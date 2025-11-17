Deviza
kormányfő
jövedékiadó
üzemanyag
Orbán Viktor

Orbán Viktor fájó szívvel hozott döntést – érzékeny témában kellett bejelentést tennie

A kormányfő úgy fogalmazott: a cél az adópolitikában, hogy ne kelljen mindig és újra megvívni ugyanazokat a csatákat. Orbán Viktor közölte, hogy le kell még ülni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával tárgyalni.
VG
2025.11.17., 11:40

A kormányfő hétfőn tartott közös sajtótájékoztatót Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. Orbán Viktor bejelentette, hogy 11 pontos csomagot dolgoztak ki közel 90 milliárd forintnyi adóegyszerűsítésre tettek javaslatot.

Orbán Viktor
Orbán Viktor fájó szívvel hozott döntést / Fotó: www.arpadkurucz.com

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy a hatályos szabályok szerint 2026 januárjától a 2025. júliusi infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal nőne a jövedéki adó

  • Ez a benzin esetében 9, 
  • a gázolajnál 8 forinttal emelné a literenkénti árat. 

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptember azonban arról beszélt, hogy a kormány változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalaszthatja a jövedékiadó-emelést. Csak ez az intézkedés 10-15 milliárd forintba kerülhet az államnak.

Két hónappal később a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatón a programpontok felsorolásakor a kormányfő már úgy fogalmazott: fájó szívvel, de elfogadta, hogy 

 a kormány fél évvel eltolja az üzemanyagok jövedéki adójának emelését.

A miniszterelnök kifejtette: Magyarországon az adórendszer egy érzékeny téma, ezért az a jó, ha van egy rendszerező elv. 

„Nem kell mindig és újra megvívni ugyanazokat a csatákat, hanem lehet tudni, hogy van egy elv, amely be fog következni, mint például a jövedéki adó emelkedik az infláció mértékével. Ennek január 1-jétől be kellene következnie” – mondta el Orbán Viktor.

Hozzátette: attól nem tud eltekinteni, hogy ez az elv fennmaradjon, de azt megtudja tenni, hogy fél évvel az emelést elhalasztják, majd ismét leülnek erről tárgyalni. „És ha mindig indokolt lesz a kamara kérése, akkor lehet folytatni” – jelentette ki. 

Nagy Elek közölte, hogy a szakértői csapataik közösen dolgoznak a magyar gazdaság érdekében. Arról is beszélt, hogy a magyar vállalkozások 80-90 százaléka az adókra és a bonyolult bürokráciára panaszkodtak. Erre adott válasz a bejelentett adócsomag, ami később a 100 milliárdot is elérheti, azaz ennyivel több maradhat a vállalkozásoknál.

„Ezek nagyon komoly pénzek, amik a vállalatok zsebében maradnak” – fogalmazott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

