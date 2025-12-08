A Magyar Posta figyelmeztetést adott ki, meddig rendelhetünk ajándékot, hogy időben megkapjuk

A karácsonyt megelőző hetekben várható a legnagyobb csomagforgalom, a csúcs pedig az 50. héten éri el a tetőpontját a Magyar Posta előrejelzése szerint.

Csúcsra járnak az MPL csomagautomaták. A Magyar Posta figyelmeztet, hogy karácsonyig a december 12-ig leadott rendeléseket szállítják ki / Fotó: Németh András Péter

Hagyományosan a 47–51. hét közötti időszak a legforgalmasabb, ezen belül jellemzően kiemelkedik a karácsonyt megelőző 50. hét.

Az MPL csomagautomaták népszerűségét jól mutatja, hogy idén közel 30 százalékkal több csomagot rendelnek MPL csomagautomatába. Novemberben pedig az MPL csomagautomatában megfordult csomagok száma meghaladta a tavaly decemberit, ezzel a posta a valaha volt legtöbb csomagot kezelte csomagautomatáiban. A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, Mol-benzinkutak, Coop-üzletek és postapartnerek) rendelkezik.

A vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy a

hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, karácsonyig a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg a címzettekhez.

A Magyar Posta tanácsai, hogy csomagrendeléskor minden rendben menjen

Az ünnepi időszakban sem szabad megfeledkezni a biztonságról az online rendelések során. Kevesebb kockázattal jár, ha ismeretlen webshopból történő vásárlás esetén az előre utalás helyett inkább az utánvételes fizetést (árufizetést) választjuk – írja közleményében a társaság.

Fontos, hogy minden esetben megbízható webáruházból rendeljünk.

A megbízhatóságot alátámaszthatja például a honlapon feltüntetett webáruházadatok teljessége (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség:), az utánvétes fizetés lehetősége vagy a könnyen elérhető ügyfélszolgálat

– hívták fel a figyelmet.

A postának a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja, mindössze a kiszállítást végzi, így a kéretlen csomagok, azaz a „kamucsomagok” esetében is kizárólag a címzett képes és jogosult eldönteni, hogy valós-e a rendelés.

A valós rendelésről úgy bizonyosodhatunk meg legjobban, ha az online kapott megrendelésazonosítókat nyomon követjük és átvételkor ez alapján is ellenőrizzük a csomagot.

Ezért is javasoljuk, hogy a címzett valamennyi átvételre jogosult, helyettes átvevőnek is előre jelezze, ha csomagot vár és adja meg a megrendelés azonosítóját is – zárta sorait a Magyar Posta.