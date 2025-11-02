Szélsebesen terjed az új fizetési rendszer Magyarországon: nagyon megtetszett a vásárlóknak – hamarosan bevezeti az egyik legnagyobb bolt

Tavaly ősz elején indult el Magyarországon a qvik nevű elektronikus fizetési szolgáltatás, mely az azonnali fizetési rendszerre (AFR) épül – emlékeztet az Origo. A legutoljára kiadott pénzforgalmi statisztikák szerint nagyjából háromnegyed év kellett hozzá, hogy minden kétszázadik utalási tranzakció a qviken keresztül bonyolódjon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikája szerint 2025 második negyedévében 63,8 millió azonnali utalásból 345 ezer, vagyis az AFR-forgalom 0,54 százaléka már a qviken keresztül történt.

A qvik fizetési rendszer logója – gyors tempóban terjed a megoldás használata Fotó: MNB (illusztráció)

Qvik: a forgalom arányában még csekély, a növekedés ütemében már szédületes

A lap a BiztosDöntés pénzügyi portál által közölt adatokat bemutatva arról ír, hogy a qvikkel lebonyolított fizetések értéke még csak a teljes azonnali forgalom 0,045 százalékát adja, ám a fejlődési ütem rendkívüli: mindössze fél év alatt több mint hétszeresére nőtt a tranzakciók száma.

Ha ez a lendület fennmarad, 2026-ban már több millió qvikfizetés várható negyedévente a prognózis szerint.

A qvik nem a meglévő utalások digitális másolata, hanem teljesen új fizetési megoldás: az azonnali fizetési rendszer sebességét ötvözi a kártyás vásárlások egyszerűségével. Az utalás a kereskedő számláján azonnal megjelenik, így a vállalkozás azonnal rendelkezhet a beérkező összeggel – szemben a kártyás fizetésnél jellemző egy-két napos elszámolási idővel.

Miként a Világgazdaság arról beszámolt , az OTP MobilBank vezette be elsőként Magyarországon az NFC-alapú fizetési kérelem funkciót, immár a qvik kínálta megoldásra támaszkodva, gyors és díjmentes megoldást kínálva a magánszemélyek közötti elszámolásokra. Az NFC qvik különlegessége, hogy elegendő a két mobiltelefon összeérintése, nincs szükség banki adatok megadására.

Az MNB statisztikái szerint egy-egy qvikes fizetéskor átlagosan 22 844 forintot fizettek a lehetőséggel élők a második negyedévben, ami több mint duplája a hagyományos bankkártyás fizetések 9560 forintos átlagának.

A pénzügyi portál szakértői kommentárja szerint

a piaci várakozások szerint a következő hónapokban megjelenhet az első nagy kiskereskedelmi lánc is, ahol a pénztáraknál qvikfizetés is választható lesz.

