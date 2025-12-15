Megvizsgálta a hatóság a rozé pezsgőket: kiderült melyikkel érdemes és melyikkel nem szabad koccintanunk szilveszterkor

Az év végi ünnepek kapcsán nem meglepő módon az ellenőrzések középpontjába kerültek a karácsony és az újév népszerű ételei, italai, termékei. A Szupermenta legutóbbi terméktesztjén a száraz rozé pezsgőket vették górcső alá a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei.

A fehér pezsgők mellett egyre népszerűbbek a rozé pezsgők is – ezeket vizsgálta most a Nébih / Fotó: Kirill Guzsvinszkij / Shutterstock

A hivatal hétfői közleménye szerint a Nébih szakemberei – a nagy kereskedelmi láncok kínálata alapján – 23 száraz rozé pezsgőt hasonlítottak össze a Szupermenta legújabb terméktesztjén. Édességi kategóriájukat tekintve brut nature, extra brut, brut, extra dry és dry kategóriájú termékek is szerepeltek a tesztben, melyek közül 14 pezsgő palackban, 9 pedig tartályban erjesztéssel készült. A 0,75 literes kiszerelésű italok között 12 hazai és 11 külföldi volt.

A laboratóriumban a szakemberek ellenőrizték – többek között – a pezsgők alkohol- és cukortartalmát, valamint a bennük lévő szén-dioxid mennyiségét és eredetét is. A tesztelt rozék alkoholtartalma – címkéjük szerint – 10,5 százalék és 12,5 százalék között mozgott, az értékek megfeleltek az analitikai vizsgálatok méréseinek.

A pezsgőkészítésnél a természetes erjedésből származó szén-dioxid a minőség és az eredetiség garanciáját jelenti, ugyanis hozzáadott szén-dioxid esetén csupán habzóbornak és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbornak nevezhető az adott ital. A szén-dioxid stabil C13izotóp-vizsgálatával ellenőrizték a szakértők, hogy a termékek valóban a hagyományos módszer szerint készültek-e, azaz a tesztelt pezsgők buborékjai természetesek-e, vagy mesterségesen kerültek az italokba. A vizsgálatok alapján megnyugtató eredmények születtek, ugyanis a tesztelt pezsgőkben lévő buborékok természetes úton, a pezsgő erjedése során keletkeztek. Általánosságban elmondható, hogy az italok beltartalmi és élelmiszer-biztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak.

A szakértők a jelölésvizsgálat során ellenőrizték, hogy a kötelezően feltüntetendő tartalmi elemek – mint például az alkoholtartalom és a forgalomba-hozatali azonosító – szerepelnek-e a címkéken, valamint az egyéb jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak.

E téren öt esetben állapítottak meg hibát a szakemberek. Három tételnél a kiszerelésen levő QR-kód leolvasásával megjelenő információkkal kapcsolatban merült fel kifogás.

Egy pezsgőnél nem igazolt földrajzi árujelző feltüntetésével adódott probléma, egy terméken pedig nem egyezett az eredeti és a kiegészítő magyar nyelvű címke adattartalma. Ezekben esetekben jogsértő jelölés miatt hatósági eljárás indult az érintett termékek előállítóival, forgalomba hozóival szemben.