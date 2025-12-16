Vége a dugóknak az autópályákon? Az MKIF szerint 2026-ban már fellélegezhetnek az autósok

„Véget értek az idei útfelújítási munkálatok az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi utakon. 2025-ben az MKIF Zrt. által kezelt főpálya 24 százaléka, 4,5 millió négyzetméter kapott új burkolatot, ahol szükség volt rá, a mélyebb szerkezeti részeket, vagyis a kötő és az alapréteget is cseréltük” – közölte az autópálya-kezelő koncessziós társaság.

Vége a dugóknak? Az MKIF szerint 2026-ban fellélegezhetnek az autósok / Fotó: Kocsis Zoltán

Autópálya: lezárultak a hároméves szintrehozási munkálatok

A felújításokhoz összesen csaknem egymillió tonna aszfaltot használtak fel. A burkolatok cseréje mellett idén megújult még 78 híd és felüljáró, valamint 35 pihenő is. Tíz gyorsforgalmi úton dolgoztak ebben az évben: M1, M15, M3, M4, M30, M35, M7, M8, M85, M86.

A munkák 42 százaléka az M3-on valósult meg, itt majdnem 1,8 millió négyzetméter új burkolatot terítettünk le, míg a második legtöbb beavatkozás, valamivel kevesebb, mint 1 millió négyzetméteren, az M1-en történt

– írja közleményében az MKIF. Hozzátették:

az MKIF Zrt. idén nemcsak a 2025-re tervezett burkolatfelújítási feladatait zárta sikerrel, de sikeresen teljesítette az állammal kötött koncessziós szerződésben foglalt hároméves szintrehozási kötelezettségét is.

Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmiút-felújítása, melynek a szintre hozás is része volt, 2023 márciusában indult. Az elmúlt három év alatt a szintrehozási és a közlekedés biztonsága érdekében végrehajtott, nagy felületű burkolatcserék során az MKIF Zrt. által üzemeltetett, mintegy 1300 kilométer főpálya több, mint kétharmada, 70 százaléka újult meg, felújítottak 315 hidat és 68 pihenőt.

Jövőre nem kell bosszankodniuk az autósoknak

Az MKIF azt ígéri, hogy 2026-tól is lesznek útfelújítások a társaság úthálózatán, hiszen az amortizáció miatt tönkrement, elhasználódott burkolatokat cserélni kell, de a felújítások már nem lesznek olyam volumenűek, mint az elmúlt három évben.

A munkákat várhatóan tavasszal kezdjük, addig előre tervezett, nagy felületű burkolatcserék az általunk üzemeltetett pályákon nem várhatók

– ígéri az MKIF.