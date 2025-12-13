Orbán Viktor az EU-csúcsról: verekedni megyek! – élő tudósítás
Szombaton kora délután negyed 1 körül lépett színpadra Orbán Viktor Mohácson, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes országjárásának keretében. A magyar miniszterelnököt a TV2 műsorvezetője, Andor Éva kérdezte, a közönség felvetéseit is felhasználva.
„Nem csinálok mást, mint azt, hogy azokat az álmokat és terveket, amiket a magyarok magukkal visznek több mint száz éve, megpróbálom megvalósítani” – emelte ki legfontosabb feladatát a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, arra vállalkozott, hogy mivel a XX. század el lett rontva, és Magyarország vesztes lett, ezen a helyzeten változtasson, hogy megváltoztathassuk a sorsukat, vesztesekből győztesekké váljunk.
„Az, hogy a mohácsi vészt Mohács túl tudta élni, az példa lehet minden más város számára is” – indokolta a helyszínválasztást a kormányfő.
Orbán Viktor szerint az orosz devizatartalék befagyasztás hadüzenet
A miniszterelnök a héten Brüsszelbe utazik az Európai Uniós csúcstalálkozóra, azt követően, hogy a befagyasztott orosz vagyon elvételéről döntött az EU.
Verekedni megyek Brüsszelbe
– jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök elmondta, hogy a nemzetközi gyakorlat szerint az országok a devizatartalékuk jelentős részét külföldön tartják. Magyarország is. Ennek nagy része Belgiumban van. Szintén ott tartja a pénzét Oroszország is. Azért tartják ott, mert biztonságosnak tartják ezt a megoldást. Mivel az orosz-ukrán háború előtt Moszkva nem akarta, hogy kiderüljön, mikor támadja meg Ukrajnát, így nem kezdte el kivonni onnan ezeket a pénzeket.
Orbán kiemelte, hogy ha ehhez a devizatartalékként Belgiumban tartott pénzhez hozzányúlnak, az egy hadüzenetnek tekinthető. Akitől ekkora vagyont elvesznek, az ezt nem szokta annyiban hagyni. Ha valahol hozzányúlnak ehhez a pénzhez, akkor mások lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy érdemes-e ott tartani, az ázsiai és az arab világ számára sem lesz vonzó az devizatartalék euróban. Hozzátette, hogy más országok pénzéhez hozzányúlni bizalomvesztést eredményezhet, és alapjaiban rengeti meg a jelenlegi nemzetközi pénzügyi rendszert. Ezt még a II. Világháború idején sem lépték meg Németországgal szemben.
„Nekünk is van ott devizatartalékunk. Ha ahhoz hozzápiszkálnak, akkor nekünk is el kell gondolkodnunk, hogy jó helyen van-e” – jegyezte meg a miniszterelnök.
A kormányfő elmondta, hogy nemcsak Magyarország nem támogatta az orosz vagyon befagyasztását is, hanem Belgium se. Ugyanis náluk tartják a pénzt, ők vállaltak érte felelősséget. Ha a befagyasztás miatt indított pert Oroszország megnyeri, akkor a kártérítés is a belgákra hárul. Nem véletlen, hogy a belga miniszterelnök is rendkívül élesen kritizálta emiatt az EU-t.
Orbán Viktor szerint az Unió Ukrajnát akarja finanszírozni. Úgy látja, hogy az EU-t három német vezeti vakvágányra:
- a német kancellár, Friedrich Merz,
- a legnagyobb EP-frakció vezetője, Manfred Weber
- és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Kormányfő úgy véli, hogy Brüsszel már a harmadik magyar választást próbálja megnyerni. Azért 2018-ban kezdték, mert a migrációs vita kapcsán látták, hogy Magyarország veszélyes ellenfelél és kemény dió. Orbán Viktor megjegyezte, hogy a migráció nem szűnt meg. Az nem a múlt, hanem a jelen és a jövő egyik legfontosabb kérdése is lesz, ha túléljük a háborút.
120 nap van hátra a választásokig
„A DPK nagyon nagy siker, de még nem tartunk ott, ahol kellene. Az ellenfél még erősebb” – jelentette ki Orbán Viktor. Szerinte a következő 120 napot arra kell használni, hogy ezt a hátrányt ledolgozzák. A miniszterelnök úgy gondolja, hogy ha a digitális térben sikerült döntetlenre hozni az állást, akkor az a valós térben meglévő előnyükkel együtt elég lehet a kormány számára, hogy megnyerje a választást.
Bokros Lajos színrelépés kapcsán elmondta, hogy ő nem viccel. Amikor 1998-ban kormányra került Orbán, akkor azt kellett kijavítaniuk, amit Bokrosék elrontottak. Ha újra kormányra kerülnek, újabb megszorításokat vezetnének be. „Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe. A mi világképükbe pedig nem fér bele Bokros Lajos” – mondta erről a kormányfő.
A 14. havi nyugdíjról elmondta, hogy a kormány számos intézkedéssel támogatja a fiatalokat, többek között a háromgyermekes anyák adómentessége, az Otthon Start Program, a 25 éven alattiak szja-mentessége. Emiatt úgy igazságos, hogy a másik oldalt, az időseket is támogassák. Kiemelte, hogy nem tudják olyan mértékben emelni a nyugdíjakat, mint amilyen mértékben a fizetések nőnek, már csak azért sem, mert az nem a kormányon, hanem a gazdasági élet szereplőin múlik.
Orbán szerint
- sikeresnek kell lenni,
- meg kell őrizni a gazdasági dinamizmust,
- növekedés is kell,
- a fiatalokra előtt is kell, hogy lehetőség legyen,
- meg az időseknek is meg kell adni, ami jár.
És ezt kell egyensúlyban tartani, úgy, hogy közben nem vagyunk valami gazdagok. „Majd leszünk, csak most még nem tartunk ott, mert még csak tizenöt éve kormányzunk. Majd amikor a harmincadikhoz érünk, akkor már egészen másról fogunk beszélni” – mondta a miniszterelnök.
Hozzátette, hogy ma Magyarország hitelt vesz fel, hogy működni tudjon: ezt úgy hívják, hogy GDP-arányos államadósság. Az ő terve az, hogy eljussunk arra a szintre, amikor majd mi fogunk kölcsönadni másoknak.
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a legnagyobb ellenfele nem az ellenzék vezetője, nem a baloldal, nem a Tisza, hanem Brüsszel. Velük kell megvívni a csatákat, és erre készen állnak.
A Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes országjárása egy hét múlva Szegeden folytatódik, szintén Orbán Viktor részvételével.