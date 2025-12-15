MI-láz a cégvezetőknél: növekedést hoz, de megrázza a munkaerőpiacot - nem mindenki jár jól

A vezérigazgatók derűlátóak a mesterséges intelligencia (MI) gazdaságra gyakorolt átfogó hatását illetően, ugyanakkor arra számítanak, hogy az MI gyengíteni fogja a munkaerőpiacot – derül ki egy friss felmérésből, amelyet a The Wall Street Journal látott.

Az amerikai nagyvállalatok vezetői szerint a mesterséges intelligencia nagy lehetőség, de a munkaerőpiaci hatása még kérdéses / Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

Annak ellenére, hogy a befektetők egy része attól tart, túlzásba esik az MI-re fordított költés, a Stagwell globális marketinghálózat kutatása szerint

a vezérigazgatók 85 százaléka úgy véli, a technológia egészséges növekedési szakaszba lépett, nem pedig buborékba.

A felmérésben a válaszadóknak a saját nézeteikhez legközelebb álló állításokat kellett kiválasztaniuk.

„Amit ebből a kutatásból láttam, az a fékezetlen lelkesedés az MI iránt” – mondta Mark Penn, a Stagwell elnök-vezérigazgatója, a Microsoft korábbi vezető stratégája, valamint elnökválasztási kampánytanácsadó és közvélemény-kutató.

A vezérigazgatók 95 százaléka szerint az MI valóban rendszerszinten átalakító hatású lesz, míg 5 százalékuk túlértékeltnek tartja.

Az üzleti ügyfeleket kiszolgáló (B2B) cégek vezetői valamivel optimistábbak, mint a közvetlenül fogyasztóknak értékesítő (B2C) vállalatoké: az előbbiek 89, az utóbbiak 79 százaléka látja pozitívan a kilátásokat.

A felmérésben száz olyan, az Egyesült Államokban működő vállalat vezérigazgatója vett részt, amelyek legalább 10 ezer embert foglalkoztatnak.

„Mit gondolnak, mi fog történni az MI-vel? Úgy vélik, hogy növeli a termelékenységet, segíti a gazdaságot, javítja a világgazdaság teljesítményét, erősíti a versenyképességet – de gyengíti a foglalkoztatási piacot” – mondta Penn kedden a The Wall Street Journal CEO Council csúcstalálkozóján Washingtonban.

A várható munkaerőpiaci hatások fényében nem meglepő, hogy a szélesebb társadalom idegesebb az MI miatt, mint a vezérigazgatók. Jelenleg a lakosságot jobban aggasztja az infláció, mint a munkaerőpiac – jegyezte meg Penn. Hosszabb távon azonban a fogyasztói érzékenység a vezérigazgatókra és cégeikre is visszahat.

„El fogunk jutni oda, hogy a fogyasztók aggodalma válik meghatározóvá – mondta. – Az MI növekedést és hatékonyságjavulást ígér. De milyen áron a munkaerőpiac számára? És a vezérigazgatók kedvelni fogják-e ezt a költséget, illetve mit jelent majd ez a keresletre nézve? Rengeteg olyan kérdés van, amelyre még nincsenek felkészülve válaszolni” – tette hozzá.