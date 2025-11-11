Nagy Márton elárulta: nyomós oka volt megemelni a bankadót –ennek nagyon sokan fognak örülni

A megemelt bankadóból a kormány a vállalatok újabb adócsökkentési programját fogja finanszírozni, valamint a nagyon népszerű fix 3 százalékos kkv-hiteleket – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában.

Fotó: Purger Tamás

A tárcavezető hétfő este jelentette be, hogy a kormány megemelheti a bankadót. Jelenleg ez még csak a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslata, a kabinet még nem döntött róla.

A politikus szerint a bankok jövedelmezősége nagyon magas, a tőkearányos megtérülés 18-19 százalékos, az adózás utáni eredmény 1500 milliárd fölött várható. Csak két ország tudott a magyarnál magasabbat felmutatni, Ciprus és Litvánia.

Idén 180 milliárdot várnak bankadóból, s az alábbi bontásban történne a bankadó emelése Nagy Márton javaslata szerint:

a 20 milliárd forintot meg nem haladó rész 2025-ben 7 százalék volt, 2026-ban 8 százalék lett volna, ehelyett 10 százalék lesz a miniszter javaslata szerint,

a 20 milliárd forint feletti rész 18 százalék, jövőre 20 százalék lett volna, ez 30 százalékra emelkedik,

az állampapír-vásárlási lehetőség ezzel párhuzamosan 50 százalék lett volna jövőre is, ez azonban csökken 30 százalékra.

A miniszter a bankadóval együtt az is bejelentette, hogy megemeli a költségvetési hiánycélt a kormány. Tavaly 4,9 százalék volt a deficit, amelyet idén 4,1 százalékra tervezett mérsékelni, ám most ezt emelte 5 százalékra, és jövőre is ezen szinten tartaná.