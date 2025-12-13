Orbán Viktor az EU-csúcsról: verekedni megyek! – élő tudósítás

Szombaton kora délután negyed 1 körül lépett színpadra Orbán Viktor Mohácson, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes országjárásának keretében. A magyar miniszterelnököt a TV2 műsorvezetője, Andor Éva kérdezte, a közönség felvetéseit is felhasználva.

Orbán Viktor (j) a DPK mohácsi ülésén / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„Nem csinálok mást, mint azt, hogy azokat az álmokat és terveket, amiket a magyarok magukkal visznek több mint száz éve, megpróbálom megvalósítani” – emelte ki legfontosabb feladatát a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, arra vállalkozott, hogy mivel a XX. század el lett rontva, és Magyarország vesztes lett, ezen a helyzeten változtasson, hogy megváltoztathassuk a sorsukat, vesztesekből győztesekké váljunk.

„Az, hogy a mohácsi vészt Mohács túl tudta élni, az példa lehet minden más város számára is” – indokolta a helyszínválasztást a kormányfő.

Orbán Viktor szerint az orosz devizatartalék befagyasztás hadüzenet

A miniszterelnök a héten Brüsszelbe utazik az Európai Uniós csúcstalálkozóra, azt követően, hogy a befagyasztott orosz vagyon elvételéről döntött az EU.

Verekedni megyek Brüsszelbe

– jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta, hogy a nemzetközi gyakorlat szerint az országok a devizatartalékuk jelentős részét külföldön tartják. Magyarország is. Ennek nagy része Belgiumban van. Szintén ott tartja a pénzét Oroszország is. Azért tartják ott, mert biztonságosnak tartják ezt a megoldást. Mivel az orosz-ukrán háború előtt Moszkva nem akarta, hogy kiderüljön, mikor támadja meg Ukrajnát, így nem kezdte el kivonni onnan ezeket a pénzeket.

Orbán kiemelte, hogy ha ehhez a devizatartalékként Belgiumban tartott pénzhez hozzányúlnak, az egy hadüzenetnek tekinthető. Akitől ekkora vagyont elvesznek, az ezt nem szokta annyiban hagyni. Ha valahol hozzányúlnak ehhez a pénzhez, akkor mások lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy érdemes-e ott tartani, az ázsiai és az arab világ számára sem lesz vonzó az devizatartalék euróban. Hozzátette, hogy más országok pénzéhez hozzányúlni bizalomvesztést eredményezhet, és alapjaiban rengeti meg a jelenlegi nemzetközi pénzügyi rendszert. Ezt még a II. Világháború idején sem lépték meg Németországgal szemben.