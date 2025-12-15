Deviza
Nagy bejelentést tett Lázár János: alapjaiban változik meg a közlekedés Magyarországon – közel ezer települést érint

Magyarországon a közlekedés mindenki számára alapjog kell legyen a miniszter szerint. Lázár János történelminek tartja a kormánydöntést.
VG/MTI
2025.12.15, 15:31

„Magyarországon a közlekedésnek mindenki számára alapjognak kell lennie” – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn délelőtt a Vas vármegyei Rábapatyon, ahol egy autóbusz-megállóban tartott sajtótájékoztatót. A tárcavezető, miután kíséretével leszállt a Csánigról indult, a járási székhelyre tartó autóbuszról, elmondta, hogy egy országos kezdeményezésnek, egy kormánydöntésnek és az Országgyűlés által hozott törvénynek eredményeképp úgy változtattak a személyszállításról szóló törvényen, hogy Magyarországon a közlekedés mindenki számára alapjog legyen.

Lázár János
Lázár János: Magyarországon a közlekedés mindenki számára legyen alapjog / Fotó: Katona Tibor / MTI

„Több millió ember kel útra naponta ebben az országban azért, hogy dolgozzon, tanuljon vagy gyógyuljon, vagy éppenséggel bevásároljon, az ő életük megkönnyebbítése érdekében a kormány áttekintette azt, hogy a magyar választópolgár-társaknak hol és mennyi szolgáltatásra van lehetősége, milyen autóbusz és milyen vasúti pálya áll rendelkezésre” – fejtette ki Lázár János, hozzátéve, hogy ezer olyan település van, amelyet a hétfőn hatályba lépett döntések pozitívan érintenek. A miniszter szerint a döntés lényege, hogy Magyarországon bárhol is lakik valaki, joga legyen arra, hogy a járási központba naponta háromszor eljusson, és onnan haza is tudjon térni az állami közösségi közlekedés segítségével, lehetőség szerint olcsón, gyorsan, pontosan és jó minőségben.

A tárcavezető részletezése szerint pontosan 966 települést, 660 ezer embert érint a kormány pozitív döntése:

  • Baranya vármegyében,
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében,
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében és
  • Vas vármegyében

van különösen sok olyan település, amelynek közlekedése szavai szerint jelentősen javul. Hozzáfűzte, hogy a szóban forgó 966 település felében eddig egyáltalán nem volt autóbuszos szolgáltatás, a települések másik felében pedig kevesebb mint három volt településenként, vagy hétvégén egyáltalán nem közlekedett autóbusz.

A miniszter kitért arra, hogy a kormány döntése tízmillió kilométernyi megtett új autóbuszos közlekedést jelent, ami hatmilliárd forintba kerül, szavai szerint ezzel támogatják a kistelepülésen élőket, akiknek így szeretnék javítani az életminőségét azzal, hogy naponta háromszor garantálják számukra a járási központba való bejutást és hazajutást.

Mindenki nyer a menetrendváltozással Lázár János szerint

„Azt is eldöntöttük, hogy garantáljuk a vármegyeközpontokba és a fővárosba való eljutást, minimum naponta kétszer oda és vissza mindenkinek. Nyolcvan százalékában a településeknek ennél többet nyújtunk, de ahogyan a példa is mutatja, mindenütt van igény a menetrendek felülvizsgálatára, átalakítására” – hangoztatta a tárcavezető, aki sajtótájékoztatóján megemlítette azt is, hogy Répcelakon december utolsó napján végleg bezár a sajtüzem, ami 160-200 család életét fogja érinteni, akik közül valószínűleg sokaknak Sárvárra kell majd ingázniuk, a Csánigból induló járat sok ember számára jelenti majd a munkába járás és hazajutás lehetőségét.

Lázár János külön kiemelte, hogy Vas vármegye kapja Magyarország egyik legnagyobb közúti közlekedési beruházását, hiszen az M86-M87-es gyorsforgalmi autóút építése megkezdődik 2026–2027-ben, ami szavai szerint azt jelenti, hogy Kőszeg–Szombathely, valamint Szombathely és Körmend lesz összekötve négysávos autópályával, ami egy több százmilliárd forintos beruházás eredményeképp javítani fogja a vállalatok áruszállítási képességét és a térségben élők közlekedési biztonságát is.

