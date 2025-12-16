Pattant a Telekom, tarolt a 4iG, oldalazott a forint

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

Meredeken oldalazott a forint

Az euró-forint 385 közelében indította a napot. Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot, majd 385,3 fölé szúrt. Ezt követően 385 alá süllyedt, és a kamatdöntésig nem mutatott különösebb lendületet.

Délután mozdult ki az erős oldalra: meredek erősödés indult, s 384,1-ig szúrt le a jegyzés.

Ezt követően hasonlóan meredek forintgyengülést láthattunk: kétszer is 385,7 közelébe szúrt fel a kurzus, tesztelve az 50 napos mozgóátlagnál feszülő ellenállást, majd tőzsdezárásra 385 közelébe süllyedt.

A technikai képen azt látjuk, hogy a 383,1–384-es zóna fontos támaszt jelent, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala képez meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.