Deviza
EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.68 -0.23% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.02 -0.08% CZK/HUF15.87 0% EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.68 -0.23% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.02 -0.08% CZK/HUF15.87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,373.44 -0.1% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,904 +0.48% OTP32,510 +0.09% RICHTER10,080 -1.88% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.19 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.24 +0.93% BUX107,373.44 -0.1% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,904 +0.48% OTP32,510 +0.09% RICHTER10,080 -1.88% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.19 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.24 +0.93%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakáshitel
bank
Otthon Start Program
jelzáloghitel
CIB Bank
ingatlan
otthonteremtés
hitel

Otthon Start-láz: sokan felveszik a legnagyobb hitelt, pedig a töredéke is elég lenne az álmaik megvalósításához

Az Otthon Start program érezhetően felpezsdítette a lakáshitelpiacot, a CIB Bank adatai szerint egy átlagos hónaphoz képest mintegy harmadával nőtt az érdeklődők száma. A pénzintézet tapasztalatai szerint bár sokaknak elég a tervei megvalósításához mindössze néhány millió forint hitel, sokan az Otthon Start maximálisan felvehető összegét igénylik. Az otthonteremtők a 3 százalékos lakáshitelt gyakran kombinálják más állami támogatásokkal is.
VG
2025.11.06, 11:16
Frissítve: 2025.11.06, 11:45

Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank – közölte a pénzintézet csütörtökön. 

otthon start Real,Estate,Investment,Concept.,Succession,Business,Agent,,Home,Insurance,Service, lakáshitel otthon start
Az Otthon Start program érezhetően felpezsdítette a lakáshitelpiacot / Fotó: Shutterstock

Miután augusztusban sokan felfüggesztették a lakásvásárlással kapcsolatos terveiket, hogy a szeptember 1-jén induló Otthon Start segítségével vásároljanak ingatlant, szeptembertől jelentősen emelkedett a lakáshitelek iránt érdeklődők száma a CIB Banknál.

A tapasztalatok szerint

az igénylők átlagosan 37,5 millió forint értékben nyújtanak be kölcsönkérelmet, a legkisebb igényelt összeg 2 millió, a legnagyobb 50 millió forint volt. 

Bár sokaknak elég a tervei megvalósításához mindössze néhány millió forint, jelentős azok száma is, akik az Otthon Start keretében maximálisan felvehető 50 millió forintot igénylik. 

A pénzintézet tapasztalatai szerint jelentős számban vannak olyan érdeklődők, akik a jövedelemarányos törlesztésimutató-szabályozás szerinti maximum finanszírozására törekednek, ahol az elérhető. Az Otthon Start iránt érdeklődők között nagy számban vannak, akik valamilyen egyéb kedvezményes konstrukcióval, más hiteltípussal és állami támogatással együtt kívánják felhasználni a támogatott lakáshitelt – zárta közleményét a bank.

A Duna House ingatlanközvetítő is hasonló megállapításra jutott. A közlése szerint az Otthon Start program már augusztusban látványosan növelte a tranzakciók számát a lakóingatlanok piacán, amely szeptemberben érte el idei csúcsát 13 426 adásvétellel. A hatalmas kiugrást októberben már nem sikerült megismételni, de éves összevetésben még mindig erőteljes, 7,3 százalékos maradt a növekedés, ha az előző hónapinál 14,2 százalékkal csökkent is a szám.

A hitelpiacon ugyanakkor októberben rekordnagyságú havi ugrást tapasztalt a Duna House. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint októberben a lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsült értéke elérte a 196 milliárd forintot, ami 85 százalékkal haladja meg a szeptemberi értéket.

Az Otthon Start ársapkája megfogta a budapesti lakásárakat

Októberben jelentősen mérséklődött a lakásdrágulás üteme. Főként Budapesten fogta meg az árakat az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméter-ársapkája. A vármegyeszékhelyek piacán a legdrágább város Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján. Az ipari központként is funkcionáló nagyobb vidéki városok egyre közelebb kerülnek a fővárosi lakásárakhoz.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu