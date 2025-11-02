Nem akárki tűnt fel Orbán Viktor mellett, amikor a magyar miniszterelnök az egyiptomi elnökkel tárgyalt: nagy üzletről lehetett szó – fotó
Még pénteken vált ismertté, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba látogat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására. Legelőször is részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, de vasárnap, a kétnapos látogatás másdik napján a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást is folytat Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.
Az MTI vasárnap délután közölt is néhány képet a csúcstalálkozóról, ezek egyikén pedig az egyik legbefolyásosabb magyar üzletember is feltűnt. Nem véletlenül.
Orbán Viktor: nem akárki tűnt fel az oldalán Egyiptomban
A tárgyalás alakulásáról egyelőre nincs információ, a magyar hírügynökség mindössze annyit közölt, hogy a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen leiratában, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök Kairóban 2025. november 2-án.
Azonban ha némiképp alaposabban megfigyeljük a második közreadott felételt, látszik, hogy kik voltak ott a kormányfővel a magyar delegációban.
- Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója,
- Maróth Miklós, a miniszterelnök Stratégiai Tanácsadó Testületének tagja, miniszterelnöki megbízott,
- Máté János, Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár,
- és nem utolsó sorban Jászai Gellért, a 4iG elnöke.
Íme, a szóban forgó fotó, a magyar delegáció Orbán Viktor oldalán látható.
Miért volt Egyiptomban Jászai Gellért, a 4iG elnöke?
A legérdekesebb Jászai Gellért jelenléte, de egyáltalán nem nehéz megválaszolni, hogy miért volt fontos, hogy elkísérje a magyar miniszterelnököt. Még áprilisban számolt be róla a Világgazdaság, hogy a 4iG hatalmas megbízást nyert el Egyiptomban.
- Megállapodás született arról, hogy hazánk legnagyobb telekommunikációs vállalata, a 4iG építheti ki az Egyiptomot Európával összekötő optikai kábelrendszert. Ez a 2800 kilométer hosszú, tenger alatti kábel fogja biztosítani a nagy sebességű digitális és internetes kapcsolatot Európa és Egyiptom között.
- Továbbá magyar technológiával épül ki az az optikai hálózat is, amely újabb 6 millió egyiptomi háztartáshoz viszi el az internetet. De a 4iG-nek nem ez az első egyiptomi projektje: még 2024 nyarán számoltunk be róla, hogy Telecom Egypt, Egyiptom piacvezető távközlési szolgáltatója és a 4iG csoport szándéknyilatkozatot írt alá egy közös vállalat létrehozásáról, amely optikai hozzáférési infrastruktúra nagykereskedelmi alapú kiépítését és üzemeltetését végezheti az észak-afrikai országban.
- A legújabb fejlemény mindössze pár hetes. Az EU–Nyugat-Balkán Beruházási Fórumon az Európai Bizottság, a GÉANT és a 4iG csoport közös nyilatkozatot írt alá. Ebben a felek megerősítették, hogy együtt dolgoznak a Nyugat-Balkán digitális fejlesztésén, különös tekintettel a biztonságos és nagy kapacitású adatkapcsolatokra.
A dokumentumban támogatásukról biztosították az EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) nevű tenger alatti adatkábelprojektet, amely Albániát köti össze Egyiptommal, valamint a regionális szárazföldi gerinchálózat kiépítését.
Vagyis Jászai Gellértnek bőven lehetett feladata a vasárnapi egyiptomi–magyar csúcson, így aztán nem csoda, hogy tagja a magyar küldöttségnek.