Ami februárban vár a nyugdíjasokra Magyarországon, az példátlan: már most készíthetik a pénztárcáikat

A 14. havi nyugdíj első részletét, a 14. havi nyugdíj egynegyed részét februárban fogják kiutalni, vagyis februárban a nyugdíjasok megkapják három különböző utalásban az alapnyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi egynegyed részét – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Soproni Gazdasági Fórumon csütörtökön.

Nyugdíjas: példátlan, ami rájuk vár

Nagy ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok pénzt juttatott a kormány a nyugdíjasok részére, mert az inflációs kompenzációval, amelyet novemberben fizettek ki és az élelmiszer-utalványokkal együtt az év végén plusz 200 milliárd forintot adnak.

A 14. havi első részletével pedig további 460 milliárd forintot fog nyújtani a kormány a nyugdíjasoknak.

Először október 14-én Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, ami szerinte megoldás lenne a kisnyugdíjasok helyzetére: „Csakis egy megoldás van, a 14. havi nyugdíj. Ezen kell dolgozni, ezt már többször elmondtuk, nagyon számoljuk, nagyon nézzük és kőkeményen dolgozunk rajta, hogy ez megvalósítható legyen.”

Mindezt azzal indokolta, hogy a mai 2 millió 400 ezer nyugdíjas polgár nem az előző évtizedek megtakarításaiból kapja juttatását, hanem azokból a befizetésekből, amelyeket a jelenlegi dolgozók teljesítenek. Szerinte hiába takarékoskodott valaki, hiába vonták a nyugdíjjárulékot a 60-as, 70-es, 80-as években, abból egy fillér sincs meg, emiatt nagyon sokan kapnak alacsony nyugdíjat.

Pár nappal később, október 17-én már Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában erősítette meg, hogy a kormány dolgozik a megoldáson. A 14. havi nyugdíjról azt mondta, hogy azt a 13. havihoz hasonlóan két-három-négy év alatt lehetne felépíteni, ám ehhez szükség van a már említett gazdasági erőre és békére is.

A 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot a kormány 2025. november 17-én nyújtotta be az Országgyűlés elé, gyorsított eljárásban. A parlament a javaslatot november 18-án tárgyalta összevont vitában, de a végső szavazás még nem történt meg. A képviselők 2025. december 10-én szavaznak róla.