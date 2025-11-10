Szárnyal az oldtimerpiac – aukciók sora jelzi a trendet

A klasszikus járművek, más néven oldtimerek ma már komoly alternatív befektetési lehetőséget jelentenek, a piac globális mérete csaknem 40 milliárd dollár, amelynek a 30 százalékát Európa adja.

Az oldtimerek nagyszerű befektetések, ha odafigyelünk a jármű állapotára / Forrás: 365 Oldtimer Múzeum

Az ezredforduló óta a veteránautók átlagosan 15 százalékos értéknövekedést értek el évente, ez a mutató az elmúlt évtizedre szűkítve a kört a 18,5 százalékot is túlszárnyalta. Előrejelzések szerint a lendület a magasabb bázison is megmarad, és az oldtimerek piaca 2035-re megközelítheti a 100 milliárd dollárt. Mindez azt mutatja, hogy a megfelelően kiválasztott, jó állapotú és ritka autók nem csupán a múlt díszei, hanem értékes eszközök, amelyek a gyűjtők és befektetők érdeklődését élénken tartják. A csúcstartó egy 1955-ös Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupé, a legendás brit-német mérnök, Rudolf Uhlenhaut által tervezett két prototípus egyike. Még 2022-ben 143 millió dollárért cserélt gazdát a legendás jármű a Sotheby’s stuttgarti aukcióján, ez majd a triplája a korábbi rekorder 1962-es Ferrari 330 LM/250 GTO-nak (51,7 millió dollár).

Az ikonikus oldtimerek ára a csillagokban van

A klasszikus autók iránti keresletet több tényező is hajtja:

a korlátozott kínálat,

a nosztalgia,

a márkatörténet

és a befektetési portfóliók diverzifikálása

iránti igény.

A gazdasági bizonytalanság idején sok befektető fordul kézzelfogható, nem inflálódó eszközök felé, mint az arany, a műtárgyak vagy a veteránjárművek. Ráadásul a piac viszonylag független a pénzügyi ciklusoktól – az ikonikus márkák, mint a

Ferrari,

Porsche,

Aston Martin

vagy Mercedes

ritkaságai válságidőszakban sem veszítettek sokat az értékükből.

A befektetés azonban nem kockázatmentes: az állapotmegőrzés, a restaurálás és a tárolás költségei jelentősek lehetnek, és a piaci árakat erősen befolyásolja az eredetiség, a dokumentált előélet és az aukciós trendek.

A Knight Frank Wealth Report szerint a klasszikus járművek az elmúlt tíz évben a luxuseszközök közül a legnagyobb átlagos hozamot érték el, megelőzve

a műtárgyakat

és a borpiacot

is, ugyanakkor a belépési küszöb is emelkedik: a komolyabb gyűjteményeknél ma már több millió eurós tőke szükséges.