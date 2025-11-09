Különleges helyen képezi ki munkatársait a Wizz Air – bejártuk a titokzatos Training Centert
Az elmúlt hónapok igencsak mozgalmasan alakultak a Wizz Air számára. A magyar gyökerű légitársaság a nyárzáró háttérbeszélgetésén rekordokat hozó nyári szezonról számolt be. A bővüléssel is szépen halad a vállalat. Bécset ugyan elhagyta, egész pontosan Pozsonyba költöztette át ottani bázisát, de több új város és több új útvonal is bekerült a kínálatába. Azonban a hálózat és a flotta bővítése mellett a dolgozói létszámot is folyamatosan bővíti a cég. De mi kell ahhoz, hogy valaki a Wizz Air kötelékében dolgozhasson? Erre is választ kaptunk, amikor exkluzív sajtóbejáráson vehettünk részt a légitársaság budapesti, és egyben legnagyobb képzési központjában.
A program elején a létgitársaság kommunikációs vezetője, Radó András ismertette a Wizz Air legfrissebb adatait. A vállat több mint 50 országban van jelen, közel 200 repülőtérről indítja útvonalaiat, melyek száma meghaladta a 900-at. Repülőgépflottájuk 249 Airbus gépből áll, dolgozóik létszáma több mint 9500, ekkora személyzettel szolgálják ki évi 62,8 millió utasukat.
A munkaerő kapcsán Radó kiemelte, hogy szolgáltatásorientált szemléletű csapatuk esetében figyelnek arra, hogy képzett, profi, ugyanakkor barátságos és fiatalos csapat képviselje őket. Habár nem elvárás, a cabin crew, vagyis a fedélzeti csapat 67 százaléka egyetemi diplomával rendelkezik. Nemzetközi cégről van szó, de figyelnek arra is, hogy a bázisaikon legyenek helyi kollégák is.
Különleges képzési központja van a Wizz Airnek
Azt ugyanakkor kiemelték, hogy bár vonzó munkahelynek számítanak, leendő kollégáiknak szigorú kritériumoknak kell megfelelniük. Az angol nyelv ismerete alapkövetelmény. Mivel a légi közlekedés veszélyes üzem, így a dolgozóknak mindig a biztonságot kell szem előtt tartaniuk, különösen igaz ez a pilóták esetében. Ők a képzés során is komoly követelményekkel és szigorú elvárásokkal szembesülnek, hiszen csak olyan szakembert engednek ki a képzésből, aki biztosan minden helyzetben helyt tud állni.
A budapesti Wizz Air Training Center a ferihegyi repülőtér közelében, az Üllői úton található. Itt zajlik az elméleti oktatás, a személyzet kiképzése, és több szimulátor is működik. Ugyanakkor a pilóták tényleges, igazi repülőgépekkel való oktatása nem Budapesten, hanem Nyíregyházán zajlik.
A gyakorlatokat egy igazi, korábban sokat repülő, erre a célra átalakított Airbus repülőgéptesten végzik. A bemutató során ízelítőt kaptunk abból, hogyan oktatják a stewardesseket a felszállás előtti utastájékoztató megtartására, valamint eljátszottunk egy kisebb balesetet is, ahol az utasok túlélték az incidenst, de ki kellett menekülniük a gépről a vészcsúszdán keresztül.
A személyzetnek a többféle evakuálás mellett azt is meg kell tanulnia, hogy vízbe menekülés esetén hogyan éljenek túl, és hogyan tartsák életben a túlélő utasokat. Ugyanakkor nemcsak a menekülés, hanem a baleset, katasztrófa megelőzése, a baj elhárítása is fontos. A személyzet tagjai ennek érdekében a különféle fedélzeti tüzek eloltására is kiképzést kapnak. Mivel elektromos rendszerekről van szó, így erre poroltóval nyílik lehetőség.
Ennyibe került a pilótaképzés
A pilóták kiképzése a személyzet többi tagjához képest összetettebb, hosszabb, és a speciális eszközigénye miatt jóval drágább is. Már maga a jelentkezés is egy ötlépcsős folyamat, amelynek díja 130 euró (50 200 forint), ennyit kell fizetni a jelentkezéshez. Ha sikerrel jár a pilótaaspiráns, kezdődhet a képzés. Az eleje a Training Centerben zajlik, ahol három darab úgynevezett full flight simulator, vagyis a teljes repülést élethűen modellező szimulátor áll rendelkezésre.
A képzés nem olcsó. Az elején egy összegben kell befizetni 13 950 eurót (5,4 millió forint), majd a sikeres vizsgát és az elsőtisztté válást követően további 47 510 eurót (18,35 millió forint), az alábbi bontásban:
- az első 30 hónapban havonta 520 euró (201 ezer forint),
- a 31. és 60. hónap között havonta 897 euró (346 ezer forint),
- a 61 és 65. hónap között havonta 1000 eurót (390 ezer forint).
Vagyis a képzési díj összesen 65 ezer euró, mintegy 21,1 millió forint. A Wizz Air azonban hűségbónuszt is ad, ugyanis ha valaki betartja a megállapodás részéleteit, és a végzést követően öt évig a légitársaság alkalmazásában szolgált, akkor az utolsó öt hónap díját, vagyis összesen 5000 eurót elengedi a vállalat.