve – számolt be róla az Airportal légi közlekedési hírportál.

Vezetői szintű átszervezéssel válna még sikeresebbé a Wizz Air légitársaság / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

A légitársaság tájékoztatása szerint az így megüresedő pénzügyi vezérhelyettesi pozícióba Veronika Spanarova érkezik. A cseh szakember három évtizedes nemzetközi karriert futott be a Citi Banknál, ahol többek között Csehországban, Szlovákiában, Brazíliában és Magyarországon dolgozott vállalati és lakossági banki vezetőként. Magyarországon a Citi országigazgatója volt, és hosszú ideje a Wizz Air banki partnereként is tevékenykedett. Ő szintén közvetlenül a vezérigazgatónak jelent és a budapesti központban dolgozik majd.

Michael Delehant eddigi kereskedelmi és üzemeltetési vezérigazgató-helyettes a csoport ügyvezető igazgatójaként (Group Managing Director) folytatja munkáját, de csak a pozíciója neve módosul, a felelősségi köre változatlan marad.

A változás célja a kereskedelmi funkciók megerősítésével a nyereséges kapacitásbővítés elérése. A most bejelentett kinevezések, átszervezések február elsejével lépnek életbe.

„A változások erősítik a Wizz Air vezetői kapacitását és kereskedelmi működését a cég növekvő méretéhez igazodva, és alapot adnak az ambíció megvalósításához, hogy a vállalat a világ egyik legjobban teljesítő légitársaságává váljon a következő években” – idézte az Airportal a vezérigazgatót.

A közelmúltban rekordnyárról számolt be a Wizz Air, a magyar gyökerű légitársaság több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A vállalat november 18-án ismét nagy bejelentést tett, ezúttal Váradi József vezérigazgató tartott rendkívüli sajtótájékoztatót.