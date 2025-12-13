Olyan veszélyt vázolt fel Orbán Viktor, aminek totális bukás lehet a vége, ez hadüzenet: „Nekünk is van ott devizatartalékunk, ha hozzápiszkálnak, el kell gondolkodnunk, hogy jó helyen van-e?"

Tételmondatok a miniszterelnöktől a témában:

Orbán Viktor „verekedésre” számít Brüsszelben, kemény menet lesz az EU-csúcs.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Orbán Viktor szombaton a mohácsi DPK-n a hosszú távú hatalomgyakorlás rejtelmei, a 20. század történelmi kudarcai mellett a befagyasztott orosz vagyonról és a közelgő európai uniós csúcsról is hosszasan beszélt, kiemelve, hogy mekkora a veszélye annak, hogy lefektetett szabályok, megállapodások ellenére hozzányúlnak egy ország pénzéhez, és abból akarnak finanszírozni egy háborút.

Ez az elképzelés totálisan visszaüthet, és mindazok az országok, amelyek a béke helyett a feneketlen kút orosz–ukrán háborút, annak pénzelését választják mindenek, így a saját országaik érdeke fölött, a történet vesztesei lesznek.

A miniszterelnök nem véletlenül hozta ezt fel, tegnapi hír ugyanis, hogy a csődközeli Ukrajnát az Európában befagyasztott orosz tartalékvagyon végleges kisajátításával húzná vissza a szakadék széléről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az egy hét múlva tartandó európai uniós csúcson, ráadásul a lélegeztetőn tartott országot Brüsszel 2027. január elsején EU-taggá is fogadná.

Orbán Viktor: Verekedni megyek!

A miniszterelnök a héten Brüsszelbe utazik, azt követően, hogy a befagyasztott orosz vagyon elvételéről döntött az Európai Unió.

„Verekedni megyek Brüsszelbe – jelentette ki Orbán Viktor Mohácson. – Azzal, hogy Magyarországot kikerülve nyúlnak hozzá az orosz vagyonhoz, ez egy hadüzenet. Olyat még sosem láttam, ha 200-300 milliárd eurónyi vagyont elvesznek, annak nincs következménye. Őrült sebességgel romlik a helyzet hétről hétre” – vélekedett, majd kifejtette, minden nemzetnek van devizatartaléka, amelyet nem tarthatnak a nemzetállamok a saját országukban, s amelyet dollárban vagy euróban tartunk mi magunk is.

Nekünk is pont ott van a nemzeti tartalékunk, mint az oroszoknak, a belgáknál, ha ehhez hozzányúlnak majd, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, jó helyen van-e.

Az oroszok pénzét a háború kitörésekor befagyasztották Belgiumban, ehhez akarnak most hozzányúlni, ami rendkívül szokatlan és veszélyes dolog, hiszen a belgáknak van egy szerződésük, amelynek alapján felelősséggel tartoznak az oroszoknak a pénzükért – jelentette ki Orbán Viktor a mohácsi DPK-n.