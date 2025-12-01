Súlyos csalásra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank – aki kapott tőle ilyen sms-t, azonnal forduljon a bankjához

Csalók élnek vissza a jegybank nevével, sms-üzenetekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre szólítják fel az ügyfeleket, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn. A közleményben felhívták a figyelmet, hogy a kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól.

Csalók a Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve küldenek adategyeztetésre felszólító sms-eket / Fotó: Shutterstock

Az MNB telefonos ügyfélszolgálatára érkezett információk szerint

a kibercsalók a jegybank nevével és a rá jellemző arculati elemekkel ellátott sms-üzeneteket küldenek, amelyben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét.

Az sms-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot. Egy másik sms-típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát.

Az MNB hangsúlyozta: mindkét üzenet célja az adathalászat, a kért felületeken a bizalmas banki számla vagy/és kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét a számlájukról. Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre, és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.

A jegybanknak jelen pillanatban nincs tudomása károsultakról. Ugyanakkor több fogyasztó is jelezte a csalási kísérleteket, ezzel nemcsak magas szintű pénzügyi tudatosságukról tettek bizonyságot, de bejelentésükkel másokat is meg tudnak óvni az áldozattá válástól – emelték ki.

Az MNB ügyfélszolgálata, a vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák honlapja, illetve a KiberPajzs weblap minden tájékoztatást megad az érdeklődőknek a kibercsalások típusairól, jellemzőiről, az új csalási mintázatokról, illetve a védekezési lehetőségekről – ismertették a közleményben.