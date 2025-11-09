Különleges helyen képezi ki munkatársait a Wizz Air – bejártuk a titokzatos Training Centert

Az elmúlt hónapok igencsak mozgalmasan alakultak a Wizz Air számára. A magyar gyökerű légitársaság a nyárzáró háttérbeszélgetésén rekordokat hozó nyári szezonról számolt be. A bővüléssel is szépen halad a vállalat. Bécset ugyan elhagyta, egész pontosan Pozsonyba költöztette át ottani bázisát, de több új város és több új útvonal is bekerült a kínálatába. Azonban a hálózat és a flotta bővítése mellett a dolgozói létszámot is folyamatosan bővíti a cég. De mi kell ahhoz, hogy valaki a Wizz Air kötelékében dolgozhasson? Erre is választ kaptunk, amikor exkluzív sajtóbejáráson vehettünk részt a légitársaság budapesti, és egyben legnagyobb képzési központjában.

Korábban utasokat is szállító, de azóta átalakított Airbuson képezi ki új személyzetét a Wizz Air / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A program elején a létgitársaság kommunikációs vezetője, Radó András ismertette a Wizz Air legfrissebb adatait. A vállat több mint 50 országban van jelen, közel 200 repülőtérről indítja útvonalaiat, melyek száma meghaladta a 900-at. Repülőgépflottájuk 249 Airbus gépből áll, dolgozóik létszáma több mint 9500, ekkora személyzettel szolgálják ki évi 62,8 millió utasukat.

A munkaerő kapcsán Radó kiemelte, hogy szolgáltatásorientált szemléletű csapatuk esetében figyelnek arra, hogy képzett, profi, ugyanakkor barátságos és fiatalos csapat képviselje őket. Habár nem elvárás, a cabin crew, vagyis a fedélzeti csapat 67 százaléka egyetemi diplomával rendelkezik. Nemzetközi cégről van szó, de figyelnek arra is, hogy a bázisaikon legyenek helyi kollégák is.

Különleges képzési központja van a Wizz Airnek

Azt ugyanakkor kiemelték, hogy bár vonzó munkahelynek számítanak, leendő kollégáiknak szigorú kritériumoknak kell megfelelniük. Az angol nyelv ismerete alapkövetelmény. Mivel a légi közlekedés veszélyes üzem, így a dolgozóknak mindig a biztonságot kell szem előtt tartaniuk, különösen igaz ez a pilóták esetében. Ők a képzés során is komoly követelményekkel és szigorú elvárásokkal szembesülnek, hiszen csak olyan szakembert engednek ki a képzésből, aki biztosan minden helyzetben helyt tud állni.

A budapesti Wizz Air Training Center a ferihegyi repülőtér közelében, az Üllői úton található. Itt zajlik az elméleti oktatás, a személyzet kiképzése, és több szimulátor is működik. Ugyanakkor a pilóták tényleges, igazi repülőgépekkel való oktatása nem Budapesten, hanem Nyíregyházán zajlik.