Új, ingyenes szolgáltatást vezet be a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel is - ezzel érdemes mindenkinek tisztában lennie

Új eszközt kapnak a szülők a gyerekek online védelméhez: januártól automatikus szűrést kínálnak a nagy mobilszolgáltatók a kiskorú felhasználók esetében. A Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel is ingyenesen letiltja a legnagyobb pornóoldalakat a gyerekek elől a szülők kérésére.
VG/MTI
2025.12.15, 13:40

A kiskorúak online térben való hatékony védelmében január 1-jétől a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel Magyarország szolgáltatóknál ingyenesen elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet. A szolgáltatásnyújtás részleteit a mobilszolgáltatókkal történt egyeztetést követően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szabályozta. Az egyéni előfizetők által ingyen igényelhető szolgáltatás használata esetén a Magyarországról leggyakrabban látogatott, kifejezetten pornográf tartalmak bemutatását célzó, meghatározott honlapok mobilhálózaton nem lesznek elérhetők a gyermekek számára – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága hétfőn.

ingyenes Gigabit Magyarország Programnagysebességű internetszupergyors internet
A Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel is ingyenesen letiltja a legnagyobb pornóoldalakat a gyerekek elől a szülők kérésére / Fotó: Shutterstock

A fiatalok egészséges lelki, szellemi fejlődéséhez való jogát szem előtt tartva, a törvényi szabályozás alapján Magyarországon az internetszolgáltatók az előfizetők kérésére kötelesek lesznek olyan, a gyermekek védelmét szolgáló, szűrt internetszolgáltatást nyújtani, amely korlátozza az internetes pornográf tartalmak elérhetőségét.

A szolgáltatás bármely előfizető számára elérhető. Az egyéni előfizetők kérésére a szolgáltatók kötelesek a szűrést ingyenesen az alapszolgáltatás részeként biztosítani.

A kérés nem számít szerződésmódosításnak, és nem befolyásolja a határozott idejű előfizetői szerződések lejáratát.

A részletekről a szolgáltatók honlapjai és ügyfélszolgálatai nyújtanak majd tájékoztatást a szolgáltatás indulását követően – jelezte a hatóság.

A szűrt internetszolgáltatást a szolgáltatók fokozatosan vezetik be: a mobilinternet-szolgáltatók január 1-jétől, a 10 ezer vagy több előfizetővel rendelkező vezetékes internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók május 1-jétől, míg a 10 ezernél kevesebb előfizetővel rendelkező, Magyarországon letelepedett internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2027. január 1-jétől – fejtették ki.

A vezetékes szolgáltatás esetén az előfizetők a szabad választás alapján egy végponton egyszerre vehetik igénybe a szűrt és a nem szűrt internetet.

Közölték azt is, hogy az okoseszközök terjedésével a fiatalok egyre korábban, sokszor véletlenül és felkészületlenül találkoznak az online pornográfiával.

Az NMHH országos, reprezentatív, nagy mintás Digital Parenting kutatása 2017 óta méri a hazai 7–16 évesek médiahasználati szokásait, valamint a szüleik ezzel kapcsolatos tudását, attitűdjét és védelmi stratégiáit.

A legfrissebb, 2025-ös eredmények szerint a magyar gyermekek egyre fiatalabb korban lépnek be a digitális világba: többségük tízévesen már saját (okos)telefonnal rendelkezik, 11 évesen pedig jelen van a közösségi médiában. 

A gyerekek mintegy egyharmada találkozik online kockázatokkal, tízből egy esetben pedig ez jogsértéshez is vezet.

A felelős szülők jellemzően technikai megoldásokkal, például szűrőszoftverekkel vagy az eszközhasználat korlátozásával próbálják védeni gyermekeiket.

Ehhez a szűrt internetszolgáltatás egy újabb, hatékony, ingyenes és szakértelmet nem igénylő eszközt kínál.

A gyermekek tudatos médiahasználatra való nevelésében mindemellett elengedhetetlen az is, hogy a szülők a gyermekek életkorához igazodva, rendszeresen beszélgessenek velük az online tér veszélyeiről – közölték.

Az NMHH kiemelt stratégiai célja a kiskorúak biztonságos internethasználatának támogatása és a káros online tartalmakkal szembeni védelem erősítése, ebből a célból működteti a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központokat, valamint az Internet Hotline online jogsegélyszolgálatot, amelyhez bárki fordulhat, aki internetes visszaélés áldozatává válik – áll a közleményben.

Gigabites ország, 5.5G-re hangolva – új korszakba lépett az alig egyéves One: van egy szolgáltatás, melyben tarol a vállalat

A 4iG csoport távközlési márkája új fejlesztési hullámot indít: a vállalat egyszerre fejleszti vezetékes és mobilhálózatát, miközben stabilan növeli ügyfélbázisát. A One Magyarország célja, hogy az ország legmodernebb, jövőálló infrastruktúrája épüljön ki, amely már az 5.5G korszakra is felkészült.

