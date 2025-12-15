Új, ingyenes szolgáltatást vezet be a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel is - ezzel érdemes mindenkinek tisztában lennie

A kiskorúak online térben való hatékony védelmében január 1-jétől a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel Magyarország szolgáltatóknál ingyenesen elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet. A szolgáltatásnyújtás részleteit a mobilszolgáltatókkal történt egyeztetést követően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szabályozta. Az egyéni előfizetők által ingyen igényelhető szolgáltatás használata esetén a Magyarországról leggyakrabban látogatott, kifejezetten pornográf tartalmak bemutatását célzó, meghatározott honlapok mobilhálózaton nem lesznek elérhetők a gyermekek számára – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága hétfőn.

A Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel is ingyenesen letiltja a legnagyobb pornóoldalakat a gyerekek elől a szülők kérésére / Fotó: Shutterstock

A fiatalok egészséges lelki, szellemi fejlődéséhez való jogát szem előtt tartva, a törvényi szabályozás alapján Magyarországon az internetszolgáltatók az előfizetők kérésére kötelesek lesznek olyan, a gyermekek védelmét szolgáló, szűrt internetszolgáltatást nyújtani, amely korlátozza az internetes pornográf tartalmak elérhetőségét.

A szolgáltatás bármely előfizető számára elérhető. Az egyéni előfizetők kérésére a szolgáltatók kötelesek a szűrést ingyenesen az alapszolgáltatás részeként biztosítani.

A kérés nem számít szerződésmódosításnak, és nem befolyásolja a határozott idejű előfizetői szerződések lejáratát.

A részletekről a szolgáltatók honlapjai és ügyfélszolgálatai nyújtanak majd tájékoztatást a szolgáltatás indulását követően – jelezte a hatóság.

A szűrt internetszolgáltatást a szolgáltatók fokozatosan vezetik be: a mobilinternet-szolgáltatók január 1-jétől, a 10 ezer vagy több előfizetővel rendelkező vezetékes internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók május 1-jétől, míg a 10 ezernél kevesebb előfizetővel rendelkező, Magyarországon letelepedett internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2027. január 1-jétől – fejtették ki.

A vezetékes szolgáltatás esetén az előfizetők a szabad választás alapján egy végponton egyszerre vehetik igénybe a szűrt és a nem szűrt internetet.

Közölték azt is, hogy az okoseszközök terjedésével a fiatalok egyre korábban, sokszor véletlenül és felkészületlenül találkoznak az online pornográfiával.