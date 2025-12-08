Mi történik itt? Tombolnak és szétveti az ideg a huhogókat – csökkennek az ingatlanárak és még ki sem szórták az „olcsósított" új lakásokat

Októberről novemberre 0,1 százalékos árcsökkenést mért Budapesten a piacvezető ingatlanportál – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán, hétfőn.

Új lakások árasztják el az ingatlanpiacot / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„Érkeznek az új, megfizethető lakások tízezrei, amelyek a társasházi építményi joggal pár hónapon belül szerződhetők lesznek a fix 3 százalékos hitellel” – magyarázta a vezető politikus, aki arra is rámutatott, hogy „akár használt panelek árában is lehet új lakást vásárolni a fix 3 százalékos hitellel”.

Panyi Miklós kiemelte, hogy „nem szöktek az egekbe a lakásárak, a lakásárak terén a fordulat pedig a program indulását követő harmadik hónapban megérkezett!”.

Az államtitkár közösségi médiás bejegyzésében az Ingatlan.com hajnalban közzétett elemzésére célzott, amely szerint éles fordulatot vett a lakáspiac. Az ingatlanközvetítő szerint erre valamennyire számítani lehetett a kereslet mérséklődése és a kínálat bővülése miatt. Országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése az Ingatlan.com legfrissebb, novemberi lakásárindexe szerint.

Havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől.

Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt: a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.

Budapest a szeptembert 2,6, az októbert pedig 1,4 százalékos havi drágulással zárta.

Balogh László, a vállalat vezető gazdasági szakértője elmondta: „Az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege. A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött, miközben a kínálat érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért országosan visszafogottabb drágulást látunk, Budapesten pedig már enyhe árcsökkenést mutatnak a számok.”

Budapesten kivárnak a potenciális lakásvásárlók

A budapesti eredményben komoly szerepet játszhat, hogy sok vevő még kivárásra játszik. A következő hónapokban ugyanis több ezer új építésű lakás érkezik a piacra, és ezek közül több projektben használt panelek árában lehet új lakást vásárolni. Emiatt

erős árverseny indulhat el a főváros használtlakás-piacán is.

Balogh László szerint ez a folyamat az állami támogatások hatását is módosíthatja. „Ha a budapesti vevők – különösen az elsőlakás-vásárlók – nagyobb arányban választják a tömegesen megjelenő új építésű lakásokat, az mérsékelheti az Otthon Start program hatását a használt lakások piacán. Ilyenkor kisebb lesz az extra kereslet és az abból eredő áremelkedés is, ami lépéskényszerbe hozhatja az eladókat.”