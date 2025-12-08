Deviza
gyed
ellátás
család

Pluszpénzre számíthatnak év elején a családok – ekkor érkezik a csed és a gyed

Két gyermekgondozási ellátást jövő év január elején kaphatnak meg a kisgyermeket nevelő családok. A csed és gyed kifizetését az év eleji munkaszüneti napok és a kincstári feldolgozás miatt január 5–10-én várhatják a családok.
Világgazdaság
2025.12.08, 13:25
Frissítve: 2025.12.08, 14:21

Jövő év elején kaphatják a családok kézhez a csecsemőgondozási díjat (csed) és a gyermekgondozási díjat (gyed). A hivatalos ütemezés alapján a decemberi hónapra járó ellátásokat 2026. január 6-án várhatóan már jóváírják a bankszámlákon. Az év eleji munkaszüneti napok és a kincstári feldolgozás miatt januárban hagyományosan később indul a kifizetési ciklus, emiatt tolódik a csed és gyed átutalása a hónap első hetére – írta meg az Origo.

család, csed, gyed
Év elején érkezik a csed és a gyed / Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock (képünk illusztráció)

A csed és gyed kifizetése bizonyos esetekben már január 5-ig megtörténhet

A lap cikke szerint akik nem bankszámlára kérik az ellátást, hanem postai úton kapják kézhez, néhány napos csúszásra számíthatnak. Ők várhatóan január 8–10. között kaphatják meg a juttatást a postástól. Előfordulhat azonban, hogy az ellátást nem közvetlenül az államkincstár, hanem a munkáltató vagy a társadalombiztosítás fizeti ki. Ilyenkor a jogszabály szerint a pénznek legkésőbb a hónap 5. napjáig meg kell érkeznie, így egyesek akár már január 5-én is hozzájuthatnak az ellátáshoz.

Az előző években több esetben már decemberben előre kifizették a januárra járó ellátásokat, ám a 2025 decemberére vonatkozó információk egyelőre nem ismertek. Az ismertetett menetrend kizárólag a csed és gyed januári kifizetésére vonatkozik; a családi pótlék, a gyes és más ellátások külön ütemezés szerint érkeznek.

