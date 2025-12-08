Török kézre került a magyarok egyik kedvelt fapadosa, nagy terve van az új tulajnak, kilőttek a papírok

A török Pegasus Airlines hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá a Czech Airlines (CSA) és leányvállalata, a Smartwings felvásárlásáról. A tranzakció összértéke 154 millió euró, amely a két vállalat adósságát is tartalmazza. A Pegasus Airlines célja a légitársaság globális terjeszkedésének felgyorsítása – írja a Reuters.

A török légitársaság fontos lépést tesz európai jelenlétének erősítéséért / Fotó: Alexandr Zimovskoy / Shutterstock

A Pegasus az isztambuli tőzsdei közleményében (KAP) tájékoztatott arról, hogy megállapodást kötött a Prague City Air társasággal a CSA, a Smartwings és kapcsolódó leányvállalatai részesedéseinek megszerzéséről.

A stratégiai befektetés célja, hogy erősítse a vállalat európai jelenlétét, és támogassa globális növekedési terveit.

A Pegasus részvényei 3 százalékkal emelkedtek a hírre.

A tranzakció lezárása attól függ, hogy a Smartwings Group működési területein – elsősorban Csehországban és más érintett országokban – megkapják-e a szükséges hatósági jóváhagyásokat. A Pegasus szerint a folyamat 2026-ban fejeződhet be.

A Smartwings és a Czech Airlines flottája összesen 47 repülőgépből áll. A Smartwings 2024-ben körülbelül egymilliárd eurós árbevételt ért el.

A Pegasus jelenleg 127 repülőgépből álló flottával rendelkezik, és 158 úti célra repül, 55 országban.

Néhány hete iparági értesülések még arról szóltak, hogy a Smartwingst a lengyel LOT Polish Airlines vásárolhatja fel. A tárgyalások már előrehaladott stádiumban voltak.

A Smartwings a legnagyobb cseh légitársaság

A Smartwings, amely régiónk egyik leggyorsabban növekvő légicége, jelenleg teljes egészében cseh tulajdonban van, tulajdonosai Jirí Simáne és Roman Vik nagyvállalkozó.

Ez a legnagyobb cseh légitársaság, és a Smartwings Group tagja, 28 éve működik a piacon. A légicég 80 célállomást szolgál ki 20 országban.

A csoport további légitársaságai közé tartozik a Smartwings Poland, a Smartwings Slovakia és a Smartwings Hungary Kft.

A Smartwings Group menetrend szerinti járatokat, charterjáratokat és üzleti jet kategóriájú magánjáratokat üzemeltet. Emellett különjáratokat kínál nemzetközi vállalatok, valamint globális humanitárius és sportszervezetek számára.