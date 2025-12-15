Hullámvasutazott 2025-ben az ingatlanpiac – így formálta át az érdeklődést az Otthon Start program
A szokásoshoz képest is különösen mozgalmasan alakult a 2025-ös év a magyarországi ingatlanpiacon. A fellendülést a vevők rendkívüli sokszínűsége jellemezte, a befektetők, a panellakások iránt érdeklődők és a családi házat keresők egyaránt aktívan jelen voltak a piacon. A Zenga ingatlanközvetítő portál adatai szerint az idei évben az érdeklődésszám nagy hullámzást mutatott, nemcsak az ingatlanok típusa és állapota, hanem mérete szerint is.
„Év elején, amikor több helyen is inkább befektetési céllal kerestek eladó ingatlanokat a vásárlók, főleg a kisebb panel- és téglalakások iránt volt nagy az érdeklődés, míg a családi házakat a szokásosnál kevesebben keresték. Az Otthon Start program bejelentése után viszont már saját célra kezdtek nézelődni az érdeklődők, így mostanra a családi házak álltak az élre, jelenleg többen keresnek ilyen típusú ingatlant, mint panellakást és téglalakást együttvéve” – foglalta össze az idei legfontosabb történéseket Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője.
Az ingatlanközvetítő cég adatai alapján 2025 végére a családi házat vásárolni tervezők leginkább a budapesti agglomerációban vásárolnának, ennél a típusnál az érdeklődők több mint negyede Pest vármegyében keresgél, a legkevesebben pedig Vas vármegyében vennének ilyen típusú ingatlant.
Az Otthon Start program is élénkítette a piacot
A panelek népszerűsége az év utolsó hónapjaiban – az év eleji és az Otthon Start program bejelentését követő felfutás után – jócskán visszaesett. Akik mégis ilyen típust vennének, többnyire a fővárosban tennék ezt, az országban minden harmadik panel iránti érdeklődés budapesti lakásra érkezik.
„A téglalakások esetében pedig az ingatlanérdeklődések számai arányosak a vármegyék népességszámaival” – tette hozzá Futó Péter.
A vállalkozószellemű befektetők sokszor akár a felújítás terhével együtt is vállalták idén az ingatlanvásárlást, az év első hónapjaiban az átlagos állapotú és a felújítandó állapotú ingatlanok voltak a keresettebbek. A Zenga szakértője viszont úgy véli, hogy az Otthon Start program bejelentésével ez némileg megváltozott, mivel az átlagos állapotú ingatlanok iránt nőtt meg leginkább az érdeklődésszám. Hozzátette, hogy az utóbbi hónapokban kimondottan az újszerű lakásokat keresik a vevők, akik között most sokkal több lehet a saját célra vásárló, mint a befektető.
A fenti megállapításokat tükrözi a méretkategória szerinti megoszlás is:
- Az év elején a jól kiadható, jellemzően 2 szobás 40–59 négyzetméter közti kategória volt a legkeresettebb, míg akkor a legnagyobb, 99 négyzetméternél nagyobb lakásokat és házakat kevésbé keresték a vevők.
- Ezzel szemben az év második felében a nagyobb lakások és házak lettek a keresettebbek, az érdeklődések száma a 80–99 négyzetméteres, illetve a 99 négyzetméternél nagyobb lakások és házak iránt emelkedett meg.
„Összességében az év elején és az év második felében jelentkező fellendülés mögött eltérő folyamatok húzódtak. Miközben év elején a befektetők a kisebb méretű, jól kiadható panel- és téglalakásokat keresték, nem riadva meg az esetleges felújítástól sem, addig a kedvezményes hitelprogram megjelenésével a saját célra vásárlók dominálták az ingatlanpiacot, akik többségében újszerű, 80-100 négyzetméter körüli családi házban vagy lakásban gondolkodnak” – összegezte az évet Futó Péter.
A fiatalok éve volt az idei a hazai lakáspiacon, csúcsról futott csúcsra az ingatlanpiac 2025-ben
A Zengához hasonlóan látja az ingatlanpiac idei alakulását a többi szereplő is. Idén a hazai lakáspiac maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, és a 2024-ben elindult élénkülés ebben az évben határozott növekedéssé erősödött – derült ki a Duna House évértékelő közleményéből. A jövő évi kilátásokat óvatos optimizmus jellemzi.
Az év elején az állampapírokból felszabaduló megtakarítások vitték hároméves csúcs közelébe a forgalmat, az év második felében pedig az Otthon Start program és a fiatal vevők erős jelenléte fokozta a lendületet. Ezzel együtt is óvatos optimizmus lengi be a 2026-os ingatlanpiaci kilátásokat: a támogatott hitelek továbbra is élénk keresletet biztosítanak, miközben a 2025-ben megugró árak visszafoghatják a tranzakciószámokat.
A Duna House előrejelzése szerint jövőre 100-120 ezer adásvétel várható, az árak pedig az első negyedévben mérsékeltebb, 10 százalék alatti emelkedést mutathatnak. A jelzáloghitel-piac akár a 2000 milliárd forintos szintet is elérheti jövőre.