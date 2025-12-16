Szinte napra pontosan három évvel ezelőtt döntött a kormány a benzinárstop megszüntetéséről, miután a hatósági árak pánikvásárlásokhoz és súlyos üzemanyag-ellátási zavarokhoz vezettek. A kivezetés egyik pillanatról a másikra sokkszerű drágulást okozott: a benzin literenkénti ára 480 forintról 640 forintra, a gázolajé pedig 680 forintra ugrott. A brutális áremelkedés gyorsan begyűrűzött a gazdaság egészébe, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2023 januárjában 25 százalék feletti inflációt mért.

Nem várt helyről érkezik a karácsonyi ajándék a magyaroknak: évek óta nem látott olcsó benzin kerülhet a fa alá / Fotó: Gazdag Mihály

Üzemanyagárak: a magyarok pénztárcája is megérezheti a béke közelségét

Szerencsére ez a múlt. Az elmúlt hónapokban – kisebb-nagyobb kilengéseket leszámítva – mind a benzin, mind a gázolaj ára tartósan 600 forint alatt maradt. A Holtankoljak adatai szerint december közepén a benzin országos átlagára 565 forint, míg a gázolajé 576 forint volt a hazai töltőállomásokon. Ráadásul egyre több jel utal arra, hogy a kedvező trend még nem ért véget.

Kedden az európai piacon irányadó Brent olaj ára 60 dollár alá esett, elsősorban az ukrán–amerikai béketárgyalásokról szóló hírek hatására. Ilyen alacsony szinten legutóbb négy és fél éve, 2021 elején járt a fekete arany. A fejlemények alapján reális esély van arra, hogy a karácsonyi időszakban tovább csökkenjen a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon.

Holnaptól egy újabb 5-5 forintos nagykereskedelmi árcsökkentés van bejelentve, késő este vagy inkább holnap délelőtt dől el, hogy a piac hogyan érvényesíti – reagált a Világgazdaságnak Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezető igazgatója az olajáresés hírére. Hozzátetette, hogy nem szabályszerű, hogy egy az egyben végigmegy a piacon, miután az elmúlt időszak tapasztalata szerint nem mindig követi a nagykereskedelmi árat a kiskereskedelmi ár, de így is borítékolható az árcsökkenés. A diszkontkutaknál már most is találni 550 forint körüli árakat. Szerinte azonban nem reális, hogy egyetlen hét alatt 25 forinttal csökkenjenek az árak, és országos átlagban 550 forint alá süllyedjenek.