Súlyos csalásra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank – aki kapott tőle ilyen sms-t, azonnal forduljon a bankjához

Csalók a Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve küldenek adategyeztetésre felszólító sms-eket, amiben számlafelfüggesztéssel fenyegetik az ügyfeleket. A Magyar Nemzeti Bank szerint a cél a banki adatok megszerzése és az ügyfelek pénzének leemelése, ezért aki megadta az adatait, azonnal forduljon a bankjához.
VG
2025.12.01, 18:17
Frissítve: 2025.12.01, 18:31

Csalók élnek vissza a jegybank nevével, sms-üzenetekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre szólítják fel az ügyfeleket, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn. A közleményben felhívták a figyelmet, hogy a kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól.

Magyar Nemzeti Bank, MNB, jegybank Otthon Start program kiberbiztonság, adat
Csalók a Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve küldenek adategyeztetésre felszólító sms-eket / Fotó: Shutterstock

Az MNB telefonos ügyfélszolgálatára érkezett információk szerint 

a kibercsalók a jegybank nevével és a rá jellemző arculati elemekkel ellátott sms-üzeneteket küldenek, amelyben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét.

Az sms-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot. Egy másik sms-típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát.

Az MNB hangsúlyozta: mindkét üzenet célja az adathalászat, a kért felületeken a bizalmas banki számla vagy/és kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét a számlájukról. Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre, és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.

A jegybanknak jelen pillanatban nincs tudomása károsultakról. Ugyanakkor több fogyasztó is jelezte a csalási kísérleteket, ezzel nemcsak magas szintű pénzügyi tudatosságukról tettek bizonyságot, de bejelentésükkel másokat is meg tudnak óvni az áldozattá válástól – emelték ki.

Az MNB ügyfélszolgálata, a vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák honlapja, illetve a KiberPajzs weblap minden tájékoztatást megad az érdeklődőknek a kibercsalások típusairól, jellemzőiről, az új csalási mintázatokról, illetve a védekezési lehetőségekről – ismertették a közleményben.

Minden korábbinál aljasabb adathalász csalás terjed – megkongatta a vészharangot az MNB

A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók. Az MNB szerint már egy ismert kiskereskedelmi lánc nevével is visszaélnek.

