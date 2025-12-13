Deviza
Legközelebb a mesterséges intelligencia döntheti válságba a világgazdaságot

A mesterséges intelligencia iparágának egyik legfontosabb cége, a ChatGPT nevű modelljei révén ismertté vált OpenAI több kutatója lemondott, miután kiderült, hogy a gigacég cenzúrázza az MI gazdasági veszélyeit vizsgáló kutatásokat.
VG
2025.12.13, 12:08
Frissítve: 2025.12.13, 13:11

A tíz évvel ezelőtt még nonprofit szervezetként induló OpenAI mára szinte teljesen elveszítette a közhasznú jellegét. A cég értéke mostanra meghaladja az 500 milliárd dollárt, ezzel párhuzamosan azonban a kezdeti célok is megkérdőjeleződtek. Az OpenAI, amely egykor, állítólagosan még az emberiség előnyér" fejlesztett mesterségesintelligencia-modelleket, hamarosan akár az egész világgazdaságot romba döntheti.

Az OpenAI több kutatója lemondott, miután kiderült, hogy a gigacég cenzúrázza a mesterséges intelligencia gazdasági hatásait vizsgáló kutatásokat. Fotó: Unsplash
Az OpenAI több kutatója lemondott, miután kiderült, hogy a gigacég cenzúrázza a mesterséges intelligencia gazdasági hatásait vizsgáló kutatásokat / Fotó: Unsplash

Titkosítják az OpenAI gazdasági veszélyeit bizonyító kutatásokat

Az OpenAI már régóta publikál kutatásokat saját technológiájának potenciális veszélyeiről és gazdasági hatásairól. Most azonban kiderült, hogy a Sam Altman vezette vállalat egyre „óvatosabb” az olyan kutatások közzétételével kapcsolatban, miszerint a mesterséges intelligencia káros lehet a gazdaságra. A vélt cenzúra pedig olyan frusztrációt váltott ki a vállalatban, hogy a Wired forrásai szerint nemrégiben legalább két, a gazdasági kutatócsoportban dolgozó OpenAI-alkalmazott is felmondott. Az egyik, Tom Cunningham búcsúüzenetében azt írta, hogy a gazdasági kutatócsoport egyszerűen eltávolodott a valódi kutatásoktól, és ehelyett az OpenAI propagandaszervezeteként viselkedik.

A lemondott kutatók szerint a cég egyszerűen eltitkolja az igazságot, és nem engedi, hogy az OpenAI gazdasági veszélyeit bemutató tanulmányok napvilágra kerüljenek.

Az OpenAI gazdasági kutatásait jelenleg Aaron Chatterji felügyeli. A Chatterji vezette csoport idén szeptemberben kiadott jelentése szerint a ChatGPT tömeges használata, a termelékenység növelésével gazdasági értéket teremt, a már-már gyanúsan optimista tanulmány eredményei azonban az előbbiek tükrében erősen megkérdőjelezhetők. 

A „cenzúra” alátámasztja az OpenAI eltávolodását nonprofit és látszólag altruista gyökereitől

A nonprofit szervezet, amelyet 2015. december 11-én Elon Musk és néhány techie, illetve techie beállítottságú üzletember úgymond az emberiség szolgálatában alapított, mára profitorientált magánvállalkozás lett. Az OpenAI meghatározó szerepét jól jelzi, hogy olyan tech cégeket tudhat a partnerei körében, mint a Microsoft, az Oracle, az Nvidia és az Amazon, és az OpenAI idén várható húszmilliárd dolláros árbevétele 2030-ra már több száz milliárd dollárra hízhat. Tehát a cégnek szó szerint milliárdnyi oka van arra, hogy miért ne akarna olyan eredményeket nyilvánosságra hozni, amelyek megingatják a közvélemény amúgy is ingatag hitét a mesterséges intelligenciában.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

