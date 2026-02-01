Bukás a javából: kínai kézen Németország egyik nemzeti büszkesége, hiába rúgtak ki százakat, nem tudták megmenteni – így már sikerül?

Sikeres múlt, majd visszaesés, és az elmúlt évek dicstelen időszaka után új tulajdonossal térne vissza korábbi szintjére az ikonikus német sportszergyártó. A német Puma és a nagy rivális Adidas gyökerei ugyanabban a házban találhatók, ugyanis Rudolf Dassler és Adolf Dassler testvérek egy évszázaddal ezelőtt közösen indították el cipőüzletüket. Azóta sok év telt el, és a vállalkozásuk világszerte ismertté vált. De nem úgy, ahogy kezdetben eltervezték.

Gőzerővel keresi a visszautat régi sikereihez a Puma / Fotó: Shutterstock

A közös munka során a két testvér között súlyos viszály tört ki, az ellentét pedig kettészakította a céget. Közös vállalkozásuk, a Geda felbomlása után Rudolf megalapította a Ruda márkát, amelyet később átkereszteltek, így lett Puma. Adolf pedig az Adidast alapította meg. A két cég székhelye továbbra is csak egy rövid sétára található egymástól a bajorországi Herzogenaurach városában.

A rivalizálás végig nagy volt közöttük, és a két testvér ennek következtében egy helyett két világmárkát hozott létre. Az elmúlt években azonban egyértelműen az Adidas vált sikeresebbé.

Dicső múlt után kevésbé sikeres jelen

A Puma most a kínai Anta Sports Products sportruházati cég szárnyai alá kerül, amely 1,8 milliárd dolláros üzlet keretében szerezte meg a cég részvényeinek 29 százalékát, amivel hamarosan a német vállalat legnagyobb részvényese lesz.

Az Anta 1,5 milliárd euróért szerzett 43 millió Puma-részvényt, részvényenként 35 eurós áron fizetve készpénzben. Ez az ár 62 százalékos prémiumot jelent a Puma előző napi 21,63 eurós záróárához képest. Az üzlet bejelentése kedden 9 százalékkal növelte a Puma árfolyamát.

A cél pedig egyértelműen az, hogy javítsanak az európai sportmárka jelenlegi gazdasági és piaci helyzetén. A cég ugyanis hirtelen nagy népszerűségvesztést szenvedett el. Az ugráló vadmacska logójáról ismert sportmárka nem tudta megnyerni a fogyasztókat az újabb kollekcióinak és a Speedcat cipőinek, miközben az Adidas retro Terrace cipőivel valósággal letarolta a piacot.

„A Puma túlságosan függővé vált a lifestyle termékektől, ahelyett, hogy a teljesítményorientált sportcipőkre koncentrált volna, amelyek valóban hajtják ezt az iparágat” – vélekedett David Swartz, a Morningstar elemzője, hozzátéve, hogy az alacsonyabb bevételek miatt kevesebb pénzt tudott fordítani a marketingre, így a márkát népszerűsítő sztárokra is.