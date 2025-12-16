Nem várt helyről érkezik a karácsonyi ajándék a magyaroknak: évek óta nem látott olcsó benzin kerülhet a fa alá
Szinte napra pontosan három évvel ezelőtt döntött a kormány a benzinárstop megszüntetéséről, miután a hatósági árak pánikvásárlásokhoz és súlyos üzemanyag-ellátási zavarokhoz vezettek. A kivezetés egyik pillanatról a másikra sokkszerű drágulást okozott: a benzin literenkénti ára 480 forintról 640 forintra, a gázolajé pedig 680 forintra ugrott. A brutális áremelkedés gyorsan begyűrűzött a gazdaság egészébe, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2023 januárjában 25 százalék feletti inflációt mért.
Üzemanyagárak: a magyarok pénztárcája is megérezheti a béke közelségét
Szerencsére ez a múlt. Az elmúlt hónapokban – kisebb-nagyobb kilengéseket leszámítva – mind a benzin, mind a gázolaj ára tartósan 600 forint alatt maradt. A Holtankoljak adatai szerint december közepén a benzin országos átlagára 565 forint, míg a gázolajé 576 forint volt a hazai töltőállomásokon. Ráadásul egyre több jel utal arra, hogy a kedvező trend még nem ért véget.
Kedden az európai piacon irányadó Brent olaj ára 60 dollár alá esett, elsősorban az ukrán–amerikai béketárgyalásokról szóló hírek hatására. Ilyen alacsony szinten legutóbb négy és fél éve, 2021 elején járt a fekete arany. A fejlemények alapján reális esély van arra, hogy a karácsonyi időszakban tovább csökkenjen a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon.
Holnaptól egy újabb 5-5 forintos nagykereskedelmi árcsökkentés van bejelentve, késő este vagy inkább holnap délelőtt dől el, hogy a piac hogyan érvényesíti – reagált a Világgazdaságnak Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója az olajáresés hírére. Hozzátetette, hogy nem szabályszerű, hogy egy az egyben végigmegy a piacon, miután az elmúlt időszak tapasztalata szerint nem mindig követi a nagykereskedelmi árat a kiskereskedelmi ár, de így is borítékolható az árcsökkenés. A diszkontkutaknál már most is találni 550 forint körüli árakat. Szerinte azonban nem reális, hogy egyetlen hét alatt 25 forinttal csökkenjenek az árak, és országos átlagban 550 forint alá süllyedjenek.
Magyarországon utoljára 550 alatti üzemanyagárakkal 2023 végén találkozhattak az autósok. Akkor a jövedékiadó-emelések előtt a Mol csökkentette a kiskereskedelmi árakat.
A béketárgyalások miatt esik az olaj ára
Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint az olajár jelenlegi mozgását egyértelműen az orosz–ukrán tárgyalásokkal kapcsolatos várakozások vezérlik. Hétfőn találkozott az amerikai és az ukrán delegáció, amit Donald Trump rendkívül optimistán értékelt, kijelentve: soha nem volt még ilyen közel a béke Ukrajnában.
A piac erre azonnal reagált. A befektetők abban gondolkodnak, hogy egy esetleges béke nyomán enyhülhetnek vagy megszűnhetnek az Oroszországgal szembeni szankciók, ami helyreállíthatná az orosz energiaexport egy részét. Virovácz Péter ugyanakkor hangsúlyozta: ez egyelőre erősen bizonytalan forgatókönyv.
Hasonlóan látja a helyzetet Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára is. Szerinte az olaj árának négyéves mélypontját alapvetően az optimista békevárakozások magyarázzák, ugyanakkor a világgazdasági kilátások összességében inkább borúsak. „A keresleti oldalon tapasztalható gyengeség már önmagában is lenyomta az árakat 65 dollár alá, a mostani napi hír pedig csak rátett erre, ezért néztünk be 60 dollár alá. Tartósan azonban nem gondolom, hogy ezen a szinten maradna az olaj ára” – vélekedett.
Grád Ottó szerint kicsi az esély arra, hogy az orosz–ukrán háború rövid időn belül véget érjen, és amint újra negatív hírek érkeznek a békefolyamatról, az olajár ismét emelkedésnek indulhat. Nagy árrobbanásra mégsem számít, mivel az olajkínálat bőséges, összefüggésben azzal, hogy a világgazdaság lassulása fékezi a keresletet.
A következő napokban is további árcsökkenés várható Magyarországon, látva a nagykereskedelmi árak 5 forintos esését, ami komolynak mondható
– fogalmazott Grád Ottó, aki szerint szinte biztos, hogy ez teljes egészében megjelenik a kiskereskedelmi árakban is. A helyzetet tovább javítja, hogy a forint tartósan erős az euróval és a dollárral szemben, ami szintén lefelé húzza az üzemanyagárakat.
Jövőre még tovább eshet Magyarországon a benzin és a gázolaj ára, főleg, ha lesz béke
A hosszabb távú kilátásokról Virovácz Péter elmondta: az ING Bank előrejelzése szerint 2026 második negyedévében az olaj ára 56 dollár körül alakulhat. Drasztikus áresést nem vár, de az év folyamán a 60 dolláros szintről akár 54-56 dollárig is süllyedhet az árfolyam.
Ha kitör a béke, és ennek lesznek pozitív hatásai, előfordulhat, hogy a mostanihoz képest 10 dolláros csökkenést látunk
– tette hozzá Virovácz Péter. A hazai üzemanyagárak szempontjából kulcskérdés a forint árfolyama is. Sok múlik azon, mi történik az Egyesült Államokban: jövőre új Fed-elnök lép hivatalba, és elképzelhető, hogy a jegybank a vártnál nagyobb kamatcsökkentésekbe kezd. Ez jelentősen gyengítheti a dollárt, miközben a Magyar Nemzeti Bank idehaza továbbra is kitart a szigor mellett. Minden jel arra utal, hogy huzamosabb ideig maradhat a 6,5 százalékos alapkamat, ami a növekvő kamatprémiumon keresztül vonzóvá teszi a befektetők előtt a hazai fizetőeszközt.
„Az ING előrejelzése szerint az euró-dollár árfolyam jövő év végére akár 1,22-ig is emelkedhet, miközben a forint a dollárral szemben 315-ig erősödhet. Ez körülbelül 10 forintos, nagyjából 3 százalékos felértékelődést jelentene, ami tovább mérsékelheti a hazai üzemanyagárakat – még akkor is, ha a gyengébb dollár önmagában az olaj árát felfelé hajthatja" – véli az elemző. Arra a kérdésre, hogy 500 forint alá beeshetnek-e a magyar üzemanyagárak, jelezte, hogy a jövedéki adó emelését elhalasztotta a kormány, ami a nyáron 10 forintot fog dobni az árakon. Szerinte egy 500 forint alatti benzin vagy gázolaj extrém forgatókönyv, kicsi a valószínűsége. Bár megjegyezte azt is, hogy „soha ne mondd, hogy soha”.