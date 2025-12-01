Deviza
EUR/HUF380.66 -0.27% USD/HUF327.87 -0.33% GBP/HUF433.28 -0.52% CHF/HUF407.66 -0.45% PLN/HUF89.98 -0.14% RON/HUF74.83 -0.08% CZK/HUF15.76 -0.16% EUR/HUF380.66 -0.27% USD/HUF327.87 -0.33% GBP/HUF433.28 -0.52% CHF/HUF407.66 -0.45% PLN/HUF89.98 -0.14% RON/HUF74.83 -0.08% CZK/HUF15.76 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59% BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyász, halál
tragédia
Kálloy Molnár Péter
halál
gyászhír
színész

Gyászol Magyarország: meghalt az egyik legnagyobb színész

Kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt. Kálloy Molnár Péter évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek.
Hecker Flórián
2025.12.01., 18:44
Fotó: Veol.hu

Rövid lefolyású betegségben, 55 évesen hétfőn elhunyt Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész – közölte a család az MTI-vel.

KÁLLOY MOLNÁR Péter; Kálloy Molnár Péter
Kálloy Molnár Péter meghalt / Fotó: Vasvári Tamás

Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást – olvasható a közleményben.

Kálloy Molnár Péter meghalt

Kálloy Molnár Péter 1970-ben született Mezőcsáton, a debreceni Ady Gimnázium dráma tagozatán érettségizett, majd 1991-től a Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában. 1993–1997 között a Vígszínház társulatának volt a tagja, 1997 óta szabadfoglalkozású művész.

A széles publikum többek közt filmszerepeiből, valamint a Beugró című televíziós műsor állandó szereplőjeként ismerhette meg,

de rendszeresen szinkronizált is. Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt 600-nál is többször adtak elő.

Három szólólemeze jelent meg. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, például a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém című filmekben láthatta a közönség.

A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást.

Kállóy Molnár Péter halálhíre megrázta az országot, színésztársai mellett számos művész búcsúzik tőle, köztük Ákos is. A 24.hu összefoglalója szerint a színészóriás halálának pontos okáról anyósa, Dallos Szilvia színésznő beszélt a Blikknek.

„Azt hittük, van visszaút. Áprilisban derült ki, hogy rákos beteg. Fellépett az elmúlt hónapokban is, de volt nagyobb kihagyása. Az elmúlt időszakban több szerepét le kellett mondania” – mondta el a lapnak. A Blikk értesülései szerint a színészt hetek óta kórházban kezelték.

Buda Gábor, a színész halálát bejelentő Alma együttes vezetője, aki negyven éve ismerte a színészt, a Borsnak azt mondta, „nem számítottunk erre, az év elején jobban volt, éppúgy, ahogy a közelmúltban is”.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Rheinmetall

Ha van a békekötésnél is nagyobb veszély, a Rheinmetallt az fenyegeti – avagy a fegyvervagyon ára

Estek a részvényárak, de ne kezdjük el nagyon sajnálni a fegyvergyártókat.
6 perc
Távol-Kelet

Eddig nem látott szörnyet gyúrtak össze – fotókon a halálos ragadozó, elképesztő a tűzereje

Észak-Korea két korszak technikáját ötvözte: az évtizedek óta szolgálatban lévő Szu-25-ös repülőgépekre hazai fejlesztésű cirkálórakétákat és modern precíziós bombákat szereltek. A korszerűsítés révén a phenjani légierő most már a dél-koreai légvédelem hatótávolságán kívülről is képes pontos csapást mérni.
2 perc
Kálloy Molnár Péter

Gyászol Magyarország: meghalt az egyik legnagyobb színész

Kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu