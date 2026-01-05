Deviza
EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,27 -0,01% RON/HUF75,49 -0,14% CZK/HUF15,9 -0,02% EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,27 -0,01% RON/HUF75,49 -0,14% CZK/HUF15,9 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 910,57 +0,79% MTELEKOM1 800 +0,44% MOL2 978 +1,28% OTP35 420 +0,9% RICHTER9 940 +0,75% OPUS549 0% ANY7 100 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 260 0% BUMIX10 070,78 +0,48% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 519,7 +1,73% BUX111 910,57 +0,79% MTELEKOM1 800 +0,44% MOL2 978 +1,28% OTP35 420 +0,9% RICHTER9 940 +0,75% OPUS549 0% ANY7 100 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 260 0% BUMIX10 070,78 +0,48% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 519,7 +1,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fenntarthatóság
CBAM
Volodimir Zelenszkij
karbonvám
Európai Bizottság
Ukrajna
Ursula von der Leyen
Európai Unió
vám

Ursula von der Leyenék váratlanul bekeményítettek: elutasították Zelenszkij kérését – nem kapnak kivételt, fizethetik az új vámot

Január 1-jén életbe lépet az Európai Unió új szén-dioxid-vámja, a karbonhatár-kiigazítási mechanizmus. Az uniós ipar védelmét és a klímacélok érvényesítését szolgáló intézkedéscsomag komoly nemzetközi vitákat váltott ki, több nagy exportőrország tiltakozik ellene. Ukrajna mentességet kért az energetikai infrastruktúrát ért háborús károk miatt, Ursula von der Leyen azonban nem enged a kivételnek.
VG
2026.01.05, 06:51
Frissítve: 2026.01.05, 08:22

Ukrajna mentességet kért az Európai Bizottságtól az energetikai infrastruktúráját ért kiterjedt károk miatt a karbonhatár-kiigazítási mechanizmus korlátozásai alól Ursula von der Leyentől. Az Európai Bizottság elnöke azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az intézkedés hatása a háború sújtotta gazdaságra kisebb lesz annál, mint amitől Kijev tart – számolt be a Financial Times.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke
 Ukrajna mentességet kért az energetikai infrastruktúrát ért háborús károk miatt, Ursula von der Leyen azonban nem enged a kivételnek / Fotó: AFP

Az Európai Unió 2026. január 1-jén életbe lépteti történelmi jelentőségű szén-dioxid-vámját, a karbonhatár-kiigazítási mechanizmust (CBAM), annak ellenére, hogy a lépést jelentős nemzetközi ellenállás és az európai ipar részéről költségnövekedéstől és adminisztratív terhektől való félelem kíséri. 

A CBAM hat ágazatra – köztük az acélra, cementre, alumíniumra és az elektromos áramra – terjed ki, célja pedig az, hogy megakadályozza: az uniós vállalatokat olcsóbb, nagyobb szennyezéssel előállított importtermékek szorítsák ki a piacról.

A rendszer az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez (ETS) kapcsolódik, és fokozatosan lép a jelenlegi ipari kibocsátási kvóták helyébe, amelyeket 2034-ig vezetnek ki. A bizottság decemberben tette közzé az első becsléseket az importőrökre háruló költségekről. 

Elemzők szerint az új teher éves szinten meghaladhatja a tízmilliárd eurót, míg egyes számítások szerint 2035-re akár 37 milliárd euróra is nőhet, a bevételek döntő része pedig az EU költségvetésébe kerülne.

Brüsszel a CBAM-et kulcsfontosságú klímapolitikai eszköznek tekinti, amely nemcsak az uniós ipart védi, hanem más országokat is karbonárazási rendszerek bevezetésére ösztönöz. Bár a mechanizmus népszerűtlen az EU nagy exportpartnerei körében, több ország – köztük Kína, Brazília, Mexikó, Japán és Kolumbia – már hivatkozott rá saját kibocsátáskereskedelmi rendszereinek kialakításakor vagy bővítésekor. Kína például az acélágazatra is kiterjesztené ETS-ét, részben a CBAM hatására.

A rendszer erős kritikákat váltott ki

Kína, India és Brazília szerint a CBAM valójában protekcionista kereskedelmi eszköz környezetvédelmi köntösben. Az ügy a novemberi COP30 klímacsúcson is napirendre került, miközben az EU és India közötti kereskedelmi tárgyalásokat is megnehezítette, hogy Brüsszel elutasította Újdelhi mentességi kérelmét. Az indiai acélipar különösen érintett, mivel az ágazat az ország szén-dioxid-kibocsátásának mintegy 12 százalékáért felel, és exportjának több mint harmada Európába irányul.

Az üzleti szereplők szerint a CBAM bevezetése rövid távon komoly zavarokat okozhat, mivel sok cég még mindig nem látja pontosan, milyen költségekkel kell számolnia. Az EU ugyanakkor elismerte, hogy a tesztidőszak túl bonyolult volt, ezért módosított a szabályokon, több terméket vont be a rendszerbe, és szigorított a kiskapuk ellen.

A CBAM így egyszerre jelent komoly klímapolitikai elköteleződést, gazdaságpolitikai eszközt és új geopolitikai feszültségforrást, amelynek valódi hatásai az elkövetkező években válnak majd igazán láthatóvá.

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
502 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu