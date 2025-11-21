Deviza
Zöldgalléros forradalom 2025-ben: a munkahelyek, amelyek nemcsak holnapot, hanem karriert is építenek (X)

Szeretnél a fenntarthatóság élvonalában dolgozni, miközben stabil karriert építesz? A zöldgalléros munkák pontosan ezt kínálják: a hőszivattyú-telepítőktől az ESG-elemzőkig a munkahelyek 2025-ben nemcsak trendik, de piacképesek is.
2025.11.21, 16:33
Frissítve: 2025.11.21, 20:18

A zöldgalléros ma már nem újságírói kifejezés, hanem álláspiaci kategória. A tiszta technológiák és a fenntarthatósági szabályozás együtt tolják fel a keresletet a munkaerőpiacon – a szerelőktől az ESG-elemzőkig.

zöldgalléros
A zöldgalléros munkák nemcsak a környezetet védik, hanem karriert is építenek / Fotó: Jobinfo.hu

Mi számít zöldgalléros munkának – és mi nem?

Zöldgallérosnak az a tevékenység tekinthető, amely közvetlenül hozzájárul a környezeti hatás javításához: megújuló energia telepítése és üzemeltetése, energiahatékonyság, körforgásos gazdaság, fenntartható anyag- és vízgazdálkodás, természetvédelem. Ha egy étterem helyi biotermelőtől vásárol és napelemes, attól a pincér munkája még nem lesz zöldgalléros – a munkakör lényegi feladata számít, nem a munkáltató általános gyakorlata.

Konkrét szerepek, amelyek 2025-ben keresettek

A hőszivattyú-telepítők és -szervizesek kulcsszereplők maradnak. Igaz, az európai piac 2023–24-ben visszaesett, de a REPowerEU céljai miatt a szakemberhiány tovább él – a szerviz és üzemeltetés stabil feladat. Napelemszerelők, invertertechnikusok az új rendszerek mellett a monitoring és O&M területén kapnak munkát. A magasban végzett széltechnikus munka speciális képzéshez és alkalmassághoz kötött, cserébe versenyképes bért kínál. Az épületoldalon energetikai auditorok és mélyfelújítás-projektvezetők kellenek, a vállalatoknál pedig ESG/CSRD-elemzők, fenntarthatósági kontrollerek, LCA-szakértők építik fel a riportolást és a termékéletciklus-számításokat. Az akkumulátoriparban a gyártási technikus, minőségbiztosítás, visszagyűjtés és újrahasznosítás kapacitásai bővülnek a szigorodó uniós követelmények miatt.

 

Zöld irányba váltanál? Nézz körül a Jobinfo.hu-n – itt nem csak a szín trendi, a pozíciók is.

 

A trend nem hype: a foglalkoztatás nő, még ha a piac hullámzik is

A megújulóenergia-szektor világszinten 16,2 millió embernek ad munkát (IRENA, 2024). Európában a hőszivattyúk forgalma 2024-ben ugyan megtorpant, de a célok és programok (REPowerEU, Heat Pump Action Plan) továbbra is élnek – a ciklikusság ellenére a pálya felfelé tart.

Hogyan lépj be – gyorsan és hitelesen?

Kezd a kompetencia-térképpel: mit tudsz most (villanyszerelés, gépészet, adatelemzés, pénzügy), mire építhető zöldprofil. Válassz rövid, célzott képzést (hőszivattyú, PV, ESG/CSRD, LCA). Készíts miniportfóliót (3–5 projektleírás, mérhető eredmény). A CV-ben és LinkedInen használj aktuális kulcsszavakat (ESG, CSRD, LCA, energy audit, net-zero, battery regulation). Kövesd az EU-szabályok változását – ez ma már interjúkérdés, nem díszlet.

 

További hasznos tartalmak álláskereséshez, CV-hez, interjúhoz, fizetési tárgyaláshoz – olvasd a Jobinfo blogot, ahol valódi túlélőtippeket találsz.

 

