Kiderült, mit tenne Amerika Magyarországgal, ez így még soha nem lett kimondva – Lázár teljesen kifakadt: „,egy nagy kalap sz…r!”
A kiszivárgott, hosszabb amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) szerint a Trump-kormány Európa jövőjét kulturális és politikai értékvonalak mentén alakítaná át. A dokumentum egyik legfontosabb eleme: Magyarországot a „kulcsországok” között említi, amelyekkel Washington szorosabbra fogná a kapcsolatot az EU gyengítésének céljával.
„Az amerikaiak leírták azt, hogy mi a tervük. Már csak ilyenek, dokumentálják magukat. Azt írták le az amerikaiak, hogy az Európai Unió egy nagy kalap sz…r” – reagált az európai politika átrajzolásáról szóló stratégiára Lázár János egy, a Lázárinfóból a témában kiragadott videóval a Facebookon.
Az építési és közlekedési miniszter úgy fogalmaz: „Amerika szerint az Európai Unióra semmi szükség nincsen, lefordítom egyszerűen: Brüsszel egy nagy nulla!”
Lázár a stratégiát úgy értelmezi, hogy egy egységes EU helyett „néhány országgal szoros szövetségre van szükség. (…) Én ott ültem, Trumpnak az az érdeke, hogy ezekben az országokban erős vezetők legyenek. Azt mondom maguknak, hogy akármit is gondolnak a pénzügyi védőpajzsról, és akárhogy reménykedik itt néhány libsi, Trump nem fogja elengedni Orbán Viktor kezét” – így Lázár János.
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolatát értékeli fel a kiszivárgott terv
A Defense One által látott dokumentum teljesen új irányt vázol az Egyesült Államok külpolitikájában, különösen az Európai Unióval kapcsolatban. Ez a hivatalosan közzétett NSS-nél jóval élesebben fogalmaz: az USA olyan országokkal akar szorosabb szövetségre lépni, amelyek „a hagyományos európai értékek megőrzését” tűzik zászlajukra, és amelyek politikailag jobboldali fordulatot képviselnek.
A felsorolásban négy ország szerepel név szerint: Magyarország, Ausztria, Olaszország és Lengyelország.
Ez az amerikai megközelítés egyértelműen szakít a korábbi, EU-központú diplomáciával. A dokumentum szerint Európa „civilizációs töréspont” felé tart a bevándorlás és a szólásszabadság korlátozása miatt, így Washington úgy véli, hogy a kontinens jövője csak a jobboldali, szuverenitáspárti kormányokkal szövetkezve formálható újra.
A dokumentum egy részét gyakorlatilag Magyarországnak címezték:
Támogatnunk kell azokat a pártokat, mozgalmakat és kulturális szereplőket, akik a szuverenitást és a hagyományos európai életmód megőrzését szolgálják – miközben Amerika-barátok
– olvasható a dokumentumban. Washington kiemelt célként kezeli, hogy a partnerállamokat védeni kell a brüsszeli befolyástól, ennek érdekében pedig akár diplomáciai és gazdasági támogatásra is számítani lehet.
Ez a magyar kormány számára diplomáciai értelemben hatalmas felértékelődés lenne: az USA olyan partnerként tekintene hazánkra, amelyen keresztül az EU-s intézmények befolyását ellensúlyozhatja.
Washington nem pénzeli az európai védelmet – Oroszország és Kína azonban így sem örülhet
A stratégia egy másik sarkalatos eleme, hogy a Trump-adminisztráció elengedné Európa katonai védelmét is, mondván: „Hegemóniára törekedni hiba volt.” Ez azonban nem jelenti azt, hogy átadnák a kontinenst Moszkvának vagy Pekingnek. A dokumentum egy új modellt javasol: az USA regionális „bajnokokkal” működne együtt, akik stabilitást biztosítanak a saját térségükben.
Ha ez a stratégia valós politikává válik, akkor a következőkre lehet számítani.
- Magyarország befolyása nőne Washington szemében, mert a kulturális értékalapú politika középpontjában állna.
- A Brüsszellel való konfliktusok esetén az USA nyíltabban állhatna hazánk oldalára, különösen szuverenitási kérdésekben.
- A magyar kormány diplomáciai súlya nagyobb lehetne, mert a jobboldali európai erőteret az USA is támogatná.
A Fehér Ház egyelőre tagadja, hogy létezne bármilyen hosszabb vagy titkos változat. De ha a kiszivárgott anyag valóban tükrözi az amerikai stratégiai gondolkodást, akkor Magyarország szerepe látványosan felértékelődhet az amerikai Európa-politikában – pont egy olyan korszakban, amikor Washington és Brüsszel között egyre mélyebb a törésvonal.
