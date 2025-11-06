Otthon Start-láz: sokan felveszik a legnagyobb hitelt, pedig a töredéke is elég lenne az álmaik megvalósításához

Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank – közölte a pénzintézet csütörtökön.

Az Otthon Start program érezhetően felpezsdítette a lakáshitelpiacot / Fotó: Shutterstock

Miután augusztusban sokan felfüggesztették a lakásvásárlással kapcsolatos terveiket, hogy a szeptember 1-jén induló Otthon Start segítségével vásároljanak ingatlant, szeptembertől jelentősen emelkedett a lakáshitelek iránt érdeklődők száma a CIB Banknál.

A tapasztalatok szerint

az igénylők átlagosan 37,5 millió forint értékben nyújtanak be kölcsönkérelmet, a legkisebb igényelt összeg 2 millió, a legnagyobb 50 millió forint volt.

Bár sokaknak elég a tervei megvalósításához mindössze néhány millió forint, jelentős azok száma is, akik az Otthon Start keretében maximálisan felvehető 50 millió forintot igénylik.

A pénzintézet tapasztalatai szerint jelentős számban vannak olyan érdeklődők, akik a jövedelemarányos törlesztésimutató-szabályozás szerinti maximum finanszírozására törekednek, ahol az elérhető. Az Otthon Start iránt érdeklődők között nagy számban vannak, akik valamilyen egyéb kedvezményes konstrukcióval, más hiteltípussal és állami támogatással együtt kívánják felhasználni a támogatott lakáshitelt – zárta közleményét a bank.

A Duna House ingatlanközvetítő is hasonló megállapításra jutott. A közlése szerint az Otthon Start program már augusztusban látványosan növelte a tranzakciók számát a lakóingatlanok piacán, amely szeptemberben érte el idei csúcsát 13 426 adásvétellel. A hatalmas kiugrást októberben már nem sikerült megismételni, de éves összevetésben még mindig erőteljes, 7,3 százalékos maradt a növekedés, ha az előző hónapinál 14,2 százalékkal csökkent is a szám.

A hitelpiacon ugyanakkor októberben rekordnagyságú havi ugrást tapasztalt a Duna House. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint októberben a lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsült értéke elérte a 196 milliárd forintot, ami 85 százalékkal haladja meg a szeptemberi értéket.