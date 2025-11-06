Deviza
Washingtoni csúcstalálkozó: Ferihegyről jelentkezett be Orbán Viktor, mielőtt felszállt a repülőgépre – elmagyarázta a magyaroknak, miért kell most Trumphoz utaznia

Orbán Viktor kormányfő a Fehér Házba látogat, ahová népes magyar delegáció kíséri. A miniszterelnök szerint a cél a stratégiai együttműködés kialakítása.
VG
2025.11.06, 09:47
Frissítve: 2025.11.06, 09:54

„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban. A célunk stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Washingtoni csúcstalálkozó: Ferihegyről jelentkezett be Orbán Viktor, mielőtt felszállt a repülőgépre – elmagyarázta a magyaroknak, miért kell most Trumphoz utaznia
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy olyan megállapodáson dolgoznak, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja. Hozzátette: Donald Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban, idén helyrehozták mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok.

Szerinte a politikai alapú szankciók eltűntek, és a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, miközben újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Mint ismert, a kormányfő a Fehér Házba látogat, ahová népes magyar delegáció kíséri, a kormány több csúcsminisztere is részt vesz a történelmi tárgyalássorozaton.

A miniszterelnököt elkíséri többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi tárcavezető, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs. Mellettük több vállalat vezetője is ott lesz Washingtonban.

A miniszterelnök és Donald Trump elnök tárgyalása mellett a miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú megbeszéléseket is folytatnak majd partnereikkel és cégvezérekkel. A delegációt szállító Wizz Air repülőgépe ma reggel felszállt.

