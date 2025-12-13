Ez lesz Magyarország legújabb autópályája – nemcsak itthon, hanem a régióban is várják – a legolvasottabb magyar gazdasági cikkek áprilisban

Áprilisban adták át Magyarország legújabb gyorsforgalmi útszakaszát, máris napirendre került egy ennél is nagyobb útépítés. Ez azért is jelenthető ki, mert Orbán Viktor beszélt arról, hol épül majd meg az új autópálya Magyarországon.

Ez lesz Magyarország legújabb autópályája / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Eldőlt: ez lesz Magyarország legújabb autópályája

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, április 15-től birtokba vehették a közlekedők az M44-es gyorsforgalmi útnak az M5-ös autópályát és Szentkirályt összekötő, több mint 30 kilométer hosszú, új szakaszát, így már Kecskeméttől Békéscsabáig kétszer két sávos közúti összeköttetés áll rendelkezésre.

Arról is írtunk, hogy már pontosan látszanak a jövő nagy útépítései is Magyarországon. Erről részletesebben is írtunk, azonban csőben van egy új autópálya megépítése is: ez pedig nem más, mint az M8-as, amely ha egészében megvalósul,

végeredményben ahhoz segít hozzá, hogy Budapest érintése nélkül lehessen utazni Nyugat- és Kelet-Magyarország között.

Ennek a létrejötte immáron eldőlni látszik, hiszen az M44-es keddi átadásán Orbán Viktor miniszterelnök közölte, hogy a következő években megépítik az M8-as autópályát is. Már csak ezért is érdemes megvizsgálni, miről is van szó, milyen lesz Magyarország új autópályája.

Autópálya-matrica: Lázár János különös döntést hozott – akinek ilyen járműve van, nem kell többé útdíjat fizetnie Magyarországon

Az építési és közlekedési miniszter egy videóban elmondta: Pécsen megkeresték azzal, hogy 3,5 tonna fölötti oldtimereknek ne kelljen útdíjat fizetniük. „Ráadásul Debrecenben van vizsgalehetőség, tehát sokat kell útdíjköteles szakaszon közlekedniük” – tette hozzá.

„Megbeszéltük a kollégáimmal:

a 3,5 tonna fölötti oldtimer járműveknek elengedjük az útdíjat. Valószínűleg néhány tucat vagy maximum száz darab ilyen jármű lehet”

– közölte Lázár János. Hozzátette, „nem ez fogja kilyukasztani a költségvetést”.

A miniszter megköszönte az oldtimereseknek azt a munkát, hogy a magyar járműgyártás remekműveit segítenek részben megmenteni.

Megelégelte a NAV, hogy nem értik a magyarok: most közleményben magyarázza el, hová tűnnek a hivatalos levelek

Az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető a NAV felületein: az ügyfélszolgálatokon dolgozó szakemberek tapasztalata szerint a problémát jellemzően az okozza, hogy a dokumentumot tévesen az Ügyfélkapu azonosítás adminisztrációs honlapján belépve keresik.