Hatalmas befektetést hajtott végre régiónkban a világ leggazdagabb magyarja

A Munch mára Közép-Európa egyik leggyorsabban növekvő élelmiszerplatformjává vált, több mint 5 millió alkalmazásletöltéssel. Ha az összes általuk megmentett ételt egymásra raknánk, az így kapott „élelmiszertorony” 900-szor magasabb lenne, mint az Eiffel-torony. Ezek az eredmények igazolják a Munch azon küldetését, hogy a fenntarthatóságot a mindennapi fogyasztók számára is elérhetővé tegye, miközben partnereinek is segít a felesleget bevétellé alakítani – írta meg az Origo.

A világ leggazdagabb magyarja cégén keresztül befektetett az élelmiszermentéssel foglalkozó Munch startupba / Fotó: Munch

Regionális terjeszkedésre készül a Munch

Az új tőkebevonás a Munch regionális terjeszkedését fogja szolgálni, miközben erősítik a kiskereskedőkkel és vezető élelmiszermárkákkal való partnerségeket, valamint továbbfejlesztik mobilalkalmazásukat a jobb felhasználói élmény érdekében.

A vállalkozás jelenleg Magyarországon, Romániában (Bonapp), Csehországban (Nesnezeno) és Szlovákiában működik, és több mint 6000 étteremmel, pékséggel és kereskedelmi lánccal áll partneri kapcsolatban.

​​A Munch célja a következő időszakban, hogy a régió vezető élelmiszermentő és gasztroélményplatformjává váljon, az alábbi két szegmens révén:

Munch Market: a Munch Market egy online piactér, ahol főként lejáratközeli vagy szezonális termékeket kínálnak, amelyek még mindig kiváló minőségűek. Ezek a termékek elérhető áron vásárolhatók meg online, és az ország bármely pontjára kiszállítják.

Munch Club: a Munch Club-tagok három különleges előnyt élvezhetnek. Több mint 130 budapesti és szegedi vendéglátóhelyen 1+1 exkluzív ajánlatokat kapnak, például két főétel vagy pizza esetén az egyiket ajándékba kapják. Ételmentő csomagok vásárlása után visszatérítést kapnak Munch Money formájában, amit további ételmentő csomagok vásárlására használhatnak fel. Emellett, ha a Munch Marketen 15 ezer forint kosárérték felett vásárolnak, ingyenes házhoz szállítást kapnak az egész országban.

A Trade Magazin összefoglalója kitér arra, hogy a Munch intenzíven együttműködik élelmiszerláncokkal és helyi vendéglátóhelyekkel. A mostani befektetés pedig lehetővé teszi a számukra a mesterségesintelligencia-vezérelt személyre szabás, az automatizálás és a piacok közötti skálázás felgyorsítását, jelentősen javítva azt, hogy a felhasználók hogyan találnak rá a releváns étkezési és élelmiszerbolti ajánlatokra.