Átadták a világ leggyorsabb magánrepülőgépét, nem akárki vette meg: a Concorde óta nem látott ilyet a Föld — videón a Global 8000

A kanadai rocksztár, Tom Cochrane a Concorde óta a világ leggyorsabb polgári repülőgépének debütálásához méltó, lenyűgöző előadást tartott az új rekorder átadóján. A kanadai milliárdos új magánrepülőgépe a leggyorsabb polgári repülőgép jelenleg.
VG
2025.12.11, 12:46
Frissítve: 2025.12.11, 12:50

A mississaugai repülőgép-összeszerelő központban tartott ünnepségen Patrick Dovigi, az első Global 8000 repülőgép vásárlója átvette új magánrepülőgépének kulcsait, míg a kanadai rocksztár Tom Cochrane a Concorde óta a világ leggyorsabb polgári repülőgépének debütálásához méltó, lenyűgöző előadást tartott – közölte az Aeronews.

repülőgép
A kanadai szuperrepülőgép elkészült és felszállásra készen áll / Fotó: Aeronews

Ki tud egy ilyen gépet megvásárolni? 

A kanadai milliárdos Patrick Dovigi hokikarrierjének kezdetén szerzett üzleti és vállalkozói tapasztalatokat. 1999 és 2002 között a Right Lease építőipari berendezések és gépjárművek lízinggel foglalkozó vállalat alelnöke volt. 2002-ben Dovigi a Brovi Investmentshez csatlakozva ismerkedett meg a vállalati pénzügyekkel. A Brovi Investmentsnél dolgozva első tapasztalatait a hulladékgazdálkodás terén szerezte.

2004-ben Dovigi helyet kapott az NGTV, más néven „No Good TV” igazgatótanácsában, amely egy YouTube-on működő zenei és hírességekkel foglalkozó csatorna volt, és amelynek elnöke Kiss basszusgitárosa és énekese, Gene Simmons volt.

2007-ben megalapította a Green For Life Environmental (GFL) vállalatot. Ezután több helyi szállítóvállalatot is felvásárolt, köztük a National Waste Services-t.A GFL később 186 millió dolláros, kilencéves szerződést nyert el Toronto nyugati részén található 155 000 háztartás háztartási hulladékának kezelésére és gyűjtésére. 2016-ban a GFL tőkeberuházást kapott a Macquarie Infrastructure Partnerstől,

 ami a vállalat összértékét körülbelül 2,4 milliárd dollárra emelte.

2018 áprilisában a GFL 5,125 milliárd dollár értékű tőkeátalakításról tárgyalt a BC Partnersszel és az Ontario Teachers’ Pension Plannel. 2018 októberében a GFL egyesült a Waste Industriesszel egy olyan üzlet keretében, amely a Waste Industries értékét 2,825 milliárd dollárra (körülbelül 3,65 milliárd kanadai dollárra) becsülte. Az egyesülés megduplázta a GFL jelenlétét az Egyesült Államokban.

A Bombardier adta át a repülőgépet

A büszkeség és az izgalom csak részben írja le, mit jelent a Global 8000 üzembe helyezése a Bombardier 18 000 alkalmazottja számára

– mondta Éric Martel, a Bombardier elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: „a Global 8000 minden újítása és minden részletében tükröződik csapataink kemény munkája, kreativitása és elkötelezettsége. Ez a forradalmi repülőgép innovatív kialakításával, jellegzetes sima repülésével, páratlan teljesítményével és ügyfeleinknek tett ígéretének betartásával új értelmet ad az üzleti repülésnek.”

Fordult a kocka: Trump trónra emelte a Boeinget, az Airbus-vezér beismerte a vereséget

Sikert sikerre halmozott a repülőgép

Az év elején a Global 8000 repülőgép zökkenőmentesen elérte több jelentős mérföldkövet, többek között befejezte a repülési tesztprogramot, 

a Concorde óta a leggyorsabb polgári repülőgéppé vált 0,95 Mach maximális sebességgel, és az iparágban vezető, 2691 láb magasságban, 41 000 láb magasságban gyártott, legalacsonyabb kabinmagasságot érte el. 

Valamint a Transport Canada típusjóváhagyásának megszerzését tavaly novemberben – mindez a terveknek megfelelően, teljesítve a részvényesek és ügyfelek felé vállalt kötelezettségeket. A Federal Aviation Administration (FAA) és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) jóváhagyása még folyamatban van.

