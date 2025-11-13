Deviza
Nyugdíjemelés
Orbán Viktor
nyugdíj

A baloldal a 13. havi nyugdíjat is elvette, Orbán Viktor kormánya a 14. havi nyugdíjat is lehetővé teszi

A nyugdíjak története jól példázza a 2010 utáni időszak és a balliberális kormányzás közötti különbséget. Amíg a balliberális hatalomgyakorlás idején még a 13. havi nyugdíjat is elvették az idősektől, addig Orbán Viktor kormánya a 14. havi nyugdíjat is lehetővé tette.
VG
2025.11.13., 13:02
Fotó: MTI

Orbán Viktor jó hírt közölt a nyugdíjasokkal. A kormányfő csütörtökön reggel egy Facebookra feltöltött videóban üzente meg, miszerint döntött a kormány: bevezetik a 14. havi nyugdíjat. Sőt, 2026 februárjától már el is kezdődik a folyósítása.

Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány (illusztráció)
Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI (illusztráció) 

A teljes 14. havi nyugdíjat 2029-ben kaphatják meg a jogosultak

 „Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat” – közölte a kormányfő.

Ez azt jelenti, hogy jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas a 13. havi teljes és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének köszönhetően, a teljes 14. havi nyugdíjat pedig 2029-ben kaphatják meg a jogosultak.

 

A nyugdíjak összege 2010 óta több mint a kétszeresére emelkedett, a vásárlóerejük pedig több mint 25 százalékkal javult

A 2010 utáni időszak és a balliberális kormányzás közötti különbséget önmagában is jól példázza a 13. havi juttatás története. 

A megszüntetéséről 2009-ben született döntés, miután Bajnai Gordon vette át a miniszterelnöki tisztséget Gyurcsány Ferenctől. 

Az ország akkor a Nemzetközi Valutaalap gyámsága alatt volt, egymást érték a megszorítások. A kormány a válságra hivatkozott, az elvonások pedig nem kímélték az idősebb korosztályt sem.

Első lépésként átütemezték a 2009. évi nyugdíjkorrekciót 2010. január 1-jére, de döntöttek a 2010. évi korrekció elhagyásáról is. A 2009. évi 13. havi nyugdíj második részét már ki sem fizették. A pluszhavi juttatást pedig 2010-től teljes egészében megszüntették. A Bajnai-kormány ehelyett vezette be a nyugdíjprémiumot, amelynek kifizetését azonban a gazdasági növekedés bizonyos szintjétől tette függővé. Az akkori számítások azt mutatták, hogy a nyugdíjakat érintő megszorításokkal 2009-ben száz, míg 2010-ben több mint 280 milliárd forintot vett el az idősektől a balliberális kormány.

Az ország gazdasági teljesítményét a 2010-ben hatalomra került Orbán-kormány állította helyre, így vált elérhetővé a nyugdíjprémium. Ráadásul úgy, hogy döntés született a 13. havi juttatás visszaépítéséről is. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

