Ez lesz Magyarország legújabb autópályája – nemcsak itthon, hanem a régióban is várják – a legolvasottabb magyar gazdasági cikkek áprilisban
Áprilisban adták át Magyarország legújabb gyorsforgalmi útszakaszát, máris napirendre került egy ennél is nagyobb útépítés. Ez azért is jelenthető ki, mert Orbán Viktor beszélt arról, hol épül majd meg az új autópálya Magyarországon.
Eldőlt: ez lesz Magyarország legújabb autópályája
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, április 15-től birtokba vehették a közlekedők az M44-es gyorsforgalmi útnak az M5-ös autópályát és Szentkirályt összekötő, több mint 30 kilométer hosszú, új szakaszát, így már Kecskeméttől Békéscsabáig kétszer két sávos közúti összeköttetés áll rendelkezésre.
Arról is írtunk, hogy már pontosan látszanak a jövő nagy útépítései is Magyarországon. Erről részletesebben is írtunk, azonban csőben van egy új autópálya megépítése is: ez pedig nem más, mint az M8-as, amely ha egészében megvalósul,
végeredményben ahhoz segít hozzá, hogy Budapest érintése nélkül lehessen utazni Nyugat- és Kelet-Magyarország között.
Ennek a létrejötte immáron eldőlni látszik, hiszen az M44-es keddi átadásán Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy a következő években megépítik az M8-as autópályát is. Már csak ezért is érdemes megvizsgálni, miről is van szó, milyen lesz Magyarország új autópályája.
Autópálya-matrica: Lázár János különös döntést hozott – akinek ilyen járműve van, nem kell többé útdíjat fizetnie Magyarországon
Az építési és közlekedési miniszter egy videóban elmondta: Pécsen megkeresték azzal, hogy 3,5 tonna fölötti oldtimereknek ne kelljen útdíjat fizetniük. „Ráadásul Debrecenben van vizsgalehetőség, tehát sokat kell útdíjköteles szakaszon közlekedniük” – tette hozzá.
„Megbeszéltük a kollégáimmal:
a 3,5 tonna fölötti oldtimer járműveknek elengedjük az útdíjat. Valószínűleg néhány tucat vagy maximum száz darab ilyen jármű lehet”
– közölte Lázár János. Hozzátette, „nem ez fogja kilyukasztani a költségvetést”.
A miniszter megköszönte az oldtimereseknek azt a munkát, hogy a magyar járműgyártás remekműveit segítenek részben megmenteni.
Megelégelte a NAV, hogy nem értik a magyarok: most közleményben magyarázza el, hová tűnnek a hivatalos levelek
Az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető a NAV felületein: az ügyfélszolgálatokon dolgozó szakemberek tapasztalata szerint a problémát jellemzően az okozza, hogy a dokumentumot tévesen az Ügyfélkapu azonosítás adminisztrációs honlapján belépve keresik.
Az adóhatóság szerint érdemes mielőbb regisztrálni a DÁP vagy az Ügyfélkapu+ felületére, mert csak így lehet élni az elektronikus ügyintézés előnyeivel. A NAV számos online szolgáltatása is így érhető el, többek között az szja-tervezet beadása, az 1+1 százalékos rendelkezés, a NAV Ügyfélportál, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás, a NAV-Mobil applikáció, az e-Papír, valamint a Webes ügysegéd.
Traubisoda: alig tért vissza, máris eltűnt a boltok polcairól a legendás magyar üdítő – ez áll a háttérben
Újra elkezdték gyártani a Traubisodát Magyarországon, ám Baranyában csak elvétve lehetett találkozni a termékkel.
Egyes üzletekben valóságos harc alakult ki az italért a vásárlók között.
Azóta azonban már nem igazán lehet találni az üdítőből. A hétfői napon több pécsi boltot is végigjártak a portál munkatársai, de sehol nem találtak Traubisodát.
Ahogy az egyik baranyai Interspar áruházban megtudták, valóban volt náluk korábban Traubisoda, de miután elfogytak a készleten lévő termékek, már nem érkezett hozzájuk több.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy miután az idei év elején a Márka Üdítőgyártó Kft. hosszú távú megállapodást kötött a Traubisoda gyártásának és forgalmazásának jogaira, már a szerződést is aláírták Felsőlajoson, az üdítőital-gyártó üzemében.
Kesereg Románia: Magyarországot választották a románok – húsz éve nem láttak olyat, mint most
Idén a megszokottnál jóval kevesebb turista érkezett Romániába. Az egyik ok, hogy a románok Magyarországot választották.
A román turizmus képviselői szerint az alacsony kereslet mögött gazdasági bizonytalanság, az infrastruktúra-hiány és az állami támogatások elmaradása áll. A szállásadók egy része kénytelen volt árat csökkenteni vagy teljesen felfüggeszteni a szálláshely működését.
A vendéglátósok szerint ennek oka részben az, hogy
- a lakosság vásárlóereje meggyengült,
- másrészt pedig az, hogy sok romániai turista inkább külföldi városlátogatást választott a húsvéti ünnepekre, különösen Budapestre és Bécsbe utaztak sokan.