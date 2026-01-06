Figyelmeztette a magyarokat a NAV: megváltoztak a munkavégzés szabályai – így lehet alkalmi munkát vállalni januártól
Az egyszerűsített foglalkoztatás egy rövid távú munkaviszony, amelyben mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, valamint alkalmi munka is végezhető speciális szabályokkal. Az idén a munkavállalói és munkáltatói oldalon is történtek változások.
2026. január 1-jétől a munkavállaló mezőgazdasági idénymunkát a korábbi 120 napos foglalkoztatási korláton túl további 90 napig, azaz összesen 210 napig végezhet. A munkáltatónak ugyanakkor a 120 napon felüli napokra magasabb közterhet kell fizetnie.
Alkalmi munkában az idén már 120 napot lehet dolgozni akár ugyanannál a foglalkoztatónál is.
A NAV szólt, hogyan nő a napi közteher
A minimálbér emelkedésével együtt változik az egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazottak után fizetendő napi közteher, és ehhez kapcsolódóan a nyugdíjszámítás alapja is magasabb lesz. A pontos összegek megtalálhatók a NAV honlapján publikált friss tájékoztatóban.
A leglényegesebb szabály változatlan: a foglalkoztatottat a munkáltatónak kell bejelentenie – de nem valamikor a munkanap folyamán, hanem minden esetben – még a munkavégzés megkezdése előtt, mivel a munkaviszony bejelentési kötelezettség teljesítésével keletkezik.
Az online felületek egyszerűsége
Több gyors és egyszerű bejelentési mód is a munkáltatók rendelkezésére áll. Érdemes a weben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását választani, mely akár okostelefonról is elérhető, és az alkalmazott néhány kattintással bejelenthető, sőt, a bejelentés során a jogszabályi korlátok vizsgálata is azonnal megtörténik. De választható még az EFO vagy EFO pro mobilalkalmazás, valamint a 185-ös telefonszám is.
Az anyák adókezdvezménye az idei év slágere
Kedvezően változtak 2026. január 1-jétől a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai. A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.
Tavaly januárhoz képest – két lépcsőben – megduplázódott a családi kedvezményként igénybe vehető összeg: 2026. január 1-jétől
- egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer,
- két gyermek esetében 40 ezer,
- három vagy több gyermeknél pedig 66 ezer forint
jár gyermekenként a családoknak.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után már havi nettó 20 ezer forint vehető igénybe.
Az édesanyáknak a kedvezmény igénybevétele is sokkal könnyebb: egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat révén, amelyben az „anyakedvezményeket”, valamint a családi adó- és járulékkedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni. Másrészt az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell évente kérni.
Jó hír annak a több mint 140 ezer háromgyermekes édesanyának, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, hogy nem kell újra nyilatkozniuk januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít.