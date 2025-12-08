Lázár Jánosék döntése után fájdalmas lépésekre kényszerül a Rail Cargo Hungaria: díjemelés és leépítés jöhet állami támogatás híján
Jelentős átalakításokra, ezen belül leépítésre is készül a Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH), mert sokkal szorosabbra kell húznia a nadrágszíját. Az ok, hogy 2026-tól már az öt éven át élvezett támogatás nélkül kell nyújtania az eddig országosan kínált vasúti egyeskocsi-szolgáltatását. A továbbiakban ezért csak akkor tud minél több fuvart veszteség nélkül teljesíteni, ha az eddiginél hatékonyabb és kisebb szervezetként működik. A már megkezdett átalakítás részleteiről a társaság pénzügyi vezérigazgatója, Raisz Csaba tájékoztatta a Világgazdaságot.
Azt egyébként, hogy a tizenegy, egyeskocsi-szolgáltatást nyújtó hazai vasúti árufuvarozó jövőre már biztosan nem számíthat a támogatás folytatására, vagyis a köztük elosztható évi 6,4 milliárd forintra, a közelmúltban már megerősítette lapunknak az Építési és Közlekedési Minisztérium. Jelezték, hogy a továbbiakban a tárca a pénzt a vasúti infrastruktúra javítására szánja, mert abból minden vasútvállalatnak haszna van, mindegyik versenyképessége javul, míg a mostani támogatással csak egyes társaságok nyereségessége nő. Az RCH illetékese azonban úgy látja, hogy ez a pénz kevés az infrastruktúra érdemi javítására, a szegmensből viszont nagyon fog hiányozni. A Rail Cargo Hungaria válasza az új helyzetre egyedül a komoly, mintegy fél évig tartó optimalizálás lehet, jelentős áremeléssel.
Országosan négymillió tonna árut érint az egyeskocsi-szolgáltatás
A támogatás első évében a 6,4 milliárd forint mintegy 80 százalékát az egyeskocsi-szolgáltatást a kezdetektől országos lefedettséggel kínáló RCH használta fel. Mellette csak egy rivális végzett hasonló munkát, a későbbi években viszont már további tíz. Így 2024-ben és 2025-ben már csak bő 60 százaléknyi forrás (4 milliárd forint) jutott a legnagyobb hazai vasúti árufuvarozóra. Az idei támogatási keret már szeptemberre kimerült.
A 6,4 milliárd forint több száz hazai megbízó összesen mintegy négymillió tonna árujának a célba juttatását segítette.
A mennyiség a hazai vasúton továbbított 40 millió tonna árunak a tizede, míg az RCH idei 19 millió tonnás teljesítményéből hárommillió tonnát képvisel. Jellemzően tömegáruról – építőipari alapanyagról, ócskavasról, fáról, üzemanyagról és vegyi áruról – van szó. Az Európa több országában működő egyeskocsi-támogatásnak köszönhetően ezeket az árukat nem kell a közúton fuvarozni. A veszélyes árut eleve célszerűbb vasúton továbbítani.
Az RCH gazdálkodásában a hárommillió tonna áru jelentősége sokkal nagyobb, mint amennyire a tömege alapján gondolhatnánk – magyarázta Raisz Csaba. Az egyeskocsi-szolgáltatás fajlagos költségei ugyanis az igénybe vett gépek és a szükséges munkaerő-intenzitás miatt kétszer nagyobbak az irányvonatokénál. Ezen áruk kezelése, továbbítása érdekében országos hálózatot tart fenn az RCH. Ám így most az is kézenfekvő, hogy éppen ebből a tevékenységből kell annyit leépíteni, amennyi révén az egyeskocsi-szolgáltatás megmaradó része gazdaságossá válhat. „Amikor egy hálózatot visszametszünk, akkor kikerülnek belőle a veszteséges fuvarok, de az addig nyereségesek is veszteségessé válhatnak” – indokolta a kemény intézkedések szükségességét Raisz Csaba. Hozzátette, hogy nem kerülhető el az áremelés sem.
Hatékony lesz az üzemméret – ez 10 százalékkal karcsúbb hálózatot is jelent
Az RCH az alábbi optimalizálási intézkedésekkel kívánja tovább működtetni egyeskocsi-szolgáltatását, veszteség nélkül.
- Értesíti ügyfeleit a várható változásokról, egyben új, magasabb árajánlatot ad, és igyekszik velük alternatív megoldásokat találni. Ezt már megtette számos ügyfelével.
- Szervezetének olcsóbb működtetése érdekében az RCH 2025. december 20-tól mintegy 10 százalékkal szűkíti a hálózatát. Megbízói ekkortól kevesebb helyen rakodhatják fel és le az árut, amelyet ekkortól a kijelölt gyűjtőpontokra kell eljuttatniuk. Ez a részükről beruházást igényelhet. A gyűjtőpontokról irányvonatok indulhatnak.
- A kisebb hálózathoz kisebb eszközparkra lesz szükség. Az anyacégétől lízingelt mozdonyflottát az RCH szűkíti, régebbi teherkocsijait vizsgáztatás helyett kivonja a forgalomból. Tolatási kapacitását nagyjából 10 százalékkal csökkenti.
- A jövő év kezdetétől fokozatosan mintegy 500 fővel csökkenheti a most 1700 fős létszámát. A leépítés valós nagysága azon múlik, hogyan reagál a piac a hálózat szűkítésére és a társaság más intézkedéseire.
Kíméletesre tervezik
Az RCH, mint munkáltató igyekszik a lehető legkíméletesebb eszközöket figyelembe venni, amikor számba veszi létszámcsökkentési lehetőségeit – hangsúlyozta Raisz Csaba. Az RCH-nál, hasonlóan a magyarországi vasutas társadalom egészéhez, magas az átlagéletkor, a következő években így százan vonulnak nyugdíjba. Őket, illetve a kilépőket nem pótolják, vagy ösztönzik egy előnyugdíjazási sémával. Fontolgatják a lehetőségeket a kiszervezés, a részmunkaidő és az állásidő elrendelése terén is.
A társaság kész a piaci megmérettetésre
A pénzügyi vezérigazgató elismerte, hogy az egyeskocsi-szektor még a felsorolt intézkedésekkel és a költségek ezekből adódó csökkentésével is szűkülhet. A már megkezdett optimalizálással ugyanis aligha válhat nyereségessé a társaság összes egyeskocsi-fuvarja. Az is biztos, hogy az új, támogatás nélküli helyzetben más társaságokkal is versenyre kell majd kelnie. Azonban erre is nyitott a Rail Cargo Hungaria, amely az eszközparkja és országos jelenléte alapján jónak gondolja az esélyeit.
A verseny persze tagadhatatlanul a mostaninál jóval magasabb árszinten folyik majd, a magasabb ár pedig beépül a végtermékek árába.
Az RCH továbbra is teljesíteni kívánja a nemzetgazdasági szempontból szükséges szállításokat. Ennek érdekében meg kell tartania a legnagyobb vevők által használt kiszolgálási pontokat. E pontokra terelné a kisebb tételekben továbbítandó árut is, így hatékonyabb csomópontok jönnek létre. Ehhez lényegében a teljes hálózatát újra kell gondolnia munkavállalói és az eszközei szempontjából is.
A már nem vállalt fuvarok sorsára, illetve az úgynevezett last mile szakaszok teljesítésére a csoport logisztikai cégével együtt nyitottak közúti megoldások kiajánlására is.
Raisz Csaba közölte, hogy a felsorolt optimalizálási intézkedéseket és azok várható következményeit a Rail Cargo Hungaria részletesen kommunikálta, a szakmai szervezeten keresztül pedig eljuttatta az illetékes minisztériumnak.
Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba
A Világgazdaság megkérdezte, hogy a támogatás kifutásával miért nem tudja az RCH újra az öt évvel ezelőtti feltételekkel kínálni az egyeskocsi-szolgáltatást. Mint megtudtuk, három fő okból nem.
- Egyrészt ez a tevékenység korábban sem volt nyereséges – bizonyítja ezt, hogy az osztrák anyacég nem is vett ki soha osztalékot a magyar leányvállalatból –, vagyis ehhez az állapothoz nem szerencsés visszatérni.
- Másrészt a hazai ipari termelés csökkenése miatt olyan mértékben szűkül a teljes hazai fuvarozói piac, hogy a fuvarozók minden további kedvezőtlen hatást sokkal nehezebben viselnek el. A magyar vasút az idei első fél évben 20,3 millió tonna árut továbbított, a tavalyi azonos időszakban még 23,6 millió tonnát. E számok egyben az európai lehetőségek csökkenését is tükrözik, hiszen a hazai vasúti fuvarok kétharmada tranzit. Igaz, az eddig egyeskocsi-fuvarozással továbbított négymillió tonna áru várhatóan megmarad. Ennek kevesebb, mint a negyede fa, nagyjából ugyanennyi az üzemanyag, a harmadik legnagyobb tétel az ócskavas. Magyarország teljes áruforgalma a 2024-es 261 millió tonnáról az idén becslések szerint 246 millió tonnára esik.
- Végül azért nem folytatható a szolgáltatás az öt évvel ezelőtti módon, mert a forgalom csökkenése tovább növeli a fajlagos költségeket. A vasúthálózat költségeinek nagy része fix. Pont öt évvel ezelőtt romlottak meg annyira a működési körülmények, hogy életmentővé vált az akkor indult támogatás.
A pénzügyi vezérigazgató emlékeztetett: a Rail Cargo Austria 2008-ban 102,5 milliárd forintért (akkor árfolyamon 400 millió euró) vásárolta meg a MÁV Zrt. vasúti árufuvarozó üzletágát mozdonyok és mozdonyvezetők nélkül, selejtezésre váró kocsiparkkal. Az új tulajdonos a vételáron felül 150 millió eurós fejlesztést vállalt és valósított meg. Az RCH-nak ma
- 65 mozdonya,
- 312 magasan képzett mozdonyvezetője,
- 50 mozdonyirányító és vezénylő munkatársa van,
- több milliárdot költött digitalizációra,
- 2021-ben megvásárolta és számos beruházással fejlesztette járműjavító cégét, a 300 főt foglalkoztató miskolci Technical Services Hungaria Kft.-t.