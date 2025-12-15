Belgium megtörésével Pandora szelencéjét feszegeti az Európai Bizottság – Globális pénzügyi válságot okozhat a befagyasztott orosz vagyon einstandolása

Az Európai Unió az ukrajnai háború kezdete óta mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyont fagyasztott be, amelynek döntő részét a belgiumi székhelyű Euroclear kezeli. Az elmúlt napokban az EU megkérdőjelezhető jogi mechanizmust fogadott el arra, hogy az orosz vagyont határozatlan időre befagyassza, és annak hozamát – illetve magát a tőkét is – Ukrajna megsegítésére használja fel, kölcsön formájában.

Az Európai Bizottság megkérdőjelezhető jogi mechanizmust fogadott el a befagyasztott orosz vagyon felhasználására / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság egy szűk kör kezébe adná az orosz vagyon sorsáról szóló döntést

Belgium eddig határozottan ellenezte ezt, mivel attól tartott, hogy az orosz perek és az elkobzás megrendíti a befektetői bizalmat, ami akár az Euroclear csődjéhez is vezethet, ami végső soron globális pénzügyi következményekkel járna. Az EU azonban ultimátumot adott: ha Belgium tovább blokkol, elszigetelik. Miután az unió – többek közt Németország – garanciát ígért a kockázatok megosztására, Belgium végül engedett. Ám az orosz válaszra sem kellett sokáig várni: az Oroszországi Föderáció jegybankja bejelentette, pert indít az Euroclear ellen Moszkvában.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten a döntés kapcsán kifejtette: az Európai Bizottság a tagállami vétójog megkerülésével egy szűkebb kör kezébe adná az orosz vagyon sorsáról szóló döntést, felfüggesztve a félévenkénti egyhangú hosszabbítás gyakorlatát. Szerinte ez súlyosan sérti a jogállamiságot, és „jóvátehetetlen károkat” okoz az uniónak.

A kormányfő hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: a tét egyszerű: háború vagy béke. Soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek. Európa folytatni akarja a háborút az orosz–ukrán frontvonalon, és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni – mutatott rá Orbán Viktor