Nagy Márton elárulta: nyomós oka volt megemelni a bankadót –ennek nagyon sokan fognak örülni

Nagy Márton tegnap este jelentette be, hogy a kormány a bankadó megemelésére készül. A nemzetgazdasági miniszter most azt is közölte, hogy mire fordítanák az ebből származó összeget, többek között a vállalatok újabb adócsökkentési programját finanszíroznák belőle.
VG
2025.11.11, 10:54
Frissítve: 2025.11.11, 11:12

A megemelt bankadóból a kormány a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogja finanszírozni, valamint a nagyon népszerű fix 3 százalékos kkv-hiteleket – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában.

NAGY Márton Nagy Márton elárulta, hogy a kormány mire költené a bankadóból származó bevételeket
Fotó: Purger Tamás

A tárcavezető hétfő este jelentette be, hogy a kormány megemelheti a bankadót. Jelenleg ez még csak a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslata, a kabinet még nem döntött róla.

A politikus szerint a bankok jövedelmezősége nagyon magas, a tőkearányos megtérülés 18-19 százalékos, az adózás utáni eredmény 1500 milliárd fölött várható. Csak két ország tudott a magyarnál magasabbat felmutatni, Ciprus és Litvánia.

Idén 180 milliárdot várnak bankadóból, s az alábbi bontásban történne a bankadó emelése Nagy Márton javaslata szerint:

  • a 20 milliárd forintot meg nem haladó rész 2025-ben 7 százalék volt, 2026-ban 8 százalék lett volna, ehelyett 10 százalék lesz a miniszter javaslata szerint,
  • a 20 milliárd forint feletti rész 18 százalék, jövőre 20 százalék lett volna, ez 30 százalékra emelkedik,
  • az állampapír-vásárlási lehetőség ezzel párhuzamosan 50 százalék lett volna jövőre is, ez azonban csökken 30 százalékra.

A miniszter a bankadóval együtt az is bejelentette, hogy megemeli a költségvetési hiánycélt a kormány. Tavaly 4,9 százalék volt a deficit, amelyet idén 4,1 százalékra tervezett mérsékelni, ám most ezt emelte 5 százalékra, és jövőre is ezen szinten tartaná.

Nagy Márton bejelentette: Brüsszel miatt kell a védőpajzs, Amerika most a Big Brother

Ha beáll mögéd egy kigyúrt, nagydarab ember, nem kezdenek el verekedni veled – egyebek között ezzel indokolta Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen, hogy miért kötött pénzügyi megállapodást Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. A miniszter szerint normál esetben pénzügyi védelmet élvezne Magyarország az unió részéről, ez azonban most nem áll fenn.

 

