Új, ingyenes szolgáltatást vezet be a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel is - ezzel érdemes mindenkinek tisztában lennie
A kiskorúak online térben való hatékony védelmében január 1-jétől a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel Magyarország szolgáltatóknál ingyenesen elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet. A szolgáltatásnyújtás részleteit a mobilszolgáltatókkal történt egyeztetést követően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szabályozta. Az egyéni előfizetők által ingyen igényelhető szolgáltatás használata esetén a Magyarországról leggyakrabban látogatott, kifejezetten pornográf tartalmak bemutatását célzó, meghatározott honlapok mobilhálózaton nem lesznek elérhetők a gyermekek számára – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága hétfőn.
A fiatalok egészséges lelki, szellemi fejlődéséhez való jogát szem előtt tartva, a törvényi szabályozás alapján Magyarországon az internetszolgáltatók az előfizetők kérésére kötelesek lesznek olyan, a gyermekek védelmét szolgáló, szűrt internetszolgáltatást nyújtani, amely korlátozza az internetes pornográf tartalmak elérhetőségét.
A szolgáltatás bármely előfizető számára elérhető. Az egyéni előfizetők kérésére a szolgáltatók kötelesek a szűrést ingyenesen az alapszolgáltatás részeként biztosítani.
A kérés nem számít szerződésmódosításnak, és nem befolyásolja a határozott idejű előfizetői szerződések lejáratát.
A részletekről a szolgáltatók honlapjai és ügyfélszolgálatai nyújtanak majd tájékoztatást a szolgáltatás indulását követően – jelezte a hatóság.
A szűrt internetszolgáltatást a szolgáltatók fokozatosan vezetik be: a mobilinternet-szolgáltatók január 1-jétől, a 10 ezer vagy több előfizetővel rendelkező vezetékes internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók május 1-jétől, míg a 10 ezernél kevesebb előfizetővel rendelkező, Magyarországon letelepedett internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2027. január 1-jétől – fejtették ki.
A vezetékes szolgáltatás esetén az előfizetők a szabad választás alapján egy végponton egyszerre vehetik igénybe a szűrt és a nem szűrt internetet.
Közölték azt is, hogy az okoseszközök terjedésével a fiatalok egyre korábban, sokszor véletlenül és felkészületlenül találkoznak az online pornográfiával.
Az NMHH országos, reprezentatív, nagy mintás Digital Parenting kutatása 2017 óta méri a hazai 7–16 évesek médiahasználati szokásait, valamint a szüleik ezzel kapcsolatos tudását, attitűdjét és védelmi stratégiáit.
A legfrissebb, 2025-ös eredmények szerint a magyar gyermekek egyre fiatalabb korban lépnek be a digitális világba: többségük tízévesen már saját (okos)telefonnal rendelkezik, 11 évesen pedig jelen van a közösségi médiában.
A gyerekek mintegy egyharmada találkozik online kockázatokkal, tízből egy esetben pedig ez jogsértéshez is vezet.
A felelős szülők jellemzően technikai megoldásokkal, például szűrőszoftverekkel vagy az eszközhasználat korlátozásával próbálják védeni gyermekeiket.
Ehhez a szűrt internetszolgáltatás egy újabb, hatékony, ingyenes és szakértelmet nem igénylő eszközt kínál.
A gyermekek tudatos médiahasználatra való nevelésében mindemellett elengedhetetlen az is, hogy a szülők a gyermekek életkorához igazodva, rendszeresen beszélgessenek velük az online tér veszélyeiről – közölték.
Az NMHH kiemelt stratégiai célja a kiskorúak biztonságos internethasználatának támogatása és a káros online tartalmakkal szembeni védelem erősítése, ebből a célból működteti a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központokat, valamint az Internet Hotline online jogsegélyszolgálatot, amelyhez bárki fordulhat, aki internetes visszaélés áldozatává válik – áll a közleményben.
