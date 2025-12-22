Deviza
Agrárminisztérium: szó sincs arról, hogy a tőkealapok előtt megnyílt volna a termőföldpiac

Az Agrárminisztérium határozottan cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint a kormány módosította volna a földtörvényt azért, hogy pénzügyi befektetők vagy tőkealapok vásárolhassanak magyar termőföldet. Az agrártárca hangsúlyozta, hogy a szabályozás változatlan, termőföldet továbbra is kizárólag földművesnek minősülő magánszemély szerezhet, szigorú ellenőrzés és elővásárlási jogok birtokában.
Németh Anita
2025.12.22, 13:34
Frissítve: 2025.12.22, 14:13

Az elmúlt napokban számos félrevezető, téves állítás jelent meg a földtörvénnyel kapcsolatosan – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére az Agrárminisztérium hétfőn. Tájékoztatásuk szerint teljesen alaptalan az a megállapítás, hogy tőkealapok vásárolhatnak termőföldet Magyarországon. 

agrár
Agrárminisztérium: szó sincs arról, hogy befektetők előtt megnyílt volna a termőföldpiac / Fotó: Agrármarketing Centrum

A lap azután kereste meg a tárcát, hogy a médiában felröppent a hír, miszerint a kormány egy „váratlan törvénymódosítással karácsonyra megnyitja a termőföldpiacot a pénzügyi befektetők előtt”. A minisztérium tájékoztatása szerint 

továbbra is csak földművesnek minősülő természetes személy vásárolhat maximum 300 hektárig termőföldet Magyarországon. 

A műveltetésre haszonbérletbe adhatja a területet, de le kell szögezni, hogy minden európai uniós és nemzeti támogatásra csak a termőföld tényleges megművelője jogosult, és nem a föld tulajdonosa. 

Emellett az elővásárlási jogosultságok továbbra is változatlanul érvényesülnek, amelynek köszönhetően elsősorban a helyi gazdálkodók vásárolhatnak földet, mások csak abban az esetben, ha az adott földet a helyiek nem kívánják megvásárolni. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) helyi tagsága valamennyi földvásárlási ügyletet véleményez, amelynek során a befektetési célból vásárolni szándékozókat, mint spekulatív földszerzőket a törvény erre vonatkozó kifejezett rendelkezése alapján el kell utasítani. 

A vásárlás főbb lépései és a NAK szerepe

  1. Szerződéskötés: az adásvételi szerződést megkötik a felek. Fontos, hogy a vételár ne térjen el jelentősen a helyben szokásos ártól, amelyről a NAK honlapja ad tájékoztatást.
  2. Kifüggesztés: a szerződést kifüggesztik az önkormányzatnál, ami 60 napig tart.
  3. Elővásárlási jog érvényesítése: a kifüggesztés ideje alatt a törvényben meghatározott sorrendben (pl. helyben lakó, családi gazdálkodó, NAK-tag) lévő jogosultak élhetnek elővásárlási jogukkal. A NAK ebben a rangsorban is szerepet játszik.
  4. NAK és kormányhivatal jóváhagyása: a kifüggesztés után a földhivatal továbbítja az ügyet a NAK-nak és a kormányhivatalnak a hatósági jóváhagyás (engedélyezés) céljából. Ez az egyik legidőigényesebb fázis (2–4 hónap). 

A NAK tehát nemcsak egy formalitás, hanem a folyamat aktív részvevője, amely ellenőrzi a jogszabályok betartását, különös tekintettel a helyi gazdálkodók és a helyi közösség érdekeinek védelmére – mutatott rá a lap.

