4iG
Jászai Gellért
Orbán Viktor
internet
Egyiptom

Nem akárki tűnt fel Orbán Viktor mellett, amikor a magyar miniszterelnök az egyiptomi elnökkel tárgyalt: nagy üzletről lehetett szó – fotó

Feltűnt az egyik legbefolyásosabb magyar üzletember. Egyáltalán nem nehéz megválaszolni, hogy miért volt fontos, hogy elkísérje Orbán Viktor miniszterelnököt Egyiptomba.
Hecker Flórián
2025.11.02, 15:00
Frissítve: 2025.11.02, 15:31

Még pénteken vált ismertté, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba látogat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására. Legelőször is részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, de vasárnap, a kétnapos látogatás másdik napján a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást is folytat Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor: nem akárki tűnt fel az oldalán Egyiptomban / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az MTI vasárnap délután közölt is néhány képet a csúcstalálkozóról, ezek egyikén pedig az egyik legbefolyásosabb magyar üzletember is feltűnt. Nem véletlenül.

Orbán Viktor: nem akárki tűnt fel az oldalán Egyiptomban

A tárgyalás alakulásáról egyelőre nincs információ, a magyar hírügynökség mindössze annyit közölt, hogy a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen leiratában, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök Kairóban 2025. november 2-án.

Azonban ha némiképp alaposabban megfigyeljük a második közreadott felételt, látszik, hogy kik voltak ott a kormányfővel a magyar delegációban.

  • Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója,
  • Maróth Miklós, a miniszterelnök Stratégiai Tanácsadó Testületének tagja, miniszterelnöki megbízott,
  • Máté János, Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár,
  • és nem utolsó sorban Jászai Gellért, a 4iG elnöke.

Íme, a szóban forgó fotó, a magyar delegáció Orbán Viktor oldalán látható.

ORBÁN Viktor
Biró Marcell (baloldalon, legfelül), Maróth Miklós, Jászai Gellért és Máté János / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Miért volt Egyiptomban Jászai Gellért, a 4iG elnöke?

A legérdekesebb Jászai Gellért jelenléte, de egyáltalán nem nehéz megválaszolni, hogy miért volt fontos, hogy elkísérje a magyar miniszterelnököt. Még áprilisban számolt be róla a Világgazdaság, hogy a 4iG hatalmas megbízást nyert el Egyiptomban.

  1. Megállapodás született arról, hogy hazánk legnagyobb telekommunikációs vállalata, a 4iG építheti ki az Egyiptomot Európával összekötő optikai kábelrendszert. Ez a 2800 kilométer hosszú, tenger alatti kábel fogja biztosítani a nagy sebességű digitális és internetes kapcsolatot Európa és Egyiptom között.
  2. Továbbá magyar technológiával épül ki az az optikai hálózat is, amely újabb 6 millió egyiptomi háztartáshoz viszi el az internetet. De a 4iG-nek nem ez az első egyiptomi projektje: még 2024 nyarán számoltunk be róla, hogy Telecom Egypt, Egyiptom piacvezető távközlési szolgáltatója és a 4iG csoport szándéknyilatkozatot írt alá egy közös vállalat létrehozásáról, amely optikai hozzáférési infrastruktúra nagykereskedelmi alapú kiépítését és üzemeltetését végezheti az észak-afrikai országban.
  3. A legújabb fejlemény mindössze pár hetes. Az EU–Nyugat-Balkán Beruházási Fórumon az Európai Bizottság, a GÉANT és a 4iG csoport közös nyilatkozatot írt alá. Ebben a felek megerősítették, hogy együtt dolgoznak a Nyugat-Balkán digitális fejlesztésén, különös tekintettel a biztonságos és nagy kapacitású adatkapcsolatokra.

A dokumentumban támogatásukról biztosították az EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) nevű tenger alatti adatkábelprojektet, amely Albániát köti össze Egyiptommal, valamint a regionális szárazföldi gerinchálózat kiépítését. 

Vagyis Jászai Gellértnek bőven lehetett feladata a vasárnapi egyiptomi–magyar csúcson, így aztán nem csoda, hogy tagja a magyar küldöttségnek.

