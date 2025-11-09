Orbán–Trump-csúcs: ezt jelenti a pénzügyi védőpajzs - sok a félreértés, most ezt tisztába rakták

Az elmúlt órákban több félreértés és pontatlan állítás is napvilágot látott az Egyesült Államokkal kötött pénzügyi megállapodás kapcsán. Fontos ezért egyértelműen leszögezni: Magyarország nem vett fel hitelt az Egyesült Államoktól, és nem kért pénzügyi kölcsönt sem az Orbán–Trump-csúcs alatt. A pénzügyi védőpajzs nem csupán pénzt jelent; hitelességet, koordinációt és bizalmat is. Egy ilyen pajzs azt a közös meggyőződést fejezi ki, hogy egy ország szükség esetén a másik segítségére siet, ha spekulatív támadások érik annak valutáját vagy pénzügyi piacait – hívja fel a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Orbán–Trump-csúcs: ezt jelenti a pénzügyi védőpajzs / Fotó: AFP

2022 októberében Virág Barnabás, az MNB alelnöke a folyó fizetési mérleg hiányára és a spekulációs nyomásra hivatkozva figyelmeztetett a forint gyengülésének veszélyeire. Rámutatott, hogy az elmúlt hetek devizapiaci trendje – a forint gyengülése – a középtávú inflációs kilátásokat is veszélyeztette, mivel piaci stabilitás nélkül nem várható árstabilitás sem. Akkoriban a folyó fizetési mérleg hiánya a forint gyengülésének irányába hatott, miközben a forint elleni spekulatív pozíciók gyorsan épültek fel. A két hatás egymást erősítette, ezért szükségessé vált a beavatkozás.

Ma a folyó fizetési mérleg már többletet mutat, ám a forint elleni spekuláció lehetősége továbbra is fennáll. De mit is jelent pontosan ez – és mit jelenthet az Orbán Viktor által említett pénzügyi védőpajzs?

Mi az a devizaspekuláció és mikor válik veszélyessé a spekuláció??

A devizával szembeni spekuláció azt jelenti, hogy befektetők olyan pozíciókat vesznek fel, amelyek nyereséget hoznak, ha az adott deviza gyengül. Más szavakkal, a spekuláns arra fogad, hogy a valuta értéke csökkenni fog, és pénzügyi érdeke is ezt szolgálja.

Ez a gyakorlatban így működik:

Shortolás a devizapiacon : A kereskedő kölcsönveszi a devizát (például a forintot), eladja, és másik valutát (pl. eurót) vásárol. Ha a forint gyengül, olcsóbban vásárolhatja vissza, így nyereséget realizál.

: A kereskedő kölcsönveszi a devizát (például a forintot), eladja, és másik valutát (pl. eurót) vásárol. Ha a forint gyengül, olcsóbban vásárolhatja vissza, így nyereséget realizál. Derivatívák alkalmazása (határidős ügyletek, opciók, forwardok): A befektetők olyan eszközöket vásárolnak, amelyek értéke nő a forint gyengülésével (pl. EUR/HUF vételi opciók, HUF eladási opciók).

(határidős ügyletek, opciók, forwardok): A befektetők olyan eszközöket vásárolnak, amelyek értéke nő a forint gyengülésével (pl. EUR/HUF vételi opciók, HUF eladási opciók). Carry trade fordított irányban : A befektetők lezárhatják korábbi, forintban tartott hozamkereső pozícióikat, ha instabilitást vagy kamatcsökkentést várnak – ezzel a forintot eladják, ami további gyengülést okozhat.

: A befektetők lezárhatják korábbi, forintban tartott hozamkereső pozícióikat, ha instabilitást vagy kamatcsökkentést várnak – ezzel a forintot eladják, ami további gyengülést okozhat. Forintban denominált eszközök eladása: Például HUF-állampapírok vagy vállalati kötvények eladása is nyomást gyakorolhat a devizára.

Normál körülmények között a spekulánsok likviditást és hatékonyságot visznek a piacra: segítik az árfolyamok alkalmazkodását, és sokszor stabilizáló szerepük is van.

A probléma akkor kezdődik, amikor a spekuláció egyirányúvá válik, azaz mindenki ugyanarra – a deviza gyengülésére – fogad. Ekkor önbeteljesítő válság alakulhat ki.