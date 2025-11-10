„Mivel nem ismerjük a szerződést, és nem tudjuk, hogy mi van benne, ezért úgy tudunk rá tekinteni, mint egy védőpajzsra, ami támogatást adhat a magyar pénzpiacoknak akkor, ha baj van” – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője Orbán Viktor hét végi bejelentéséről. A magyar kormányfő a washingtoni útjáról hazafelé, a repülőúton árulta el újságíróknak, hogy az energetikai kérdéseken túl pénzügyi megállapodást is kötött Donald Trump amerikai elnökkel. A kormányfő szerint a megállapodás egy pénzügyi védőpajzs Magyarország számára, amellyel elháríthatók az esetleges spekulatív támadások a forinttal szemben, továbbá arra az esetre is védelmet jelent, ha Brüsszelből nem érkezne pénz.

Pénzügyi védőpajzs: így látják a magyar elemzők Orbán és Trump rendkívüli megállapodását / Fotó: AFP

Pénzügyi védőpajzs: sosem rossz, ha van ilyen

A miniszterelnök mondatai után azonnal megjelentek egymásnak ellentmondó értelmezések. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter szerint ezzel elismerte, amerikai mentőcsomagra van szüksége a magyar költségvetésnek, sőt, úgy látja, IMF-hitelhez fordult a magyar kormány.

Bár sok kérdés tisztázatlan, nem lehet tudni a megállapodás kereteit, azonban több hasonló megállapodás létezik a világban. Amerikában is van, többekkel, Mexikóval, illetve Argentínával kötöttek ilyen megállapodást, amit Virovácz Péter leginkább egy biztosításhoz hasonlított, amiért vagy kell fizetni egy rendelkezésre állási díjat, vagy csak akkor, ha igénybe veszik.

Szerinte sosem rossz, ha van ilyen, a baj esetén fontos eszköz lehet.

Magyarországon egyáltalán nem ismeretlen a módszer.

Abból a szempontból sem ördögtől való, hogy a Magyar Nemzeti Banknak is rengeteg ilyen swap line-ja van, akár az Európai Központi Bankkal, akár a Feddel. Ezek nem nyilvános szerződések, de tudjuk, hogy léteznek

– mondta Virovácz Péter, aki szerint amikor parásabb helyzet van a piacokon, olyankor a jegybankok rendre bejelentik, hogy megújították az EKB-val a swap line-okat, így például 4 milliárd eurós keretszerződés áll rendelkezésre a következő négyéves időszakra. Ha bármi olyan probléma lépne fel, mint például a fizetési vagy valutaválság, ez tudja nyugtatni ilyenkor a piacokat – tette hozzá.