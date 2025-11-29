Moszkva dűlőre vinné a dolgot, iszonyatos dróncsapást mértek a reggel Kijevre, nincs áram, akadozik a vízellátás, rettegnek az emberek

Iszonyatos dróncsapások és rakétatámadás érte Kijevet szombat reggel. A város számos kerületében áramszünet van, akadozik a vízellátás is.

A Kijevet ért reggeli orosz dróncsapások után nincs áram és korlátozzák a vízellátást / Fotó: Hans Lucas via AFP

A hírt a város polgármestere, Vitalij Klicsko polgármester közölte. Hozzátette, hogy a város nyugati része áram nélkül van. A mérnökök dolgoznak a következmények elhárításán.

Ezenkívül rakétatöredékek hullottak egy kilencemeletes épület udvarára a Darnytskyi negyedben. Tűz ütött ki a hatodik emeleten. A főváros más kerületeiben is voltak találatok, de a tüzet már eloltották. Ugyanakkor csökkentették a víznyomást a főváros jobb partján található lakóépületek vízellátó rendszereiben. Jelenleg két halálos áldozatról és 15 sérültről tudni, köztük egy gyermekről, akit kórházba szállítottak.

Dróncsapások az energetikai infrastruktúra ellen

Moszkva 2022 óta rendszeresen hajt végre nagyszabású támadásokat Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, de az idei ősz legutóbbi hadjárata különösen súlyos helyzetbe hozta az ukrán városokat, köztük Kijevet, ahol a legsúlyosabb áramszünetek idején a háztartások némelyike naponta mindössze nyolcórányi áramot kap.

A főváros sugárútjait most a generátorok fülsiketítő zaja és a dízelgőz szaga tölti be, az emberek éjszaka zseblámpákat használnak, mivel a közvilágítás gyakran nem működik

– tudósít a Reuters.

Ukrajna energiaügyi minisztériuma közölte, hogy az éjszakai támadás Kijevben és öt másik ukrán régióban ért el energetikai létesítményeket. A több mint 500 ezer háztartás közül, amely áram nélkül maradt, a legtöbb a fővárosban található.