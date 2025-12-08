Lázár Jánosék döntése után fájdalmas lépésekre kényszerül a Rail Cargo Hungaria: díjemelés és leépítés jöhet állami támogatás híján

Jelentős átalakításokra, ezen belül leépítésre is készül a Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH), mert sokkal szorosabbra kell húznia a nadrágszíját. Az ok, hogy 2026-tól már az öt éven át élvezett támogatás nélkül kell nyújtania az eddig országosan kínált vasúti egyeskocsi-szolgáltatását. A továbbiakban ezért csak akkor tud minél több fuvart veszteség nélkül teljesíteni, ha az eddiginél hatékonyabb és kisebb szervezetként működik. A már megkezdett átalakítás részleteiről a társaság pénzügyi vezérigazgatója, Raisz Csaba tájékoztatta a Világgazdaságot.

Leépítés és díjemelés fenyeget a Rail Cargo Hungáriánál / Fotó: RCH

Azt egyébként, hogy a tizenegy, egyeskocsi-szolgáltatást nyújtó hazai vasúti árufuvarozó jövőre már biztosan nem számíthat a támogatás folytatására, vagyis a köztük elosztható évi 6,4 milliárd forintra, a közelmúltban már megerősítette lapunknak az Építési és Közlekedési Minisztérium. Jelezték, hogy a továbbiakban a tárca a pénzt a vasúti infrastruktúra javítására szánja, mert abból minden vasútvállalatnak haszna van, mindegyik versenyképessége javul, míg a mostani támogatással csak egyes társaságok nyereségessége nő. Az RCH illetékese azonban úgy látja, hogy ez a pénz kevés az infrastruktúra érdemi javítására, a szegmensből viszont nagyon fog hiányozni. A Rail Cargo Hungaria válasza az új helyzetre egyedül a komoly, mintegy fél évig tartó optimalizálás lehet, jelentős áremeléssel.

Országosan négymillió tonna árut érint az egyeskocsi-szolgáltatás

A támogatás első évében a 6,4 milliárd forint mintegy 80 százalékát az egyeskocsi-szolgáltatást a kezdetektől országos lefedettséggel kínáló RCH használta fel. Mellette csak egy rivális végzett hasonló munkát, a későbbi években viszont már további tíz. Így 2024-ben és 2025-ben már csak bő 60 százaléknyi forrás (4 milliárd forint) jutott a legnagyobb hazai vasúti árufuvarozóra. Az idei támogatási keret már szeptemberre kimerült.

A 6,4 milliárd forint több száz hazai megbízó összesen mintegy négymillió tonna árujának a célba juttatását segítette.

A mennyiség a hazai vasúton továbbított 40 millió tonna árunak a tizede, míg az RCH idei 19 millió tonnás teljesítményéből hárommillió tonnát képvisel. Jellemzően tömegáruról – építőipari alapanyagról, ócskavasról, fáról, üzemanyagról és vegyi áruról – van szó. Az Európa több országában működő egyeskocsi-támogatásnak köszönhetően ezeket az árukat nem kell a közúton fuvarozni. A veszélyes árut eleve célszerűbb vasúton továbbítani.