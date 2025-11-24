A NAV bemondta a határidőt: alig maradt idejük a kőolaj-kereskedőknek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) arra hívja fel a figyelmet, hogy a tömegmérlegelven alapuló jelentést a NAV_OKE jelű nyomtatványon kell a hatóságnak benyújtani 2025. december 15-ig, amiért a kőolajtermék-előállító és -kereskedő büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ha a jelentés szerint megállapítható, hogy az összmennyiség a naptári évben várhatóan a tilalom mennyiségi határa alatt marad, akkor a NAV erről magyar és angol nyelven igazolást állít ki. Ha év közben a kőolajtermék-előállító vagy -kereskedő bejelentett tervétől olyan eltérést azonosít, amely miatt a tilalom szabályainak nem felel meg, akkor haladéktalanul módosítania kell korábban benyújtott jelentését, ugyancsak a NAV_OKE jelű nyomtatványon – írja a hatóság tájékoztatása alapján az Origo.

Fontos határidőre hívta fel a NAV a magyarországi kőolaj-kereskedők figyelmét (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Korábbi brüsszeli döntés áll a NAV elvárása mögött

A lap a felhívás jelentőségét bemutató összeállításában kitér rá, hogy a NAV által elvárt feladatok az orosz kőolajszektorra vonatkozó EU-s szankciók végrehajtásához kapcsolódnak, amelyeket az orosz–ukrán háború kitörése után fogadtak el. 2022 júniusában az EU elfogadta a szankciók hatodik csomagját, amellyel többek között megtiltja, hogy az EU Oroszországból tengeren szállított nyersolajat és bizonyos kőolajtermékeket vásároljon, importáljon vagy vegyen át. A korlátozások a nyersolaj esetében 2022. december 5-től, a finomított kőolajtermékek esetében pedig 2023. február 5-től alkalmazandók.

Átmeneti kivétel van hatályban az olyan uniós tagállamokba importált, csővezetéken érkező nyersolaj tekintetében, amelyek földrajzi helyzete sajátos függőséget okoz az orosz energiaellátástól, és ennek megszüntetéséhez nem rendelkeznek életképes alternatív lehetőségekkel. A csővezetékekre vonatkozó mentesség alkalmazása Lengyelország és Németország esetében 2023. június 23-án, Csehország esetében pedig 2025. július 1-jén megszűnt. Csehország Barátság-kőolajvezetékről való leválásáról ebben a cikkében írt a Világgazdaság.

Az EU-s szankciók mellett az orosz kőolajszektort amerikai szankciók is sújtják. Ezek alól ugyanakkor az Orbán Viktor vezette magyar delegációnak sikerült mentességet szereznie a nemrégiben lezajlott washingtoni tárgyalásokon.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.