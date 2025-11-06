Orbán Viktor könnyű és baráti tárgyalásra számít

„Mi győzelemre játszunk” – válaszolta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának arra a kérdésére, hogy mi történik, ha mégsem adná meg Donald Trump amerikai elnök a mentességet a magyar kormány számára az orosz olajjal szembeni szankciók alól.

Orbán Viktor úgy véli, hogy meg tudja győzni Trumpot / Fotó: AFP

Orbán Viktor szerint nagy a tét

A washingtoni repülőútján nyilatkozó kormányfő elmondta azt is, hogy minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de baráti és könnyű társalgásra számít Washingtonban az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alóli magyar mentesség ügyében. Azonban úgy vélte, hogy az ügy súlyos, és elmondása szerint nagy tétje van, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik másik országot, mert nincs tengeri kikötője.

Orbán Viktor szerint ha ezt elfogadják, akkor a magyar gazdaság és a magyar háztartások 90 százaléka megmenekül,

ha nem tudják elfogadtatni, akkor viszont nehéz idők várnak a gazdaságra is meg a családokra is. Elmondása szerint a tét nagy, de a tárgyalás nem lesz nehéz, mert ismeri az elnököt, és az elnök is ismeri őt, csak meg kell egyezni.

Orbán Viktor arra, hogy ez az ügy továbbra is nyitott kérdés-e, azt felelte, hogy az amerikai elnök üzletember, aki minden döntést a megfelelő pillanatban hoz meg. Az egyetlen dolog, ami számít, hogy amikor a megállapodás létrejön, mire fognak egymással kezet.

Terítéken a magyar–amerikai együttműködés fejlesztése is

A miniszterelnök arra a kérdésre, amely azt firtatta, hogy kell-e a magyar kormánynak ajánlatot tennie a szankciók alóli mentességért cserébe, például, hogy a Westinghouse amerikai cég szállíthassa Paksra az üzemanyagot, elmondta, hogy lesz egy lényegében megállapodásközeli állapotig kitárgyalt javaslatuk, ami arról szól, hogy az amerikai–magyar gazdasági együttműködésnek a nagyságrendjét hogyan kellene megnövelni, és ebben vannak kulcsszektorok, az egyik az energia.

A megvitatandó ügyeket Orbán Viktor két csoportba sorolta, az egyik a bajok, amelyeket el kell hárítani, például az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók. A másik pedig a lehetőségek, amelyeket ki kell használni.

A Westinghouse és a nukleáris együttműködés nem a baj, hanem a lehetőség csomagban van, nem egy probléma, nem egy baj elhárításának eszköze, hanem egy nagy lehetőség Magyarország számára.

Orbán Viktor azt is elárulta, hogy utoljára akkor beszélt az orosz elnökkel telefonon, amikor megállapodás született arról, hogy Budapesten lesz az amerikai–orosz békecsúcs. Azóta erre nem volt szükség, de ha ismét kell, természetesen beszélni fog majd Vlagyimir Putyinnal.

Nekem ez nem okoz se politikai, se személyes problémát, nem vagyok olyan beszorult helyzetben, mint a nyugatiak, akik elrontották az elmúlt három év orosz kapcsolatrendszerét, és képtelenek tárgyalni. Magyarország egy kedvező, mondjuk úgy, hogy rugalmas pozícióban van

– mondta a miniszterelnök.