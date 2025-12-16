Németországból érkezett a jóslat: harminc százalékkal ralizhat ez a szebb napokat is látott magyar részvény
Új elemzéssel jelentkezett a Dr. Kalliwoda Research, az Alteo részvénykilátásait vizsgálta felül. A német elemzőház mérsékelte a megújuló energiát hasznosító magyar közműszolgáltató részvényeinek célárát, de még így is jelentős potenciált lát bennük.
A Dr. Kalliwoda a társaság november közepén közzétett, első kilenchavi gyorsjelentésére reagálva elemezte a vállalatot. Az Alteo a kedvezőtlenebbé váló piaci környezetben is 16 százalékos bevételbővülésről számolt be, 86,2 milliárd forintot elszámolva ezen a soron.
A teljesítményt leginkább kifejező EBITDA ugyanakkor ötödével apadt éves alapon, az adózott nyereség pedig harmadára, 2,7 milliárd forintra zsugorodott.
Növekedési pályára állhat a részvény
Az elemzők szerint az Alteo stratégiai kezdeményezései támogathatják a további növekedést a kihívásokkal teli környezetben is. Ilyen lépésként értékelik a a gázmotorok, naperőművek és akkumulátoros tárolók területén eszközölt 2025-ös kulcsberuházásokat, valamint a hulladékgazdálkodás területén meghatározó Éltex Kft. akvizícióját.
A Dr. Kalliwoda mérsékelte az Alteo részvényeire vonatkozó 12 havi célárat, 5551 forintra taksálta értéküket. Ez ugyanakkor közel 30 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi árfolyamszinthez képest, ezért továbbra is vételre ajánlják a magyar midcap papírt.
Az idei év egészét 115,9 milliárd forintos árbevétellel, 16,5 milliárdos EBITDA-val zárhatja a társaság, ehhez 3,2 milliárd forint adózott nyereség társulhat. A jövő évben minden tekintetben jelentős növekedésre számít a Dr. Kalliwoda: a bevételek elérhetik a 164,6 milliárd forintot, az EBITDA 22,3 milliárd forintra ugorhat, a nettó profit pedig az idei több mint kétszeresére, 7,5 milliárd forintra hízhat.
Új stratégia mentén halad az Alteo
Az új generációs energiaszolgáltató október végén jelentette be, hogy a Mecséri Szélpark Kft. felvásárlásával bővíti megújulókapacitásait, folytatva stratégiájának megvalósítását.
Az Alteo idén januárban hirdetett új középtávú vállalati stratégiát a 2025–2030-as időszakra. A tervek részeként a cég valódi méretugrást kíván megvalósítani mind földrajzi, mind pénzügyi értelemben. A társaság az évtized végére egy 1500-2000 megawatt összkapacitású regionális zöldportfóliót alakítana ki, éves EBITDA-ját pedig 300 millió euróra növelné. Célkitűzéseinek megvalósításához pedig akár 2-2,5 milliárd euró befektetést szeretne megvalósítani.
Az Alteo részvényei fél százalékkal ereszkedtek kedd délután, az év eleje óta pedig 5,4 százalékkal emelkedett az árfolyam. Pedig idén március végén még történelmi csúcson is járt az árfolyam, a 6880 forintos rekordértéktől 2590 forinttal távolodott el.