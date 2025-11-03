Elképesztő méretű hitelhullámot váltott ki az Otthon Start program

Az Otthon Start program már augusztusban látványosan növelte a tranzakciók számát a lakóingatlanok piacán, amely szeptemberben érte el idei csúcsát 13 426 adásvétellel – közölte a Duna House. Ezt a hatalmas kiugrást októberben már nem sikerült megismételni, de éves összevetésben még mindig erőteljes, 7,3 százalékos maradt a növekedés, ha az előző hónapinál 14,2 százalékkal csökkent is a szám.

Az Otthon Start program változatlan népszerűséggel robog a 2025-ös év utolsó negyedévében is / Fotó: Vémi Zoltán

A hitelpiacon ugyanakkor októberben rekordnagyságú havi ugrást tapasztaltak. Kiemelték, hogy a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint októberben a lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsült értéke elérte a 196 milliárd forintot, ami 85 százalékkal haladja meg a szeptemberi értéket.

Az Otthon Start program javította a statisztikákat

Éves összevetésben is jelentős, 66 százalékos növekedés látható az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest.

Az októberi adatok azt jelzik, hogy az Otthon Start program által generált kereslet mind az ingatlan-, mind a hitelpiacon látványos élénkülést eredményezett

– áll a Duna House közleményében.

Változás érkezik a fix 3 százalékos hitel programjában

Bár nem lankad a fix 3 százalékos hitelt illető lendület, november 15-től több ponton is módosul az Otthon Start program, amely kedvezőbb feltételeket teremt az első lakásukat vásárlók és építők számára.

Ahogy korábban már megírtuk, a friss kormányrendelet pontosítja, ki számít elsőlakás-szerzőnek, egyszerűsíti a tb-jogviszonyhoz kötött feltételeket, valamint bővíti a támogatott hitel felhasználási lehetőségeit – derül ki a Bankmonitor pénteki összefoglalójából.

Jelentős változás, hogy november 15-től már nemcsak a 2022. január 1. után kiadott építési engedélyek alapján megkezdett beruházásokra lehet a 3 százalékos hitelt igényelni. A korábban indult építkezések befejezéséhez és korábban épült új lakások vásárlásához is igénybe vehető lesz a támogatott hitelkonstrukció.

A folyósítás szabályai is rugalmasabbá válnak.

Az építési hitel részleteit a bankok előzetesen is kifizethetik, akár az önerő teljes beépítése előtt, ha megfelelő pótfedezet áll rendelkezésre. Az előleg azonban legfeljebb a teljes hitelösszeg 30 százaléka lehet.