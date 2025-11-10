Szárnyal az oldtimerpiac – aukciók sora jelzi a trendet
A klasszikus járművek, más néven oldtimerek ma már komoly alternatív befektetési lehetőséget jelentenek, a piac globális mérete csaknem 40 milliárd dollár, amelynek a 30 százalékát Európa adja.
Az ezredforduló óta a veteránautók átlagosan 15 százalékos értéknövekedést értek el évente, ez a mutató az elmúlt évtizedre szűkítve a kört a 18,5 százalékot is túlszárnyalta. Előrejelzések szerint a lendület a magasabb bázison is megmarad, és az oldtimerek piaca 2035-re megközelítheti a 100 milliárd dollárt. Mindez azt mutatja, hogy a megfelelően kiválasztott, jó állapotú és ritka autók nem csupán a múlt díszei, hanem értékes eszközök, amelyek a gyűjtők és befektetők érdeklődését élénken tartják. A csúcstartó egy 1955-ös Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupé, a legendás brit-német mérnök, Rudolf Uhlenhaut által tervezett két prototípus egyike. Még 2022-ben 143 millió dollárért cserélt gazdát a legendás jármű a Sotheby’s stuttgarti aukcióján, ez majd a triplája a korábbi rekorder 1962-es Ferrari 330 LM/250 GTO-nak (51,7 millió dollár).
Az ikonikus oldtimerek ára a csillagokban van
A klasszikus autók iránti keresletet több tényező is hajtja:
- a korlátozott kínálat,
- a nosztalgia,
- a márkatörténet
- és a befektetési portfóliók diverzifikálása
iránti igény.
A gazdasági bizonytalanság idején sok befektető fordul kézzelfogható, nem inflálódó eszközök felé, mint az arany, a műtárgyak vagy a veteránjárművek. Ráadásul a piac viszonylag független a pénzügyi ciklusoktól – az ikonikus márkák, mint a
- Ferrari,
- Porsche,
- Aston Martin
- vagy Mercedes
ritkaságai válságidőszakban sem veszítettek sokat az értékükből.
A befektetés azonban nem kockázatmentes: az állapotmegőrzés, a restaurálás és a tárolás költségei jelentősek lehetnek, és a piaci árakat erősen befolyásolja az eredetiség, a dokumentált előélet és az aukciós trendek.
A Knight Frank Wealth Report szerint a klasszikus járművek az elmúlt tíz évben a luxuseszközök közül a legnagyobb átlagos hozamot érték el, megelőzve
- a műtárgyakat
- és a borpiacot
is, ugyanakkor a belépési küszöb is emelkedik: a komolyabb gyűjteményeknél ma már több millió eurós tőke szükséges.
A szakértők szerint a következő évtizedben az elektromos átállás tovább növelheti a ritka belső égésű motorral szerelt klasszikusok presztízsét. Az ikonikus V12-es Ferrari- vagy sorhatos Jaguar-motorok gyűjtői értéke várhatóan nőni fog, miközben a fenntartásukhoz szükséges alkatrészek és szakértelem is egyre szűkösebb lesz – ez pedig még inkább felértékelheti az autentikus, eredeti állapotú példányokat.
Álomautók kalapács alatt Óbudán
A magyarországi gyűjtők számára is egyre több lehetőség nyílik a piac megismerésére: november 29-én az óbudai The GlassHouse Kolosyban rendezik meg a Cars & Dreams aukciót, amelyet a 365 Oldtimer Múzeum szervez. Az eseményen több klasszikus márka – köztük Mercedes, Jaguar, Lotus és BMW – ritka darabjai kerülnek kalapács alá.
A múzeum célja, hogy bemutassa az autóipar múltjának jelentős állomásait, és felhívja a figyelmet a magyar mérnöki örökségre, amely meghatározó szerepet játszott a nemzetközi közlekedéstörténetben.