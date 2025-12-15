Hullámvasutazott 2025-ben az ingatlanpiac – így formálta át az érdeklődést az Otthon Start program

A szokásoshoz képest is különösen mozgalmasan alakult a 2025-ös év a magyarországi ingatlanpiacon. A fellendülést a vevők rendkívüli sokszínűsége jellemezte, a befektetők, a panellakások iránt érdeklődők és a családi házat keresők egyaránt aktívan jelen voltak a piacon. A Zenga ingatlanközvetítő portál adatai szerint az idei évben az érdeklődésszám nagy hullámzást mutatott, nemcsak az ingatlanok típusa és állapota, hanem mérete szerint is.

Az Otthon Start program megjelenése több szempontból is fordulatot hozott a magyar ingatlanpiacon / Fotó: Shutterstock

„Év elején, amikor több helyen is inkább befektetési céllal kerestek eladó ingatlanokat a vásárlók, főleg a kisebb panel- és téglalakások iránt volt nagy az érdeklődés, míg a családi házakat a szokásosnál kevesebben keresték. Az Otthon Start program bejelentése után viszont már saját célra kezdtek nézelődni az érdeklődők, így mostanra a családi házak álltak az élre, jelenleg többen keresnek ilyen típusú ingatlant, mint panellakást és téglalakást együttvéve” – foglalta össze az idei legfontosabb történéseket Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője.

Az ingatlanközvetítő cég adatai alapján 2025 végére a családi házat vásárolni tervezők leginkább a budapesti agglomerációban vásárolnának, ennél a típusnál az érdeklődők több mint negyede Pest vármegyében keresgél, a legkevesebben pedig Vas vármegyében vennének ilyen típusú ingatlant.

Az Otthon Start program is élénkítette a piacot

A panelek népszerűsége az év utolsó hónapjaiban – az év eleji és az Otthon Start program bejelentését követő felfutás után – jócskán visszaesett. Akik mégis ilyen típust vennének, többnyire a fővárosban tennék ezt, az országban minden harmadik panel iránti érdeklődés budapesti lakásra érkezik.

„A téglalakások esetében pedig az ingatlanérdeklődések számai arányosak a vármegyék népességszámaival” – tette hozzá Futó Péter.

A vállalkozószellemű befektetők sokszor akár a felújítás terhével együtt is vállalták idén az ingatlanvásárlást, az év első hónapjaiban az átlagos állapotú és a felújítandó állapotú ingatlanok voltak a keresettebbek. A Zenga szakértője viszont úgy véli, hogy az Otthon Start program bejelentésével ez némileg megváltozott, mivel az átlagos állapotú ingatlanok iránt nőtt meg leginkább az érdeklődésszám. Hozzátette, hogy az utóbbi hónapokban kimondottan az újszerű lakásokat keresik a vevők, akik között most sokkal több lehet a saját célra vásárló, mint a befektető.