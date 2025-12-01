Rejtélyes akcióval találkozni az egyik boltlánc üzletében

Akciókat ajánl az üzletközpont látogatóinak figyelmébe a Köki Terminálban található Miniso üzletlánc. Miként a Világgazdaság korábbi cikkében bemutatta, az üzletláncot olykor a Primark kihívójának is tekintik, főként a brit kiskereskedelmi ágazatban. Most az Origo arról ír, hogy a nyári, a Duna Plazában történt boltbezárás kapcsán hirdetett akciót követően újra 50 százalékos akciót hirdet egyik üzletében az áruházlánc.

Akciózik a Miniso, de most nem boltbezárás miatt / Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

Akció van, de boltbezárás nincs a Miniso-üzletnél

A lap arról ír, hogy boltbezárásról vélhetően most nincs szó, így a nagy kedvezményarányú akció vélhetően nem a bolti készletek kiárusítását jelenti. Ehelyett igen valószínű, hogy a magyar kiskereskedelemben gyakran egész novemberre, illetve december elejére is jellemző Black Friday időszaka miatt hirdetett jelentős árkedvezményeket a Misino. Ezt erősíti az is, hogy a cég TikTok-csatornáján ezt népszerűsítő tartalmak jelentek meg a korábbi napokban. A Köki Terminál emellett ún. kuponnapokat hirdetett, melyekkel az abban részt vevő kereskedők által nyújtott kedvezményeket tovább lehet növelni (ennek érvényességét azonban az Origo szerint érdemes ellenőrizni, mielőtt vásárolni indulnánk).

A honlapján szereplő tájékoztatás szerint a Miniso mára már 100 országban, illetve régióban van jelen.

A márkanév alatt globálisan közel 7200 üzlet működik, ebből mintegy 4250 egység Kínában.

Az első magyarországi üzletük – amely egyben a legnagyobb is Európán belül – 2019. július 6-án nyitott meg Budapesten, az Árkád Bevásárlóközpont aluljáró szintjén. Jelenleg közel tucatnyi boltot működtetnek Magyarországon.

