Pattant a Telekom, tarolt a 4iG, oldalazott a forint
A BUX 109 761 pont közelében zárt, ami csaknem negyedszázalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe ezzel felülteljesítette a német DAX indexet, és a régiós versenytárs lengyel WIG-et is. A forint meredeken oldalazott a kamatdöntésre reagálva.
Amerikát a munkanélküliség aggasztja
Az amerikai munkanélküliségi ráta novemberben 4,6 százalékra emelkedett, ami négyéves csúcs, és kétségeket ébreszt az amerikai gazdaság állapotával kapcsolatban.
A széles piacot leképező S&P 500 index közel fél százalékot esett.
A technológiai fókuszú Nasdaq Composite minimálisan csúszott, a klasszikus Dow Jones ipari átlag negyed százalékkal került lejjebb.
Pesti parkett: felemás napot zártak a blue chipek
Az OTP 34 600 forinton zárt, bő fél százalékkal emelkedett.
A Mol 2850 forinton zárta a kereskedést, ez bő 2 százalékos zuhanás.
A Richter 9855 forintig jutott, egyharmad százalékot emelkedve.
A Magyar Telekom 1780 forinton zárt, majd 2 százalékot pattanva.
A 4iG 4440 forintig ralizott, bő 9 százaléknyit menetelt. A cég amerikai bejelentéscunamival sokkolta a piacot.
A Vienna Insurance majd 12 százalékot ment.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Meredeken oldalazott a forint
Az euró-forint 385 közelében indította a napot. Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot, majd 385,3 fölé szúrt. Ezt követően 385 alá süllyedt, és a kamatdöntésig nem mutatott különösebb lendületet.
Délután mozdult ki az erős oldalra: meredek erősödés indult, s 384,1-ig szúrt le a jegyzés.
Ezt követően hasonlóan meredek forintgyengülést láthattunk: kétszer is 385,7 közelébe szúrt fel a kurzus, tesztelve az 50 napos mozgóátlagnál feszülő ellenállást, majd tőzsdezárásra 385 közelébe süllyedt.
A technikai képen azt látjuk, hogy a 383,1–384-es zóna fontos támaszt jelent, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala képez meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.