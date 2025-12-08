Mi történik itt? Tombolnak és szétveti az ideg a huhogókat – csökkennek az ingatlanárak és még ki sem szórták az „olcsósított" új lakásokat
Októberről novemberre 0,1 százalékos árcsökkenést mért Budapesten a piacvezető ingatlanportál – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán, hétfőn.
„Érkeznek az új, megfizethető lakások tízezrei, amelyek a társasházi építményi joggal pár hónapon belül szerződhetők lesznek a fix 3 százalékos hitellel” – magyarázta a vezető politikus, aki arra is rámutatott, hogy „akár használt panelek árában is lehet új lakást vásárolni a fix 3 százalékos hitellel”.
Panyi Miklós kiemelte, hogy „nem szöktek az egekbe a lakásárak, a lakásárak terén a fordulat pedig a program indulását követő harmadik hónapban megérkezett!”.
Az államtitkár közösségi médiás bejegyzésében az Ingatlan.com hajnalban közzétett elemzésére célzott, amely szerint éles fordulatot vett a lakáspiac. Az ingatlanközvetítő szerint erre valamennyire számítani lehetett a kereslet mérséklődése és a kínálat bővülése miatt. Országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése az Ingatlan.com legfrissebb, novemberi lakásárindexe szerint.
Havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől.
Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt: a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.
Budapest a szeptembert 2,6, az októbert pedig 1,4 százalékos havi drágulással zárta.
Balogh László, a vállalat vezető gazdasági szakértője elmondta: „Az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege. A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött, miközben a kínálat érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért országosan visszafogottabb drágulást látunk, Budapesten pedig már enyhe árcsökkenést mutatnak a számok.”
Budapesten kivárnak a potenciális lakásvásárlók
A budapesti eredményben komoly szerepet játszhat, hogy sok vevő még kivárásra játszik. A következő hónapokban ugyanis több ezer új építésű lakás érkezik a piacra, és ezek közül több projektben használt panelek árában lehet új lakást vásárolni. Emiatt
erős árverseny indulhat el a főváros használtlakás-piacán is.
Balogh László szerint ez a folyamat az állami támogatások hatását is módosíthatja. „Ha a budapesti vevők – különösen az elsőlakás-vásárlók – nagyobb arányban választják a tömegesen megjelenő új építésű lakásokat, az mérsékelheti az Otthon Start program hatását a használt lakások piacán. Ilyenkor kisebb lesz az extra kereslet és az abból eredő áremelkedés is, ami lépéskényszerbe hozhatja az eladókat.”
Pest vármegyében csaknem ötödével nőttek az ingatlanárak
A fővárosi fordulattal párhuzamosan Pest vármegyében továbbra is dinamikus áremelkedés figyelhető meg: novemberben 1,7 százalékos havi drágulás történt, éves összevetésben pedig 18,8 százalékos növekedés látható. „Ez megerősíti azt a korábbi várakozásunkat, amely szerint sok budapesti eladó az értékesítésből származó összegből keres nagyobb, esetleg jobb állapotú lakást vagy családi házat az agglomerációban. Erre azoknak a házaspároknak is lehetősége nyílik, akik 50-50 százalékban voltak tulajdonosai annak az ingatlannak, aminek az eladásából finanszíroznák a következő otthonuk megvásárlását, akár 3 százalékos hitellel” – fogalmazott Balogh László.
Kelet felzárkózik nyugathoz a lakásárakban
A lakásindex régiós adataiból az is látszik, hogy Nyugat-Magyarországon lassabb a drágulás, Kelet-Magyarország viszont gyorsabb ütemű áremelkedéssel megkezdte a felzárkózást. A Nyugat-Dunántúlon novemberben 0,9 százalékos havi és 15,2 százalékos éves drágulás következett be, ezzel szemben a Dél-Alföld októberhez képest 2,1, a múlt év novemberéhez viszonyítva pedig 19,4 százalékos éves növekedést produkált.
A növekvő kínálat lejjebb viheti az ingatlanárakat
A novemberi tendenciák decemberben tovább erősödhettek: a kínálat tovább nő, a vevőjelöltek egy része pedig várja az új építésű lakások megjelenését. Balogh László szerint így nem kizárt, hogy az év vége meglepő fordulatot hoz a lakásárakban. Az év elején látott erős emelkedés után akár egy enyhe korrekció is bekövetkezhet.
A kínálati piacot nézve Budapesten a használt lakóingatlanok esetében a négyzetméterenkénti mediánérték közel 1,4 millió forint volt. Az V. kerület a legdrágább 2 millió forint feletti összeggel, a második és harmadik helyen van az I. és a XII. kerület, előbbinél 1,83 millió, utóbbinál 1,78 millió forint volt a négyzetméterárak középértéke december elején. A legolcsóbb városrészekben, azaz a XVII., a XVIII., a XX. és a XXIII. kerületben ugyanakkor 800 ezer és 981 ezer forintos mediánnal számolhatnak a lakásvásárlást tervezők.
A vármegyeszékhelyek között továbbra is Debrecenben kerülnek a legtöbbe a lakások és a házak, a medián-négyzetméterárak ott 997 ezer forintot tettek ki december elején. Szeged és Győr van még a dobogón, 952 ezer és 920 ezer forinttal. A középmezőnyben van többek között Kecskemét, Tatabánya, Szombathely és Nyíregyháza 732–804 ezres mediánnal. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek közé sorolható Békéscsaba, Salgótarján és Kaposvár, ezekben a városokban 285–541 ezer forint a négyzetméterárak középértéke.
Migrénjük lesz a károgóknak: feketén fehéren látszik, hogy bejött, amit a kormány akart – a fiatalok uralják az ingatlanpiacot, beért a terv
Az Otthon Start program hatására 2025 végére látványosan átalakult a hazai ingatlanpiac életkori szerkezete: mind országosan, mind Budapesten a fiatalabb vevők kerültek meghatározó pozícióba. A Duna House adatai szerint a 20–30 és 30–40 év közötti korosztály minden korábbinál aktívabban van jelen az új otthonokat érintő tranzakciókban, miközben vásárlási jellemzőik és költési hajlandóságuk is jelentősen átformálta a keresleti oldalt.